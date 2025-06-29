Зеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Устименко звание Героя Украины

29 июня, 19:21
Поделиться:
Пилот Максим Устименко погиб в ночь на 29 июня, отражая массированную атаку РФ (Фото: Лилия Аверьянова / Faccebook)

Пилот Максим Устименко погиб в ночь на 29 июня, отражая массированную атаку РФ (Фото: Лилия Аверьянова / Faccebook)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 июня, издал указ о присвоении летчику 1-го класса, подполковнику Максиму Устименко звания Герой Украины (посмертно).

Соответствующий указ № 444/2025 появился на сайте Офиса президента.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда Устименко Максиму Юрьевичу — полковнику (посмертно)», — говорится в указе.

Реклама

Во время вечернего обращения Зеленский отметил, что Максим Устименко воевал еще со времен АТО и освоил четыре типа самолетов.

«Только что подписал указ о присвоении звания Герой Украины Максима Устименко — украинского летчика, одного из лучших наших пилотов. К сожалению, посмертно. Сегодня он погиб, защищая наше небо, наших людей от очередной российской массированной атаки — было более 500 ударных дронов и ракет только за одну минувшую ночь. Большинство из них было сбито», — сказал президент.

Читайте также:
«Это был суперинтеллект группы». Мама Джуса и вдова Мунфиша рассказали о погибшем пилоте F-16 Максиме Устименко — фото

Ранее 29 июня в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Максим Устименко погиб в ночь на воскресенье, отражая воздушное нападение РФ.

«Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел», — сообщили в ВС ВСУ.

Максим Устименко был однокурсником — Андрея (Джуса) Пильщикова, украинского летчика, который погиб в авиакатастрофе 25 августа 2023 года на Житомирщине. Об этом рассказала мама Джуса Лилия Аверьянова.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Владимир Зеленский F-16 Герой Украины Война России против Украины Указ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X