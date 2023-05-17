200 тыс. убитых оккупантов: это много или мало для России? Пять неочевидных выводов 17 мая, 16:22 Сюжет Кепка российского военнослужащего на захваченной украинскими силами позиции под Бахмутом, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

По состоянию на среду, 17 мая, потери российской армии в Украине превысили 200 тыс. человек за время полномасштабного вторжения, согласно официальным подсчетам Генштаба ВСУ.

Это больше, чем Россия или СССР до сих пор теряли в любой войне ХХ-ХХI столетий, кроме двух мировых войн.

Так, в 1940-х годах в советско-финской войне погибли до 167 тыс. военнослужащих СССР, а за десять лет войны в Афганистане (1979−1989), согласно официальным данным властей, погибло около 15 тыс. советских военных. Хотя подсчеты западных специалистов оценивают количество потери СССР в Афганистане в 26 тыс. человек. Во время двух чеченских войн Россия потеряла более 20 тыс. своих военных, тогда как в Украине — уже официально в десять раз больше, более 200 тыс. военных.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в февральском интервью Дмитрию Комарову, которое лишь недавно вышло в эфир, отмечал, что такие потери остановили бы любую страну от ведения войны далее.

«Вывод только один: что самое дешевое, что есть в этой стране [России], — это человеческая жизнь. Это самое дешевое, что может быть. У нас же наоборот — это самое дорогое», — подчеркнул Залужный.

И хотя Кремль до сих пор считает подобные потери приемлемыми и допустимыми для своей армии, в нескольких примерах NV объясняет, насколько масштабный удар ВСУ все же нанесли России.

1. ВСУ уничтожили дополнительные 100 тыс. окупантов вдвое быстрее, чем первые 100 тыс.

22 декабря 2022 года Генштаб ВСУ объявил о том, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине было убито более 100 тыс. российских оккупантов. А 17 мая 2023-го эта планка поднялась до 200 тыс. уничтоженных россиян.

Это означает, что первые 100 тыс. жизней своих военных российские захватчики истратили в Украине за 10 месяцев большого вторжения, тогда как последующие 100 тыс. оккупантов на украинской земле были уничтожены вдвое быстрее, за пять неполных месяцев.

Именно на этот период пришлись самые тяжелые бои за Бахмут, в которых российская сторона, по данным Генштаба ВСУ, постоянно несет заоблачные потери, намного превышающие потери украинской стороны.

2. Потери России в Украине уже превысили ее силы вторжения в феврале 2022 года

Незадолго до начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США оценивали, что к границам с Украиной РФ стянула около 190 тыс. военных. Такие данные озвучивал в частности представитель США в ОБСЕ Марк Карпентер, эти же цифры 18 февраля 2022 называла американская пресса. На тот момент силы вторжения России вдвое превышали количество военных, которых РФ стянула к украинским границам во время первого этапа накопления войск в начале 2021 года.



Теперь же данные Генштаба ВСУ о 200 тыс. уничтоженных окуупантов свидетельствуют о том, что в Украине Россия потеряла даже больше войск, чем сначала собрала для своего «молниеносного вторжения». Впоследствии Кремлю пришлось изыскивать новые силы. Единственная волна «частичной мобилизации», официально проведенная в России осенью 2022 года, позволила привлечь в ряды армии около 300 тыс. мобилизованных россиян. Еще около 17 тыс. российских заключенных, по данным Медиазоны, могли быть завербованы в тюрьмах РФ до начала 2023 года в ЧВК Вагнера. Впоследствии ее владелец Евгений Пригожин потерял такую возможность, однако власти России продолжают усилия по скрытой мобилизации, в том числе путем вербовки в тюрьмах, принуждения резервистов и других граждан РФ к подписанию контрактов. В конце марта 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников.

3. Количество убитых окупантов эквивалентно суммарному составу нескольких армий Европы и Азии

Такую статистику визуализировало агентство Top Lead в своем Телеграм-канале UA War Infographics. В частности, в ней приведены данные численности армий в соответствии с ежегодным бюллетенем The Military Balance, который публикует сведения о вооруженных силах 171 страны мира. Соответственно, 200 тыс. убитых россиян — это приблизительный суммарный количественный состав таких армий:

Молдовы — 5,2 тыс. военнослужащих

Эстонии — 7,2 тыс.

Чехии — 26,6 тыс.

Беларуси — 48 тыс.

Финляндии — 19,3 тыс.

Нидерландов 33,6 тыс.

Словении — 7 тыс.

Швеции — 14,6 тыс.

Казахстана 39 тыс.

4. 200 тыс. человек — это почти 80% от количества призывников, которых Россия привлекла на службу в 2022 году

Хотя официально в России заявляют, что не привлекают призывников к участию в «специальной военной операции», как Кремль до сих пор называет войну против Украины, среди погибших уже есть срочники. Самый резонансный случай — гибель как минимум нескольких российских призывников на крейсере Москва, затопленном в Черном море.

В целом количественные показатели российской системы призыва на срочную службу позволяют сравнить потери армии РФ в Украине с темпами подготовки солдат-срочников. Как неоднократно напоминали аналитики Института изучения войны (ISW), обычно в России ежегодно готовят около 260 000 новых солдат, призывы объявляют каждые полгода. В 2022 году в ряды армии РФ привлекли чуть меньше новичков: 134,5 тыс. во время осеннего призыва и 120 тыс. во время осеннего (в целом 254,5 тыс. за год).

Еще в конце февраля 2023 года эксперты ISW отмечали, что представление о «безграничных» человеческих резервах России значительно преувеличены. Там напоминали, что в последние годы ряды резервных кадров в России уже значительно поредели — особенно в тех возрастных группах и с тем опытом, которые позволяли бы компенсировать потери армии РФ в боевых частях на передовой, отмечали аналитики. Ведь российские резервисты уже были задействованы в призыве «на военные сборы», объявленном в РФ еще до вторжения [в 2021 году]; в кампании по вербовке добровольцев в середине 2022 года; и, наконец, в частичной мобилизации в России в сентябре 2022-го.

Потому, прогнозировали аналитики, Владимиру Путину, возможно, придется рассмотреть вопрос о расширении срочной службы. С 1 апреля 2023 года в России продолжается призыв, действительно несколько превышающий обычные показатели и предусматривающий привлечение 147 тыс. призывников до 15 июля. Однако российская демография не способствует такому подходу, предупреждали в ISW. В России ежегодно достигают призывного возраста (18 лет) примерно 800 000 юношей. Расширение призыва сверх планки в 260 000 человек ежегодно предполагает риск не только отправить на войну молодых людей с непригодными физическими данными, но и «выдернуть» слишком много молодых людей из российской экономики, которую Путин одновременно пытается перевести на военные рельсы.

5. Тела убитых оккупантов могли бы выстелить кольцевые дороги вокруг Москвы и Санкт-Петербурга

Такие подсчеты провели специалисты Top Lead, обнародовав результаты в Телеграм-канале UA War Infographics. Так, если 87,7 тыс. тел убитых россиян хватило бы, чтобы полностью выложить ими кольцевую дорогу вокруг Санкт-Петербурга, то телами остальных 112,3 тыс. уничтоженных в Украине оккупантов можно было бы почти дважды выстелить Московскую кольцевую автодорогу (МКАД).

