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Епифаний назвал причину разногласий с Филаретом

14 июня, 19:19
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Епифаний назвал причину разногласий с Филаретом - фото

Скриншот/НВ

Митрополит Епифаний

Почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины, заявил митрополит Епифаний в эфире Радио НВ.

«После Объединительного собора и после получения томоса у нас произошли определенные разногласия в будущем видении развития единой поместной православной церкви, по модели управления церковью, которая объединилась», – сообщил Епифаний.

По его словам, так называемыми акционерами томоса является не какое-то определенное лицо, а украинский народ.

«Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура (Филарет – ред.), определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично. [...] К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь», – добавил Епифаний.

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Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не принимает томос Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.

3 июня Филарет созвал экстренное совещание клириков Киевской епархии ПЦУ. Согласно данным СМИ, на совещании Филарет анонсировал проведение Поместного собора, который восстановит УПЦ КП.

«Киевский патриархат будет существовать и дальше законно ... даже когда я умру, выберут нового патриарха», – заявил Филарет.

24 мая Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета об изменениях устава церкви.

По словам Епифания, ПЦУ и в дальнейшем будет выполнять условия томоса.

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести изменения в устав. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

23 мая Филарет заявил, что не будет выполнять часть условий томоса об автокефалии.

Теги:   Патриарх Филарет Митрополит Епифаний Радио НВ

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