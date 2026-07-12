ЗМІ розповіли, що обговорять лідери коаліції рішучих у Парижі

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 13 липня, прийматиме в Парижі лідерів країн коаліції рішучих — вони обговорять посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем .

Про це дізналося видання Euronews.

Франція прийматиме зустріч напередодні святкувань Дня Бастилії 14 липня, яку відвідають щонайменше 25 глав держав або урядів для обговорення підтримки України. Очікується, що до формату доєднаються дві нові країни — Молдова та Північна Македонія.

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За словами радника французького президента, у Парижі союзники прагнуть зміцнити оновлене відчуття єдності й співпраці на підтримку України, яке підтвердили на нещодавньому саміті G7 в Ев’яні та саміті НАТО в Анкарі, де країни Альянсу зобов’язалися надати Києву €70 млрд військової допомоги у 2026 році. Мета — показати, що партнери продовжують підтримувати Україну і що Москва не може розраховувати на втому європейців від війни.

Лідери «коаліції рішучих» зосередяться на співпраці у сфері протиповітряної оборони, зокрема на нещодавно оголошених планах США щодо ліцензій на виробництво Patriot в Україні, а також обговорять створення системи протиракетної оборони.

Щодо гарантій безпеки для України на випадок гіпотетичного припинення вогню, в Єлисейському палаці заявляють, що плани розгортання багатонаціональних сил «готові», хоча можуть коригуватися з огляду на те, що перспектива припинення бойових дій усе ще видається далекою.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Парижі як у понеділок, так і у вівторок. 14 липня він відвідає військовий парад до Дня взяття Бастилії, де також братимуть участь українські військові.