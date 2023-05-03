Атака на Кремль. Власти РФ утверждают, что Украина нанесла удар беспилотниками по резиденции Путина, в Сети появились кадры пожара — онлайн 3 мая, 16:10 Кремль (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

Днем 3 мая пропагандистские ресурсы страны-террориста распространили сообщения о ночном ударе по Кремлю. На видеокадрах заметен огонь над куполом одной из башен. Утверждается, что атака была совершена дронами.

Первое сообщение об инциденте появилось в одном из московских пабликов еще около половины третьего ночи. Днем власти РФ распространили информацию о том, что резиденцию диктатора Владимира Путина атаковали украинские беспилотники.

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16:27 Между ударами по Кремлю прошло 16 минут — российский телеканал

ТВЦ показал еще одно видео попадания дрона в Сенатский дворец Кремля. Как утверждает пропагандистский ресурс, первый беспилотник был замечен над Кремлем в 02:27. Он взорвался над дворцом, после чего на крыше произошла вспышка. Удар второго беспилотника был зафиксирован в 02:43. Его обломки якобы рухнули на территорию Кремля.



16:00 Пресс-секретарь Зеленского о событиях в Москве: Удивляют формулировки государства-террориста

Пресс-служба украинского президента не располагает информацией о так называемых ночных атаках на Кремль, пишет ВВС Украина.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал заявления Кремля «нагнетанием ситуации». Он добавил, что «все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не атаку чужих».

«Отдельно удивляют формулировки государства-террориста, — отметил Никифоров. — Теракт — это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета, запущенная в людей, которые пытались эвакуироваться на вокзале в Краматорске и многие другие трагедии. А произошедшее в Москве, очевидно, — нагнетание ситуации перед 9 мая, ожидаемый прием от наших противников».

15:49 В Сети размещены новые видео удара по Кремлю

На видео с камеры наблюдения зафиксирован пролет аппарата, который взрывается над Сенатским дворцом.

На другой записи виден огонь над куполом одной из башен.

15:26 Мэр Москвы объявил о запрете на полеты дронов

С 3 мая все полеты беспилотных аппаратов в Москве запрещены, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Исключение составляют БПЛА, которые используются по решению органов государственной власти.

Мэр добавил, что это решение было принято «для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которое может осложнить работу правоохранительных органов».

14:38 Кремль заявил об атаке украинских беспилотников

Пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина в ночь на среду, 3 мая, пыталась нанести удар по Кремлю. Одинаковые сообщения об этом распространили ТАСС и РИА Новости.

Якобы на Кремль были нацелены два беспилотных летательных аппарата, но военные и спецслужбы применили средства радиолокационной борьбы и вывели дроны из строя.

Также сообщалось, что Путин не пострадал, его не было в Кремле в момент предполагаемой атаки.



Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что режим расценивает случившееся как спланированную «террористическую атаку» Киева и покушение на Путина в канун Дня Победы и парада 9 мая. При этом власти не отказываются от планов провести парад на Красной площади.

Как заявил пресс-секретарь Путина, российская сторона «оставляет за собой право ответить на это нападение, где и когда сочтет нужным». Доказательств причастности Украины к инциденту он не привел.

14:31 Первое сообщение о взрыве в центре Москвы

Телеграм-канал Соседи. Якиманка-Замоскворечье ночью сообщил о сильном хлопке и дым, затем хлопок повторился