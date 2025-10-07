Притворялся добровольцем. СБУ заявила о задержании россиянина во Львове, который шпионил в ВСУ в пользу ФСБ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении гражданина России, который, притворившись добровольцем, проник в подразделение Сил обороны Украины и шпионил в пользу Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Об этом СБУ 7 октября сообщила в Telegram.

По данным СБУ, в результате спецоперации мужчину задержали во Львове и задокументировали его преступления, когда он шел к банкомату, чтобы проверить поступление денег из России.

Задержанный передавал российской спецслужбе координаты своего подразделения, смежных воинских частей, бронеколонн, транзитных складов и автопарков на приграничной территории Украины, заявили правоохранители.

Он также корректировал ракетные удары по Львовской области, отмечает спецслужба.

СБУ сообщила, что агент поддерживал контакт с куратором через анонимные чаты, используя три разных смартфона, в том числе с европейскими SIM-картами.

По данным спецслужбы, для вербовки мужчины ФСБ задействовала его брата в России.



Следователи сообщили задержанному о подозрении, сейчас он находится под стражей.