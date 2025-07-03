Навсегда 32. В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко, который погиб, отражая атаку РФ

В Киеве друзья, родные и побратимы провели в последний путь полковника Воздушных сил ВСУ Максима Устименко, который погиб в ночь на 29 июня, отражая вражескую атаку.

Об этом сообщает hromadske.

Максим Устименко был украинским летчиком 1-го класса, пилотом истребителя F-16, который защищал Украину еще со времен АТО. За годы службы Устименко освоил четыре типа самолетов.

«Сегодня мы отдаем последний долг полковнику Воздушных сил ВСУ. Ему навсегда останется 32. Это прекрасный возраст, чтобы жить любить, творить добро. Он оставил этот мир непобедимым, нашим героем», — сказал распорядитель от почетного караула во время прощания с Устименко.

Фото: Яна Сирак/hromadske

В ночь на 29 июня пилот отражал массированную атаку РФ по Украине. В Воздушных силах рассказали, что Устименко сбил семь воздушных целей, применив весь комплекс бортового вооружения.

«Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — рассказывали в ВС ВСУ.

Фото: Яна Сирак/hromadske

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский присвоил Максиму Устименко звание Герой Украины (посмертно).

«Только что подписал указ о присвоении звания Герой Украины Максиму Устименко — украинскому летчику, одному из лучших наших пилотов. К сожалению, посмертно. Сегодня он погиб, защищая наше небо, наших людей от очередной российской массированной атаки — было более 500 ударных дронов и ракет только за одну минувшую ночь. Большинство из них было сбито», — отмечал Зеленский в вечернем обращении 29 июня.