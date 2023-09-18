Почему освобождение Клещиевки и Андреевки — свидетельство стратегического успеха ВСУ и что доказывают слухи о здоровье Кадырова — ISW 18 сентября, 07:02 Военнослужащие 3-й штурмовой бригады в Андреевке, 16 сентября 2023 года (Фото:3rd assault brigade/Ukrainian Armed Forces Press service/Handout via REUTERS)

Освобождение Клещеевки и Андреевки является не только формальным вытеснением оккупантов из этих разрушенных населенных пунктов, но и свидетельством долгосрочного стратегического успеха ВСУ в удержании российских сил вокруг Бахмута.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

ISW называет освобождение Клещиевки, а также продолжение украинских тактических успехов в районах к северо-западу от Бахмута «тактическими достижениями стратегического значения» — ведь с лета 2022 года они позволяют ВСУ удерживать здесь значительную часть российских подразделений воздушно-десантных войск. «Украинские войска празднуют освобождение двух небольших населенных пунктов к югу от Бахмута [Клещиевки и Андреевки], хотя все усилия, приложенные Украиной сначала для обороны, а сейчас и для проведения контрнаступательных операций вокруг Бахмута, стали предметом неоправданной критики», — напоминают аналитики ISW в специальном отдельном детализированном отчете о роли операций ВСУ в районе Бахмута. Однако на самом деле оборонительные и контрнаступательные операции Украины на Бахмутском направлении являются оперативно обоснованной мерой, сковавшей большое количество российской боевой силы, которая в противном случае была бы доступна [оккупантам] для усиления российской обороны на юге Украины".

Видео дня

Инфографика: ISW

В ISW напоминают, что сейчас российскую оборону в районе Бахмута удерживают подразделения двух из четырех дивизий ВДВ и трех из четырех отдельных бригад ВДВ России. «Это значительное достижение Украины помогло предотвратить создание Россией большого мобильного оперативного резерва ВДВ, который мог бы быть использован для остановки основного контрнаступления Украины в Запорожской области», — отмечают эксперты ISW. Поэтому продолжение широкомасштабных контрнаступательных усилий Украины вокруг Бахмута действительно необходимо для того, чтобы удерживать российские силы в этом районе, свидетельствуют они. Недавняя вероятная передислокация отряда одной отдельной бригады ВДВ из-под Бахмута на юг Украины свидетельствует о том, насколько отчаянно россияне стремятся компенсировать те боевые мощности, которые Украина «сковала» вокруг Бахмута.

Длительные слухи о здоровье главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, заполнившие российское информационное пространство, подчеркивают зависимость Владимира Путина от Кадырова в том, что касается дальнейшей «стабильности» российского режима в Чечне, констатируют аналитики ISW. Главное управление разведки Украины Минобороны Украины заявило, что 15 сентября Кадыров находился в коме, что спровоцировало волну слухов о плохом состоянии здоровья Кадырова также среди российских «военкоров» и инсайдерских источников. На видео, опубликованном 17 сентября, Кадыров опроверг слухи о состоянии своего здоровья. Дестабилизация правления Кадырова в Чечне стала бы серьезным ударом для режима Путина, отмечают эксперты — частично из-за того, насколько важным для популярности Путина в России на первых этапах его правления было установление «стабильности» в Чечне путем жестокой и кровопролитной войны.



ISW также комментирует завершение российского «путешествия» Ким Чен Ына, диктатора Северной Кореи. 17 сентября он завершил свою поездку в Россию сентября и получил несколько единиц военной техники от губернатора Приморского края (Олег Кожемяко подарил ему бронежилет, а также пять дронов-камикадзе и разведывательный беспилотник самолетного типа). В Дальневосточном федеральном университете Ким Чен Ын также встретился с российскими военными инженерами. По этому случаю ISW напоминает предыдущую оценку о том, что Россия может быть открытой для различных форм технологического и оборонного сотрудничества с Северной Кореей, но вряд ли [публично] предоставит Пхеньяну физические системы вооружения — прежде всего из-за опасений Москвы, что передача режиму Северной Кореи таких систем может спровоцировать дальнейшие санкции против России. Поэтому аналитики считают примечательным тот факт, что российский чиновник подарил Киму образцы военной техники, которые, вероятно, вернутся в Северную Корею вместе с Кимом. Ведь санкции Организации Объединенных Наций определяют, что «все государства-члены обязаны предотвращать прямые или косвенные поставки, продажи или передачи в КНДР — через их территорию или их гражданами, или с использованием судов или самолетов под их флагом […] - любого оружия и соответствующих материальных средств, включая стрелковое оружие и легкое вооружение». Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль уже констатировал, что военно-технические соглашения России и Северной Кореи могут нарушать санкции, принятые Совбезом ООН. По его словам, если информация об этих договоренностях подтвердится, то это будет незаконным нарушением санкций. В ISW напоминают, что война в Украине вызвала быстрый рост южнокорейского экспорта оружия, поскольку Южная Корея пополняет западные запасы боеприпасов и систем, которые Запад передал Украине. В то же время Южная Корея еще не предоставляла Украине летальную помощь в сфере безопасности напрямую.