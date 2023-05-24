Прокремлевские паблики жалуются, что уникальный корабль ЧФ Иван Хурс был атакован дронами возле Босфора 24 мая, 16:00 Иван Хурс (Фото:Думская)

Российские так называемы «военкоры» заявляют, что корабль Черноморского флота РФ Иван Хурс сегодня утром около 05:30, 24 мая, был атакован неустановленными «морскими дронами» в 74 километрах севернее Босфора.

Об этом сообщает Defense Express.

Официальное подтверждение со стороны РФ информация пока не получила.

По словам российских пропагандистов, в атаке участвовало сразу три дрона, тип которых не называется. «Военкоры» заявляют, что атака якобы была отбита и, по «предварительным данным, корабль не получил повреждений».

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Как сообщает Defense Express, разведывательный корабль Иван Хурс, проект 18280, является уникальным кораблем для Черноморского флота РФ и одним из двух на всех флотах оккупантов. Он был спущен на воду только в 2017 году и введен в состав в 2018 году.

Корабль оборудован разнообразными комплексами радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы, а также системами связи для обеспечения управления флотом. Декларируется, что корабль предназначен для слежки за комплексами противоракетной обороны, а точный состав аппаратуры не разглашается.

В то же время из всего вооружения у него, потому что это разведывательный корабль — несколько тумбовых пулеметных установок МТПУ для 14,5-мм КПВТ и несколько ПЗРК. Экипаж корабля — 120 человек.

Defense Express отмечает, что дальность приблизительного района, где был атакован «Иван Хурс» от контролируемой территории Украины, составляет более 400 км.