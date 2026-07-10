Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон на тлі прапорів Коаліції охочих, Париж, 4 вересня 2025 року (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський візьмуть участь у новому засіданні Коаліції охочих, яке відбудеться 13 липня в Парижі .

Про це 10 липня заявили представники Єлисейського палацу — адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона, повідомляє агентство Reuters.

«Мета зустрічі — закріпити динаміку надання допомоги Україні, що склалася після саміту НАТО в Туреччині цього тижня. В Єлисейському палаці повідомили, що триває робота над планами щодо надання гарантій безпеки на випадок досягнення перемир’я між Україною та Росією», — повідомило видання.

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Раніше президент Макрон заявив на саміті НАТО в Анкарі, що зустріч Коаліції охочих 13 липня також буде присвячена боротьбі з російським «тіньовим флотом», новим військовим спроможностям України, ширшій мобілізації оборонної промисловості та поглибленню оперативної співпраці між країнами, що підтримують Київ.

Крім того, як повідомили в Єлисейському палаці, до Коаліції охочих приєдналися ще дві країни — Молдова та Північна Македонія. Також у засіданні в Парижі 13 липня візьмуть участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта, підсумували французькі посадовці.

Раніше, 9 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена проєкту системи протибалістичного захисту Freya.

«Цей проєкт — наша система протибалістичного захисту, яка має стати аналогом Patriot у питанні перехоплення балістичних цілей, але водночас бути дешевшою та розрахованою на серійне виробництво. Таке завдання поставили я та наші виробники. Це європейська модель. Перша зустріч із цього напряму відбудеться у Франції», — заявив глава Української держави.

Інфографіка: NV

Система Freya та ракети FP-7.X: що відомо

У квітні 2026 року Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість створення системи протибалістичного захисту у співпраці з європейськими країнами протягом наступного року.

14 травня співвласник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив про приєднання компанії до коаліції з протидії балістичним загрозам і представив проєкт загальноєвропейської системи протибалістичної оборони Freya. Мета проєкту — створення єдиної захищеної системи протиповітряної та протиракетної оборони з акцентом на перехопленні балістичних ракет. Для забезпечення захисту пропонується використовувати, зокрема, ракету-перехоплювач FP-7.x, випробування якої компанія Fire Point продемонструвала в лютому.

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Очікується, що система буде інтегрована з іншими елементами ППО за стандартом НАТО Link-16.

25 травня Штілерман заявив, що в разі успішної розробки вже до кінця року за допомогою дешевшої української альтернативи ЗРК Patriot можна буде перехоплювати ворожі балістичні ракети .

«Якщо всі бігтимуть дуже швидко, то до кінця року ми зможемо здійснити перше перехоплення (ворожої балістики — ред.). Але робити це треба дуже швидко — усім», — сказав він.