Шесть регионов и 21 город. Британская разведка объяснила, почему в России отменили парады ко Дню победы 6 мая, 09:46 Парад ко Дню победы в Мосве (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина)

Как сообщает британская разведка, в шести регионах РФ, 21 российском городе и во временно оккупированном Крыму отменены парады ко Дню победы «из соображений безопасности». Причиной может быть недавняя атака БПЛА по Кремлю.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Британские разведчики отмечают, что удар БПЛА по Кремлю за несколько дней до Дня победы свидетельствует о растущей уязвимости России к таким атакам и повысил чувство угрозы у российского руководства к событиям, которые должны произойти 9 мая.

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«Празднование Дня победы в Москве, скорее всего, состоится, но в меньшем масштабе. Прием у президента России Владимира Путина после парада (который последний раз проходил в 2019 году) не состоится», — говорится в отчете разведки Британии.

Британские разведчики подчеркнули, что РФ отменила и традиционный марш Бессмертного полка после того, как объявила, что не сможет провести Армейские международные игры.

В разведке Британии добавили, что власти РФ, вероятно, опасаются возможных протестов и роста недовольства войной против Украины.

3 мая прессслужба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.

По данным российских СМИ, во дворце Кремля, купол которого вспыхнул из-за атаки дронов, находятся рабочие кабинеты российского диктатора Владимира Путина и его кремлевская квартира.

Подтверждение, что Украина причастна к атаке на Кремль нет.