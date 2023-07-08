500 дней большой войны с РФ. Цена для Украины и расплата для врага в 12 ошеломляющих цифрах 8 июля, 07:15 Сюжет Украинский военнослужащий в Запорожской области, июнь 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Суббота, 8 июля — 500-й день с начала полномасштабного вторжения России. Украина защищает свои границы и борется за свободу на линии фронта протяженностью 3800 км, треть из которых — «горячая» зона активных боевых действий.

NV напоминает о важнейших цифрах по итогам 500 дней сопротивления в войне, которая продолжается в полномасштабном формате с 24 февраля 2022 года и была развязана Россией в 2014-м.

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1

Россия потеряла вчетверо больше солдат, чем США во Вьетнаме за восемь лет

По данным Генштаба ВСУ, за 500 дней российского вторжения в Украине было ликвидировано около 233 тыс. оккупантов. Это в 1,3 раза больше, чем СССР потерял в советско-финской войне, когда погибло около 167 тыс. военнослужащих Красной армии.

Это также значительно больше, чем потери США в нескольких крупнейших войнах ХХ века. Так, в Первой мировой войне погибло 116,5 тыс. американцев (из них 53,4 тыс. — боевые потери, 63,1 тыс. — небоевые, в основном из-за эпидемии гриппа в Европе). А за восемь лет участия во Вьетнамской войне США потеряли почти вчетверо меньше, чем Россия в Украине. Война во Вьетнаме длилась 20 лет: с ноября 1955 по апрель 1975 года. США принимали активное участие в боевых действиях с 1965 по 1973 год, за это время американская армия потеряла в этой войне около 58,3 тыс. солдат (включая 47,4 тыс. прямых боевых потерь).

2

Вторые 100 тыс. оккупантов ВСУ уничтожили вдвое быстрее, чем первые 100 тыс.

Показателя в 200 тыс. убитых оккупантов ВСУ достигли 17 мая 2023 года, на 447-й день войны — причем вторую сотню тысяч россиян украинским защитникам удалось уничтожить вдвое быстрее, чем первую. Первые 100 тыс. жизней своих военных Россия растратила в Украине за 10 месяцев большого вторжения (до 22 декабря 2022 года), тогда как следующие 100 тыс. оккупантов на украинской земле были уничтожены вдвое быстрее, за пять неполных месяцев. Именно на это время пришлись самые тяжелые бои за Бахмут, в которых российская сторона, по данным Генштаба ВСУ, несла чрезвычайные потери.

3

Потери РФ в Украине уже превысили ее силы вторжения, в ходе боев за Бахмут Россия теряла до 7 тыс. солдат еженедельно

Незадолго до начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США оценивали, что к границам с Украиной РФ стянула около 190 тыс. военных. Такие данные озвучивал в частности представитель США в ОБСЕ Марк Карпентер, эти же цифры 18 февраля 2022 года называла американская пресса. На тот момент силы вторжения России вдвое превышали количество военных, которое РФ стянула к украинским границам во время первого этапа накопления войск в начале 2021 года. Теперь же данные Генштаба ВСУ о более чем 230 тыс. уничтоженных оккупантов свидетельствуют о том, что в Украине Россия потеряла даже больше войск, чем изначально собрала для своего «молниеносного вторжения».

Кремль постоянно пытается собирать новые силы. Единственная волна «частичной мобилизации», официально проведенная в России осенью 2022 года, позволила привлечь в ряды армии около 300 тыс. мобилизованных россиян. Еще около 17 тыс. российских заключенных, по данным Медиазоны, могла завербовать в российских тюрьмах ЧВК Вагнера (до начала 2023 года). После того, как Евгений Пригожин потерял такую возможность, власти России продолжают собственные усилия по скрытой мобилизации, в том числе путем вербовки в тюрьмах, принуждения резервистов и других граждан РФ к подписанию контрактов и т. д. В конце марта 2023-го агентство Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников.

Наибольшие потери за первые 500 дней большой войны, как видно на графике ниже, Россия несла во время мартовских боев за Бахмут — до 7 тыс. человек еженедельно, то есть около 1 тыс. своих солдат ежедневно.

4

В Украине уничтожено 4 тыс. российских танков: Польша имеет на вооружении в семь раз меньше танков, Китай — лишь на 25% больше

Не менее ошеломляющими являются потери России в технике. За 500 дней вторжения оккупанты потеряли в Украине более 4 тыс. танков, согласно подсчетам Генштаба ВСУ. Как видно на графике ниже, этого хватило бы, чтобы вооружить не одну армию. К примеру, Турция имеет на вооружении 2 229 танков, Израиль — 2 200, Польша — 569. Несколько большим количеством танков, чем уничтожено в Украине российских, располагает Китай — почти 5 тыс. единиц.

Существенные потери ВСУ нанесли и российской авиации. За 500 дней с момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили более 620 российских самолетов и вертолетов. Это почти весь воздушный флот Великобритании (663 единицы авиации) или Германии (601 единица).

Инфографика: NV

Инфографика: NV

5

РФ оккупирует около 16% территории Украины. Летнее контрнаступление ВСУ уже освободило больше территорий, чем зимнее наступление россиян

Согласно подсчетам Financial Times, до начала летнего контрнаступления Украины Россия оккупировала около 100 тыс. кв. км украинской территории — это 16,5% от общей площади.

Однако, как заявил в конце июня министр обороны Британии Бен Уоллес, за первые недели контрнаступательных операций Украине уже удалось освободить больше территорий, чем россияне захватили во время попытки зимнего наступления. По данным Уоллеса, ВСУ удалось освободить около 300 кв. км.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 3 июля сообщила, что в целом освобожденная площадь лишь на юге Украины составляет 158,4 кв. км. Кроме того, в течение последних недель ВСУ с тяжелыми боями достигают продвижения на Бахмутском направлении, однако обобщенных данных об освобожденных территориях на востоке Украины Генштаб ВСУ пока не озвучивал.

В начале вторжения в марте 2022 года, когда Россия частично захватила северные регионы Украины, оккупанты контролировали примерно 24,4% украинской территории (включая захваченные ранее районы Донбасса — это около 6,45% территории Украины). Однако успешные осенние контрнаступления и упорная оборона самых тяжелых участков фронта помогли ВСУ вернуть под контроль Украины значительное количество территорий уже за первый год вторжения — до 40% от площади, захваченной Россией после 24 февраля (по состоянию на конец 2022 года).



6

Более 6,3 млн украинцев оказались за пределами страны из-за войны

Именно полномасштабная война РФ против Украины спровоцировала наибольшую волну беженцев со времен Второй мировой войны. Сейчас в разных странах мира за пределами Украины находится около 6,33 млн украинцев, подсчитали в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Из них около 5,9 млн зарегистрированы в странах Европы (предоставлен статус беженца, статус временного убежища, временной защиты или другие аналогичные статусы). Больше всего украинцев приютили Польша (более 900 тыс. переселенцев по состоянию на сейчас) и Германия (примерно 1,1 млн украинцев). Согласно статистике ООН, до 1,3 млн украинцев находятся в России — однако значительная часть этих людей была фактически депортирована или вывезена с оккупированных территорий принудительно.

Еще около 5 млн украинцев стали внутренними переселенцами.

Всего с 24 февраля было зафиксировано более 20,7 млн пересечений границы на выезд из Украины и около 14,4 млн — на въезд.

7

Россия убила по меньшей мере 9 тыс. мирных украинцев, из них около 500 — дети. Это подсчеты без Мариуполя и уничтоженных городов Донбасса

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с начала вторжения в Украине погибли по меньшей мере 9 083 гражданских лиц. В результате развязанной Россией большой войны были ранены еще почти 15,8 тыс. человек.

В то же время в своих отчетах специалисты ООН постоянно отмечают, что фактические цифры жертв агрессии РФ, вероятно, намного выше, поскольку неуточненной остается информация об убитых мирных жителях на многих оккупированных территориях Украины, в частности в таких крупных городах как Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где сообщалось о многочисленных жертвах среди мирного населения. По оценкам мэрии Мариуполя и представителей полка Азов, которые защищали город, в результате российской осады и уничтожения Мариуполя там могли погибнуть 20−25 тыс. жителей.

По данным Офиса генпрокурора Украины, с начала вторжения по меньшей мере 494 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии РФ. Еще 1051 ребенок получил ранения различной степени тяжести. Таким образом, в целом в результате действий российских захватчиков пострадали или погибли более 1,5 тыс. украинских детей.

Инфографика: NV

8

Количество совершенных Россией военных преступлений приближается к 100 тыс.

Количество лишь задокументированных военных преступлений и преступлений агрессии, которые совершила Россия, по состоянию на июль 2023 года превысило 96 тыс. случаев — это официальные цифры Офиса генпрокурора Украины. Еще более 17 тыс. преступлений было совершено против национальной безопасности Украины.

Накануне 500-го дня войны спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что на текущем этапе войны оккупанты ежемесячно используют для атак по тыловым городам Украины до 100 ракет различных типов. «А в прифронтовых территориях они продолжают использовать зенитно-ракетные комплексы С-300», — добавил Игнат.

Среди самых страшных военных преступлений России — удары по гражданским объектам в Украине. Самыми трагическими по масштабам последствий среди них были:

1 марта 2022 года — удар по Харьковской ОГА : 29 человек погибли.

: 29 человек погибли. 9 марта 2022 — Мариупольский роддом : по меньшей мере три человека погибли, среди них 1 ребенок.

: по меньшей мере три человека погибли, среди них 1 ребенок. 9 марта 2022 — бомбовый удар по жилому дому в городе Изюм : погибли по меньшей мере 44 человека.

: погибли по меньшей мере 44 человека. 16 марта 2022 — бомбовый удар по драматическому театру в Мариуполе ( изначально сообщалось о как минимум 300 погибших, впоследствии расследование АР установило, что в результате удара погибли около 600 человек, которые находились в здании театра и за его пределами).

изначально сообщалось о как минимум 300 погибших, впоследствии расследование АР установило, что в результате удара погибли около 600 человек, которые находились в здании театра и за его пределами). 8 апреля 2022 — обстрел железнодорожного вокзала в городе Краматорск : погиб 61 человек, среди них 5 детей.

: погиб 61 человек, среди них 5 детей. 27 июня 2022 — ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге : 22 человека погибло.

: 22 человека погибло. 1 июля 2022 — обстрел базы отдыха в Одесской области : 22 человека погибло.

: 22 человека погибло. 9 июля 2022 — обстрел жилого дома в городе Часов Яр : 48 погибших, среди них один ребенок.

: 48 погибших, среди них один ребенок. 14 июля 2022 — ракетный удар по центру Винницы : погибло 20 человек, среди них 3 детей.

: погибло 20 человек, среди них 3 детей. 14 января 2023 — ракетный удар по жилому дому в Днепре : 46 человек погибли.

: 46 человек погибли. 3 апреля 2023 — Россия попала в многоэтажный дом в Одессе : 8 человек погибли, среди них один ребенок.

: 8 человек погибли, среди них один ребенок. 28 апреля 2023 — ракетный удар по многоэтажке в Умани : 23 человека погибли, среди них 6 детей.

: 23 человека погибли, среди них 6 детей. 13 июня 2023 — ракетный удар по многоквартирному дому в Кривом Роге : 12 человек погибли.

: 12 человек погибли. 27 июня 2023 — ракетный удар по центру Краматорска : 13 человек погибли, среди них 3 детей.

: 13 человек погибли, среди них 3 детей. 6 июля 2023 — ракетный удар по Львову: 10 погибших, 45 раненых.

Удары по гражданской инфраструктуре, казни, пытки и сексуальное насилие, принудительная депортация взрослых и детей — именно из-за подобных преступлений Европейский парламент в ноябре 2022 года принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. В документе были «решительно осуждены военные преступления и акты террора против гражданского населения, совершенные РФ и ее приспешниками». За несколько месяцев до этого похожую резолюцию приняла ПАСЕ, в которой объявила режим РФ «террористическим». А в июле 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ также признала Россию государством спонсором-терроризма, а ЧВК Вагнера — террористической организацией.

9

Минами и снарядами загрязнено почти 29% территории Украины

Около 174 тыс. кв. км украинских земель считаются потенциально загрязненными взрывоопасными предметами — это 28,8% от общей площади территории Украины, которая составляет 603,7 тыс. кв. км. Такие данные по состоянию на конец июля 2023 года привел в эфире телемарафона Руслан Берегуля, начальник Главного управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны.

По его словам, наиболее серьезно загрязнены минами и боеприпасами территории Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

Для сравнения, 174 кв. км — это вдвое больше, чем площадь Австрии (83 тыс. кв. км) и более половины площади Великобритании (242 тыс. кв. км).



«Россияне массово и бессистемно минировали и продолжают минировать нашу землю. При этом используют различные типы мин, боеприпасов, также используют очень много противопехотных мин. Очень много осталось боеприпасов, которые не взорвались. Например, в июле 2022 года россияне выпускали за сутки несколько десятков тысяч боеприпасов, из которых примерно 20% не срабатывали. То есть мы можем сделать вывод, что из 10 тысяч российских снарядов до 2 000 стали взрывоопасными остатками войны и продолжают нести смертельную опасность для гражданских и даже уже на освобожденных территориях», — пояснил Берегуля.

Зимой 2023 года специалисты неправительственной организации Mines Advisory Group озвучивали даже более высокие цифры: по их оценке, более 40% территории Украины загрязнено минами и снарядами.



Инфографика: NV

10

Длина активной линии фронта в Украине превышает 1200 км: это расстояние между Киевом и Берлином

По состоянию на 5 июля протяженность так называемой «горячей» или активной линии фронта в Украине превышала 1200 км. Такие данные в интервью Укринформу привел бригадный генерал Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. По его словам, эта цифра учитывает лишь непосредственную линию соприкосновения с врагом в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия.

1200 км — это расстояние, сопоставимое с расстоянием от столицы Украины до города Берлин (1 205 км) или с протяженностью границ Испании с Португалией (1 214 км).

В целом же линия фронта в Украине протянулась примерно на 3800 км, с учетом:

северных границ Украины с Беларусью и РФ, откуда враг ведет постоянные ракетно-артиллерийские обстрелы, где отмечается деятельность диверсионно-разведывательных сил противника и сохраняется угроза военного вторжения;

участки морского побережья в Одесской и Николаевской областях, где, несмотря на снижение военно-морского потенциала РФ, Генштаб ВСУ не исключает риск высадки десанта РФ;

границы с Приднестровьем, где Россия удерживает ограниченную группировку войск.



Инфографика: NV

11

Россия нанесла Украине ущерб на сумму, которая вдвое превышает совокупную помощь США

В мае 2023 года аналитики Киевской школы экономики (KSE) обнародовали новый раунд подсчетов общей суммы прямых задокументированных убытков, нанесенных инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения — сейчас это $147,5 млрд. Это вдвое больше, чем общая сумма всех видов помощи — военной, финансовой и гуманитарной — которую предоставили Украине США (около 70,7 млрд евро). Подрыв Каховской ГЭС нанес Украине по меньшей мере еще $2 млрд дополнительных прямых убытков.

Наибольший ущерб нанесен жилищному фонду — он оценивается в $54,4 млрд. В Украине повреждено или разрушено около 158 тыс. жилых домов.

На втором и третьем местах по сумме убытков остаются сферы инфраструктуры и промышленности, а также потери предприятий. Сумму убытков инфраструктуры еще до подрыва Каховской ГЭС специалисты KSE оценили в $36,2 млрд. В то же время активы предприятий разрушены или повреждены на общую сумму $11,4 млрд.



Сумма убытков в образовательной сфере достигла $9,1 млрд. В результате боевых действий уже повреждено или разрушено более 3,2 тыс. образовательных учреждений, среди них — более 1,5 тысячи учреждений среднего образования, почти тысяча — дошкольного, 538 — высшего образования.

12

Украине помогают 47 стран мира. США — наиболее масштабно, страны Балтии — наиболее щедро

Уже полтора года Украина остается крупнейшим получателем внешней помощи США. Это первый случай, когда европейская страна возглавила список с тех пор, как администрация Гарри Трумэна направила огромные средства на восстановление стран Европы по плану Маршалла после Второй мировой войны, напоминают в Совете по международным отношениям США.

В абсолютных цифрах США являются безусловным лидером в международной коалиции союзников Украины. Стоимость вооружения, военной поддержки, гуманитарной и финансовой помощи США оценивается в 70,7 млрд евро. Это вдвое больше, чем предоставили Украине институты ЕС (35 млрд евро, без учета военной помощи отдельных стран Европы).



В то же время некоторые европейские правительства, например страны Балтии предоставляют Украине больше помощи, чем США, пропорционально размеру их экономики. Если считать эту долю по совокупному объему гуманитарной, финансовой и военной помощи, то по меньшей мере девять стран опережают США по относительным объемам поддержки Украины по сравнению с их ВВП. В частности это Латвия (1,2% ВВП), Эстония, Литва, Норвегия, Польша, Нидерланды, Чехия, Великобритания и Болгария, тогда как США занимают лишь 10 место (0,4% ВВП).



В целом Украине помогают по меньшей мере 47 стран мира. В основном это западные демократические страны включая Австралию; Европа — почти в полном составе за некоторыми отдельными исключениями. Среди стран Востока Украина получает различные виды помощи от Турции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и др.