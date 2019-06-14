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Филарет должен опираться на голос церкви, а не на собственное видение — Епифаний

14 июня, 18:37
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Филарет должен опираться на голос церкви, а не на собственное видение — Епифаний - фото

НВ

Митрополит Епифаний

Митрополит Киевский Епифаний в эфире Радио НВ прокомментировал заявления почетного патриарха Филарета о непризнании томоса об автокефалии.

«Сейчас говорить о том, что кто-то не знал, какие условия были предусмотрены в томосе, — это неправда. Потому что все это было заложено в уставе на Объединительном соборе, который состоялся 15 декабря. Все четко знали о том, что те вопросы, которые сейчас озвучиваются и кому-то, к сожалению, оказываются неудобными, они на самом деле обсуждались накануне собора, и все прекрасно знали, что именно будет прописано в историческом документе, который носит название томос», — отметил Епифаний.

По его словам, все остальное является собственным мнением Филарета, а эти заявления, которые сейчас звучат, они в определенной степени являются провокационными.

«Все мы пытаемся донести, что почетном патриарху Филарету, чтобы он услышал голос этой церкви, а не опирался на собственное мнение, на собственное видение будущего развития поместной Православной украинской церкви», — добавил Епифаний.

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Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не принимает томос Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.

3 июня Филарет созвал экстренное совещание клириков Киевской епархии ПЦУ. Согласно данным СМИ, на совещании Филарет анонсировал проведение Поместного собора, который восстановит УПЦ КП.

«Киевский патриархат будет существовать и дальше законно … даже когда я умру, выберут нового патриарха», — заявил Филарет.

24 мая Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета об изменениях устава церкви.

По словам Епифания, ПЦУ и в дальнейшем будет выполнять условия томоса.

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести изменения в устав. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальной весе ПЦУ.

23 мая Филарет заявил, что не будет выполнять часть условий томоса об автокефалии.

Теги:   Патриарх Филарет Митрополит Епифаний Радио НВ

Спецтема   Украина получила томос

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