Зеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Устименко звание Героя Украины

Соответствующий указ № 444/2025 появился на сайте Офиса президента.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда Устименко Максиму Юрьевичу — полковнику (посмертно)», — говорится в указе.

Во время вечернего обращения Зеленский отметил, что Максим Устименко воевал еще со времен АТО и освоил четыре типа самолетов.

«Только что подписал указ о присвоении звания Герой Украины Максима Устименко — украинского летчика, одного из лучших наших пилотов. К сожалению, посмертно. Сегодня он погиб, защищая наше небо, наших людей от очередной российской массированной атаки — было более 500 ударных дронов и ракет только за одну минувшую ночь. Большинство из них было сбито», — сказал президент.

Ранее 29 июня в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Максим Устименко погиб в ночь на воскресенье, отражая воздушное нападение РФ.

«Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — сообщили в ВС ВСУ.

Максим Устименко был однокурсником — Андрея (Джуса) Пильщикова, украинского летчика, который погиб в авиакатастрофе 25 августа 2023 года на Житомирщине. Об этом рассказала мама Джуса Лилия Аверьянова.