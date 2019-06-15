Епифаний о Филарете: Искал с ним компромисс, но в ответ слышал только язык ультиматумов
Митрополит Киевский Епифаний заявил, что искал компромисс с почетным патриархом Филаретом, однако в ответ слышал «только язык ультиматумов».
«После Объединительного собора и после получения томоса об автокефалии мы [с Филаретом] неоднократно встречались, общались, но я слышал только язык ультиматумов. Я пытался найти компромисс, убеждал почетного патриарха в том, что мы ему и так создали все необходимые условия, что он должен стать моральным авторитетом для украинского общества», — сказал Епифаний в эфире Радио НВ.
По словам митрополита, он не может выполнить условия, которые ему поставил Филарет, поскольку соответствующие решения были приняты коллегиально. В частности, среди таких условий он назвал восстановление Киевского патриархата и должности действующего патриарха, принятие статута Киевского патриархата или созыв Синода Киевского патриархата.
«Поскольку я увидел, что почетный патриарх не идет ни на один компромисс, а ставит только ультиматумы, и увидев, что властные амбиции разрушают то, что было создано к этому времени, мы сейчас ведем общение только через средства массовой информации», — заключил митрополит Епифаний.
Ранее почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не принимает томос Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.
3 июня Филарет созвал экстренное совещание клириков Киевской епархии ПЦУ. Согласно данным СМИ, на совещании Филарет анонсировал проведение Поместного собора, который восстановит УПЦ КП.
Епифаний: Я бы не хотел наказания для Филарета
24 мая Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета об изменениях устава церкви. По словам Епифания, ПЦУ и в дальнейшем будет выполнять условия томоса.
14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.
23 мая Филарет заявил, что не будет выполнять часть условий томоса об автокефалии.