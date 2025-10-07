Шесть схем и 14 организаторов. СБУ заявила, что задержала экс-чиновника Кабмина и преподавателей на сделках с «уклонистами»

СБУ заявила, что ликвидировала шесть схем уклонения от мобилизации по Украине (Фото: Пресс-служба СБУ)

Служба безопасности заявила, что вместе с Нацполицией ликвидировала шесть схем уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины. На сделках разоблачили 14 организаторов, среди них — экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 7 октября.

Спецслужба говорит, что в Киеве ее киберспециалисты разоблачили бывшего главного специалиста секретариата Кабинета Министров и заместителя декана столичного университета. По словам СБУ, они за деньги устраивали лиц, уклоняющихся от мобилизации, преподавателями вуза.

В Черкасской области, как утверждает Служба безопасности, подозрение получила доцент кафедры местного университета. Спецслужба сообщает, что она снимала «уклонистов» с розыска в ТЦК и помогала «списаться» с воинского учета на основании фиктивных диагнозов.

«Для реализации сделки фигурантка использовала знакомых среди врачей и должностных лиц военкомата», — говорится в сообщении.

СБУ утверждает, что также разоблачила в регионе 27-летнего администратора Telegram-канала, который распространял геолокации ТЦК на территории Каневского района.

По словам Службы безопасности, в Хмельницкой области задержали заведующего отделением психиатрической больницы — члена экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывший МСЭК).

Спецслужба говорит, что за деньги он организовывал военнообязанным псевдогоспитализацию для оформления «статуса» непригодных к военной службе.

СБУ заявила, что в Кропивницком разоблачили еще одну преступную группировку. Ее участники, по словам спецслужбы, подвозили своих клиентов в одну из приграничных областей Украины, а дальше лесными тропами, вне КПП, переправляли их в одно из государств ЕС.

Служба безопасности сообщила, что в Житомире задержали еще трех фигурантов. Они якобы через знакомых врачей и должностных лиц ТЦК оформляли «уклонистам» документы о «плохом» здоровье с возможностью дальнейшего выезда за границу.

По словам СБУ, фигуранты продавали свои «услуги» от $1,5 до $13 тыс. Сейчас им всем объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 (пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное организованной группой);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.