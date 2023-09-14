Силы обороны освободили Андреевку на Бахмутском направлении
NV
Защитники Украины освободили Андреевку Донецкой области на Бахмутском направлении, подтвердила заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram в четверг, 14 сентября.
Маляр рассказала, что Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении. На северном фланге российские оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, на южном успешно идут вперед защитники Украины. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки и Клещиевки.
«И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях», — сообщила замминистра.
Накануне Генштаб ВСУ сообщал в вечерней сводке, что Силы обороны добились частичного успеха в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.
Ранее Анна Маляр говорила, что защитники Украины за прошлую неделю освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении.