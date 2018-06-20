ЕСПЧ обратился к России по делу Сенцова. Теперь власти обязаны не допустить смерти режиссера - адвокат

Адвокат: По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) просит у властей России представить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты.

"Суд запросил у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток) и 4 (запрещение принудительного труда) Конвенции в связи с его голодовкой. Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня", - цитирует Интерфакс-Украина адвоката международной правозащитной группы Агора Наталью Добреву.

Добрева представляет интересы Сенцова в Европейском суде.

"По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова, но и не вправе использовать способы принудительного кормления", - пояснила она.

Кроме того, ЕСПЧ предлагает Сенцову прекратить голодовку.

Незаконно осужденный в России за терроризм Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует от Кремля освободить всех политзаключенных-украинцев (почти 70 человек).

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Власти РФ заявили 20 июня, что Олег Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

Также генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выразил готовность просить о помиловании режиссера.