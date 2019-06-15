Епифаний о Филарете: Искал с ним компромисс, но в ответ слышал только язык ультиматумов Вчера, 09:26 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Митрополит Киевский Епифаний заявил, что искал компромисс с почетным патриархом Филаретом, однако в ответ слышал «только язык ультиматумов».

«После Объединительного собора и после получения томоса об автокефалии мы [с Филаретом] неоднократно встречались, общались, но я слышал только язык ультиматумов. Я пытался найти компромисс, убеждал почетного патриарха в том, что мы ему и так создали все необходимые условия, что он должен стать моральным авторитетом для украинского общества», — сказал Епифаний в эфире Радио НВ.

По словам митрополита, он не может выполнить условия, которые ему поставил Филарет, поскольку соответствующие решения были приняты коллегиально. В частности, среди таких условий он назвал восстановление Киевского патриархата и должности действующего патриарха, принятие статута Киевского патриархата или созыв Синода Киевского патриархата.

«Поскольку я увидел, что почетный патриарх не идет ни на один компромисс, а ставит только ультиматумы, и увидев, что властные амбиции разрушают то, что было создано к этому времени, мы сейчас ведем общение только через средства массовой информации», — заключил митрополит Епифаний.

Ранее почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не принимает томос Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.

3 июня Филарет созвал экстренное совещание клириков Киевской епархии ПЦУ. Согласно данным СМИ, на совещании Филарет анонсировал проведение Поместного собора, который восстановит УПЦ КП.

24 мая Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета об изменениях устава церкви. По словам Епифания, ПЦУ и в дальнейшем будет выполнять условия томоса.

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

23 мая Филарет заявил, что не будет выполнять часть условий томоса об автокефалии.