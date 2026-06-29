«Очікуємо на позитивну відповідь». Зеленський заявив, що червень і липень мають стати результативними для України в питанні гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями активізує роботу з міжнародними партнерами для наближення миру. Київ розраховує на позитивні рішення від країн G7 і учасників коаліції охочих.

Про це Зеленський повідомив під час вечірнього відеозвернення у понеділок, 29 червня.

«Цього тижня і наступними тижнями ми будемо працювати з партнерами — є речі, які варто зробити заради наближення миру. Буде активний міжнародний графік. Дуже очікуємо на позитивну відповідь від Групи семи щодо наших запитів, а також від учасників коаліції охочих», — сказав глава держави.

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Він зазначив, що червень та липень мають бути результативними для України, передусім для «нашого спільного прагнення гарантувати безпеку».

17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен завершився триденний саміт G7, який став для України ще однією можливістю домогтися підтримки США у спробах схилити Росію до реальних переговорів про припинення війни на умовах Києва та країн Європи.

У підсумковій заяві саміту з питань геополітики країни G7 спільно пообіцяли чинити тиск на військову економіку РФ та посилити санкції проти її нафтогазового сектору. Лідери країн також відзначили «стійкість та прогрес України на полі бою протягом останніх місяців» і підкреслили, що завдяки цьому зараз у війні виник «новий імпульс».

З огляду на те, скільки разів саміти за участю Дональда Трампа закінчувалися демаршами США та його відмовою підтримати спільну позицію країн G7, цього разу західні країни, схоже, змогли знайти аргументи у своїх спробах довести очільнику Білого дому необхідність чинити тиск на Росію, а не на Україну, для завершення війни, зазначали ЗМІ.

Видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що під час саміту G7 Трамп був «надзвичайно вражений і захоплений» кампанією далекобійних ударів України по Росії. Крім того, за даними журналістів, він погодився посилити санкцій проти російського енергетичного сектора.

Своєю чергою видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що Трамп на саміті G7 висловив розчарування російським диктатором Володимиром Путіним і заговорив про тиск на РФ.