Притворялся добровольцем. СБУ заявила о задержании россиянина во Львове, который шпионил в ВСУ в пользу ФСБ

7 октября, 11:34
Поделиться:
Гражданин РФ притворился добровольцем и передавал данные врагу (Фото: СБУ)

Гражданин РФ притворился добровольцем и передавал данные врагу (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении гражданина России, который, притворившись добровольцем, проник в подразделение Сил обороны Украины и шпионил в пользу Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Об этом СБУ 7 октября сообщила в Telegram.

По данным СБУ, в результате спецоперации мужчину задержали во Львове и задокументировали его преступления, когда он шел к банкомату, чтобы проверить поступление денег из России.

Реклама

Задержанный передавал российской спецслужбе координаты своего подразделения, смежных воинских частей, бронеколонн, транзитных складов и автопарков на приграничной территории Украины, заявили правоохранители.

Он также корректировал ракетные удары по Львовской области, отмечает спецслужба.

Читайте также:
Вербовал подростков, находясь в Европе: СБУ заявила о задержании 16-летнего парня, который искал для РФ исполнителей терактов в Украине

СБУ сообщила, что агент поддерживал контакт с куратором через анонимные чаты, используя три разных смартфона, в том числе с европейскими SIM-картами.

По данным спецслужбы, для вербовки мужчины ФСБ задействовала его брата в России.

Следователи сообщили задержанному о подозрении, сейчас он находится под стражей.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Львов Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ ФСБ России Агент Львовская область Война России против Украины Российская агентура

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies