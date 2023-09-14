Силы обороны освободили Андреевку на Бахмутском направлении 14 сентября, 15:59 NV

Защитники Украины освободили Андреевку Донецкой области на Бахмутском направлении, подтвердила заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram в четверг, 14 сентября.

Маляр рассказала, что Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении. На северном фланге российские оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, на южном успешно идут вперед защитники Украины. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки и Клещиевки.

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«И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях», — сообщила замминистра.

Андреевка на карте DeepState (по состоянию на 13 сентября) / Инфографика: deepstatemap.live

Накануне Генштаб ВСУ сообщал в вечерней сводке, что Силы обороны добились частичного успеха в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.

Ранее Анна Маляр говорила, что защитники Украины за прошлую неделю освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении.