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Епифаний: Я бы не хотел наказания для Филарета

14 июня, 18:59
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Епифаний: Я бы не хотел наказания для Филарета - фото

cerkva.info

Почетный патриарх Филарет

Митрополит Киевский Епифаний заявил в эфире Радио НВ, что не хотел бы наказания почетного патриарха Филарета за его высказывания.

«Я бы не хотел говорить об определенных наказаниях. Единственное возможное сейчас наказание он может выбрать сам – это отделиться, отойти снова в изоляцию от церкви, которая получила томос, от церкви, которая постепенно получает признание со стороны других православных церквей», – подчеркнул Епифаний.

По его словам, решение о наказании может принять только архиерейский или поместный собор, потому что ПЦУ руководствуется коллегиально.

«Я бы не хотел предусматривать определенные наказания к тем лицам, которые могут отойти от нашей церкви», – отметил Епифаний.

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Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не принимает томос Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.

3 июня Филарет созвал экстренное совещание клириков Киевской епархии ПЦУ. Согласно данным СМИ, на совещании Филарет анонсировал проведение Поместного собора, который восстановит УПЦ КП.

«Киевский патриархат будет существовать и дальше законно ... даже когда я умру, выберут нового патриарха», – заявил Филарет.

24 мая Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета об изменениях устава церкви.

По словам Епифания, ПЦУ и в дальнейшем будет выполнять условия томоса.

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести изменения в устав. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

23 мая Филарет заявил, что не будет выполнять часть условий томоса об автокефалии.

Теги:   Патриарх Филарет Митрополит Епифаний Радио НВ

Спецтема   Украина получила томос

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