ВСУ нанесли удар по российскому фрегату Адмирал Эссен и подбили воздушный пункт управления Ил-22 — Арестович

4 апреля, 23:17
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Адмирал Эссен в 2016 году (Фото:tut.spb.ru / Flickr)

Адмирал Эссен в 2016 году (Фото:tut.spb.ru / Flickr)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что за прошлые сутки украинские защитники подбили российский фрегат и самолет Ил-22.

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Его видеообращение опубликовала пресс-служба Офиса президента. По словам Арестовича, ВСУ повредили воздушный пункт управления противника, «уникальный самолет типа Ил-22». Он совершил аварийную посадку в российском аэропорту. Также украинские защитники повредили фрегат российского флота типа Адмирал Эссен.

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Советник главы ОП рассказал, что российские оккупанты утратили наступательный потенциал и занимаются пополнением, переброской и перегруппировкой войск, чтобы попытаться продолжить наступление в районе зоны ООС и Харьковской области. На остальных участках фронта противник остановлен и покинул Киевскую, Черниговскую и почти всю Сумскую области, а остатки сил оккупантов украинские защитники «добивают и гонят за границу Украины».

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Офис президента Украины Алексей Арестович Война России против Украины

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