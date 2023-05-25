Минобороны подтвердило, что корабль-разведчик Иван Хурс атаковал украинский беспилотник 25 мая, 22:38 Атака на российский военный корабль (Фото:Скриншот видео NV/Telegram)

Министерство обороны Украины подтвердило, что российский военный корабль Иван Хурс был атакован украинским надводным дроном.

Минобороны в Twitter опубликовало видео атаки российского корабля, которое ранее показали СМИ.

«Когда российский разведывательный корабль Иван Хурс встретил украинский беспилотник. Действительно, идеальная пара!» — говорится в подписи.

Видео дня

Ранее российские так называемые «военкоры» заявили, что корабль Черноморского флота РФ Иван Хурс около 05:30 утра 24 мая, атаковали неустановленные «морские дроны» в 74 километрах к северу от Босфора.

В Минобороны РФ подтвердили эту атаку, заявив, что беспилотные катера якобы «уничтожены» в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор, где корабль якобы «охранял» газопроводы Турецкий поток и Голубой поток (в экономической зоне Турции).

По данным украинских СМИ, Иван Хурс получил повреждения в результате атаки морских дронов. Также, по данным журналистов, есть пострадавшие в результате атаки.

«Есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют», — заявил источник журналистов.