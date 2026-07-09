Зеленський анонсував зустріч у Франції найближчими днями, присвячену антибалістичному проєкту Freya

Про це він сказав журналістам у четвер, 9 липня.

Глава держави зазначив, що до участі в зустрічі планують залучити лідерів держав, а також оборонні компанії.

Реклама

«Цей проєкт — це наша антибалістична система, яка повинна бути аналогом щодо збиття балістичних цілей — аналогом Patriot, але більш масового виробництва і більш дешевою. Таке завдання було сформульовано мною і нашими виробниками. Це європейська модель. Перша наша зустріч у цьому напрямку буде у Франції. Це буде найближчим часом», — заявив Зеленський.

Система Freya та ракети FP-7.Х: що відомо

У квітні 2026 року Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість створення антибалістичної системи у співпраці з європейськими країнами протягом наступного року.

14 травня співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман повідомив, що компанія приєднується до антибалістичної коаліції, і опублікував презентацію про пан'європейський антибалістичний проєкт Freya. Мета — створення єдиної захищеної системи протиповітряної та протиракетної оборони з акцентом на перехоплення балістичних ракет. Для захисту пропонується використовувати, зокрема, ракету-перехоплювач балістичних загроз FP-7.x, випробування якої Fire Point демонструвала в лютому.

Очікується, що система інтегруватиметься з іншими елементами ППО за стандартом НАТО Link-16.

Проєкт Фрея / Інфографіка: NV

25 травня Штілерман заявив, що у разі успішного розроблення вже до кінця року за допомогою дешевшої української альтернативи ЗРК Patriot можна буде перехоплювати ворожі балістичні ракети.

«Якщо всі будуть бігти дуже швидко — то до кінця року ми зможемо зробити перше перехоплення (ворожої балістики — ред.) Але це потрібно робити дуже швидко — усім», — сказав він.