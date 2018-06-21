39-ый день голодовки: у Сенцова проблемы с почками и сердцем - адвокат

С политзаключенным режиссером Олегом Сенцовым смог увидеться его адвокат Дмитрий Динзе в колонии в Лабытнанги. По итогам визита он сообщил, что украинец на 39-ый день голодовки имеет проблемы с сердцем и почками.

Об этом Динзе рассказал уполномоченной по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой, которая находится в РФ.

Сейчас Сенцов находится в медицинской части.

"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он все-таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем", - написала она 21 июня.

Она добавила, что "Олег пьет 3,5 литра воды в день, и еще ему ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра".

"На 26-й день голодовки у Олега случился кризис, и его отвезли в больницу за пределами колонии. Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления", - добавила она.

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Омбудсмен подчеркивает, что в любой момент кризис может повториться.

Олег Сенцов, осужденный в РФ к 20 годам строгого режима по сфабрикованному делу о "терроризме", голодает с 14 мая. Он требует от российских властей освободить всех украинских политзаключенных (около 70 человек).

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Ранее посольство Украины направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с просьбой способствовать первоочередному посещению омбудсвумен Людмилой Денисовой пенитенциарных учреждений, где отбывают наказание Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.

21 июня президент Украины Петр Порошенко провел повторный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Официальный Киев призвал освободитьукраинских заложников, которых удерживают в России и на оккупированных территориях - в Крыму и на Донбассе.