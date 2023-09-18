Освобождение Андреевки и Клещиевки: оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, Силы обороны отражают атаки — Маляр 18 сентября, 10:01 Украинские военные в Клещиевке (Фото:Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины Лють / Facebook)

Российские войска «изо всех сил» пытаются вернуть под свой контроль освобожденные на прошлой неделе Андреевку и Клещиевку Донецкой области. Об этом сообщает заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 18 сентября.

По ее словам, Вооруженные силы Украины сдерживают атаки РФ на Бахмутском направлении и закрепляются на освобожденных территориях. Российские войска безуспешно пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов:

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Орехово-Васильевка,

Богдановка,

Клещиевка,

Курдюмовка Донецкой области.

«Наступление на Бахмутском направлении осуществляется силами, которыми мы обороняемся. То есть без создания наступательной группировки, без применения дополнительных ресурсов и материальных средств», — сообщила заместительница министра обороны.

За последнюю неделю на указанном направлении ВСУ освободили 2 кв. км, общая площадь возвращенной под контроль Украины территории под Бахмутом составляет 51 кв. км.

Также Маляр сообщила об отраженных атаках врага на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Россия безуспешно пыталась установить контроль над Марьинкой и взять в окружение Авдеевку.

Украинские войска освободили Клещиевку 17 сентября. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, контроль над населенным пунктом позволяет создать плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины.

Об освобождении Андреевки впервые стало известно 14 сентября. В ISW назвали деоккупацию Клищиевки и Андреевки «тактическими достижениями стратегического значения».