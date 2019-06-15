Владислав Иноземцев
Используйте это
Ульяна Супрун
Красота, которая требует жертв. Когда можно носить высокие каблуки
Валерий Пекар
Двухпалатный парламент. Хорошо или плохо?
Джуди Демпси
Ахиллесова пята Европы
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Епифаний о Филарете: Искал с ним компромисс, но в ответ слышал только язык ультиматумов

Вчера, 09:26
Цей матеріал також доступний українською
Епифаний о Филарете: Искал с ним компромисс, но в ответ слышал только язык ультиматумов - фото

НВ

Митрополит Киевский Епифаний заявил, что искал компромисс с почетным патриархом Филаретом, однако в ответ слышал «только язык ультиматумов».

«После Объединительного собора и после получения томоса об автокефалии мы [с Филаретом] неоднократно встречались, общались, но я слышал только язык ультиматумов. Я пытался найти компромисс, убеждал почетного патриарха в том, что мы ему и так создали все необходимые условия, что он должен стать моральным авторитетом для украинского общества», — сказал Епифаний в эфире Радио НВ.

По словам митрополита, он не может выполнить условия, которые ему поставил Филарет, поскольку соответствующие решения были приняты коллегиально. В частности, среди таких условий он назвал восстановление Киевского патриархата и должности действующего патриарха, принятие статута Киевского патриархата или созыв Синода Киевского патриархата.

«Поскольку я увидел, что почетный патриарх не идет ни на один компромисс, а ставит только ультиматумы, и увидев, что властные амбиции разрушают то, что было создано к этому времени, мы сейчас ведем общение только через средства массовой информации», — заключил митрополит Епифаний.

Ранее почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не принимает томос Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.

3 июня Филарет созвал экстренное совещание клириков Киевской епархии ПЦУ. Согласно данным СМИ, на совещании Филарет анонсировал проведение Поместного собора, который восстановит УПЦ КП.

Читайте также:

Епифаний: Я бы не хотел наказания для Филарета

24 мая Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета об изменениях устава церкви. По словам Епифания, ПЦУ и в дальнейшем будет выполнять условия томоса.

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

23 мая Филарет заявил, что не будет выполнять часть условий томоса об автокефалии.

Теги:   Патриарх Филарет Митрополит Епифаний Радио НВ

Спецтема   Эксклюзивы НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 00:10

img
В центре Киева прогремел взрыв
Страны

Сегодня, 10:09

img
В Гонконге во время массовых акций протеста погиб один человек
Политика

Вчера, 23:39

img
В ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней для досрочных выборов в Раду

ТОП 3

События

Сегодня, 01:59

img
Стали известны подробности взрыва в центре Киева
14488
События

Вчера, 11:23

img
ДТП возле автовокзала в Киеве: погибли четыре человека
10743
Компании/Рынки

14 июня, 18:06

img
Телеканал ZIK купил нардеп из окружения Медведчука
4465

Новости Одессы

img
Во дворике одесского музея спел Борис Гребенщиков
img
На Киевской трассе Kia врезалась в "Жигули": есть пострадавшие
img
Два одессита стали чемпионами мира по футболу в составе юношеской сборной