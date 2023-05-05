«Их запустили из Московской области». Кто организовал атаку БПЛА на Кремль и чего ждать в Москве 9 мая — интервью с Ильей Пономаревым 5 мая, 20:32 NV Премиум Купол Сенатского дворца в Кремле после удара БПЛА, 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Именно российские партизаны и часть общества, выступающая против вторжения в Украину и была организатором атаки БПЛА на московский Кремль, рассказал в эфире Radio NV Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы РФ.

— Я начну с вашего комментария, который вы дали CNN. Вы заявили о том, что недавняя атака беспилотников на Кремль — дело рук российских партизан, а не украинских военных. А откуда у вас такая информация?

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— Мы просто знакомы с людьми, которые это пропланировали. Об этих планах я слышал еще в начале апреля. Во-первых, они связаны с 9 мая, с военным парадом. То есть мы общались с определенными людьми, которые об этом думали. Во-вторых, просто чисто технически здесь мы говорим о легких дронах и они просто не могут быть запущены с территории Украины. Для того чтобы их использовать, нужно попасть как минимум на территорию Московской области. По моей информации, именно оттуда это и произошло. Это были разные две точки, из которых произошла атака.