Перша зустріч щодо антибалістики. Зеленський прибув до Парижа на засідання Коаліції охочих

13 липня, 14:57
Літак українського президента (Фото: Metin Aktas/Pool via REUTERS)

Літак українського президента (Фото: Metin Aktas/Pool via REUTERS)

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 липня, прибув до Парижа у Франції

Оновлено о 14:52. Зеленський підтвердив, що у Франції планує представити партнерами українську антибалістичну програму. Це буде перша зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть «конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи».

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Також Зеленський зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном та візьме участь у засіданні Коаліції охочих.

В Єлисейському палаці раніше повідомляли, що до Коаліції охочих приєдналися ще дві країни — Молдова та Північна Македонія. У засіданні в Парижі 13 липня візьмуть участь європейські лідери, оборонні компанії, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта.

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14 липня Зеленський відвідає військовий парад до Дня взяття Бастилії, де також братимуть участь українські військові, писало Euronews.

9 липня Зеленський заявив, що найближчими днями у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена проєкту системи протибалістичного захисту Freya.

NV
Інфографіка: NV
Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Париж Франція Коаліція охочих Володимир Зеленський Еммануель Макрон

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