Взятие под контроль Клещиевки создает плацдарм для продолжения освобождения Донбасса — ВСУ 17 сентября, 21:08 ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Освобождение Клещиевки под Бахмутом создает плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины.

Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Евлаш подтвердил освобождение Клещиевки. Он добавил, что украинские военные продолжают закрепляться, а также проводят стабилизационные действия и разминирование территорий.

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«Сейчас мы получили для себя плацдарм, который позволит развивать наши наступательные действия и освобождать нашу землю от оккупантов», — заявил он.

Спикер подчеркнул, что освобождение населенного пункта позволило ВСУ получить контроль над логистическими маршрутами оккупантов в районе украинского Бахмута. Также Евлаш отметил, что в результате контрнаступления ВСУ были обнажены фланги россиян.

«Это обнажение флангов, которое позволит в дальнейшем удобнее продвигаться в глубину противника и нанести более точные и более глубокие удары по противнику», — объяснил он.

Украинские военные в воскресенье, 17 сентября, освободили Клещиевку. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Клещиевка уже зачищена от россиян.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак в воскресенье, 17 сентября, опубликовал фото украинских военных с подписью «Украина всегда возвращает свое». Фотография была сделана в Клещиевке Донецкой области, что к югу от Бахмута.