Россияне пытаются замаскировать фрегат Адмирал Эссен — СМИ 22 июня, 22:22 Адмирал Эссен в 2016 году (Фото:tut.spb.ru / Flickr)

Российский флот пытается замаскировать сторожевой фрегат Адмирал Эссен в Черном море путем нанесения камуфляжа.

Об этом сообщает издание Naval News.

Сообщается, что оккупанты наносят камуфляж на фрегате Адмирал Эссен, который должен визуально изменить тип корабля и ввести в заблуждение операторов оптических средств наблюдения.

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Спутниковыми снимками, сделанными компанией Planet, поделился в Twitter военный обозреватель MT Anderson.

Инфографика: Naval News

Некоторые элементы на снимке позволяют предположить, что судно — это Адмирал Эссен. Этот корабль имеет более светлый купол радара Позитив-М. У фрегата Адмирал Макаров этого же проекта, базирующегося в Севастополе, купол РЛС такой же серый, как и остальной корабль.

Подобный камуфляж, вероятно, ответ на угрозу со стороны морских дронов-камикадзе ВМС Украины, использующих камеры для идентификации цели.

Издание Naval News предполагает, что эта схема преследует цель запутать операторов беспилотника, чтобы они приняли его за менее ценную цель.

24 мая российские «военкоры» заявили, что корабль Черноморского флота РФ Иван Хурс около 05:30 атаковали неустановленные морские дроны в 74 километрах к северу от Босфора.

25 мая Министерство обороны Украины подтвердило, что российский военный корабль Иван Хурс был атакован украинским надводным дроном.