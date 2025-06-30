В Харькове назовут две улицы в честь погибших пилотов F-16 Максима Устименко и Алексея Меся

В Харькове две улицы переименуют в честь Героев Украины, пилотов истребителей F-16 Максима Устименко и Алексея Меся, которые погибли во время отражения российских атак.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в понедельник, 30 июня.

«Оба погибли в небе, героически защищая нас с вами, наш покой и наши дома… Оба были мастерами своего дела — летчиками высочайшего уровня и преданными собратьями. Оба начинали свой путь в Харькове: здесь они сделали первые шаги в военном образовании, учились, формировались как будущие офицеры. И поэтому их имена навсегда останутся в истории нашего города», — отметил Терехов.

29 июня в Воздушных силах ВСУ сообщили, что отражая воздушное нападение РФ погиб летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко. Он сбил семь воздушных целей, однако во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

29 июня президент Украины Владимир Зеленский присвоил Максиму Устименко звание Героя Украины (посмертно).

26 августа 2024 года во время отражения одного из самых массовых ракетных ударов РФ по Украине погиб 30-летний пилот Алексей Месь с позывным Мунфиш. Во время своего последнего боевого вылета он уничтожил три крылатые ракеты и один ударный беспилотник, сообщали Воздушные силы.

В марте 2025 года Владимир Зеленский присвоил Алексею звание Героя Украины (посмертно).