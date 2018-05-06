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ТОП-100 лучших ресторанов Украины 2018

03 мая, 2018
Рестораторы называют лучшие заведения страны, где можно вкусно поесть
Растущие аппетиты

 

Каждый год накануне майских праздников мы презентуем нашим читателям список 100 лучших ресторанов страны. По сути, это путеводитель для всех, кто любит вкусно поесть, и признание для рестораторов, чьи заведения попали в список. Особенно такой путеводитель актуален сейчас, когда киевляне массово отправляются во Львов и Одессу на праздники, а украинцы из других городов приезжают в столицу.

В отличие от рейтингов ресторанов популярного ресурса Trip Advisor, мы не опрашиваем обычных посетителей заведений. Мы опрашиваем специалистов — преимущественно рестораторов, гастроблогеров и ресторанных критиков. Все они не имеют права голосовать за свои заведения, только коллег. Поэтому почти во всех городах мира у Trip Advisor на первых местах популярные, но недорогие заведения с туристическим уклоном. У нас же на первых местах — рестораны, которые могут подарить прежде всего гастрономическое удовольствие. Именно качество еды, сервис и атмосферу мы просим наших экспертов оценивать прежде всего. Цены и эффектные дизайнерские решения нас интересуют меньше.

Когда мы задумывали этот проект, опасались, что список не будет меняться из года в год. Однако зря — уже второй год подряд в этом списке обновляется едва ли не половина ресторанов. В этом году в рейтинг 100 лучших попали 44 новых заведения.

Киев традиционно является безусловным лидером списка с 41 рестораном. За ним так же трационно следуют Одесса и Львов — они делегировали в первую сотню 14 и 12 заведений соответственно.

Хотя мы не ранжируем заведения внутри самой сотни, каждый раз я с нетерпением жду экселевский файл с количеством голосов, чтобы увидеть, какие же рестораны эксперты считают самыми популярными в стране.

Третий год подряд больше всего голосов набирает грузинский ресторан Шоти в центре столицы, принадлежащий Ресторанам братьев Гусовских. Даже поход ресторатора в политику не смог ослабить позиции его заведений.

 

Виталий Сыч,
главный редактор НВ

Буковель
Буковель
1

Rebra BBQ

Адрес: с. Поляница, нижняя станция подъемника № 5,
Ивано-Франковская область, открыт в лыжный сезон

Средний чек: 500 грн

Кухня: американская

 

В мясном ресторане Rebra BBQ блюда готовят по лучшим техасским рецептам. В меню — говяжья грудинка, свиные ребрышки, филе индейки и куриные крылышки. Особый вкус мясу добавляет уникальная технология задымления Low&Slow. Также в ресторане можно заказать бургеры и традиционные американские десерты.

 

 

 

 

Грибова Хата

Адрес: с. Поляница, урочище Вишня, 4,
Ивано-Франковская область

Средний чек: 390 грн

Кухня: гуцульская

 

Перепутать Грибову Хату с другим заведением невозможно. Прежде всего благодаря оригинальному зданию и не менее оригинальному интерьеру. Этот отельно-ресторанный комплекс и вправду напоминает гриб, причем вдохновляли архитектора работы великого испанца Антонио Гауди. Кухня здесь весьма традиционная для здешних мест — свежеиспеченный хлеб, шашлык, галушки, банош, а к ним — разнообразные настойки.

 

 

 

 

Курінь

Адрес: с. Поляница, Ивано-Франковская область,
открыт в лыжный сезон

Средний чек: 400 грн

Кухня: украинская, европейская

 

Украинские традиции в этом заведении отражает все — начиная с интерьера и заканчивая колоритным меню. Гостям подают голубцы, кровянку, сало, блюда на гриле и разные виды местных настоек.

Винница
Винница
1

Marani

Адрес: ул. Архитектора Артынова, 49

Средний чек: 400 грн

Кухня: кавказская, европейская

 

В меню — традиционная грузинская кухня: хачапури, лобио, хинкали, чанахи, различные мясные блюда, грузинские сыры и вина тамошних производителей. Для приверженцев классики — европейские салаты и закуски.

 

 

 

 

 

 

Иль-Де-Франс

Адрес: ул. 600‑летия, 25

Средний чек: 600 грн

Кухня: французская

 

Любителей французской кухни порадуют уютный интерьер, красивая летняя терраса, а самое главное — отменная еда: начиная от разнообразных салатов и десертов и заканчивая знаменитыми лягушачьими лапками и улитками.

Днепр
Днепр
1

Artist

Адрес: пл. Соборная, 2а

Средний чек: 500 грн

Кухня: европейская, украинская

 

Изысканный ресторан разместился в трехэтажном здании в центре города с террасой на верхнем этаже. Здесь богемная атмосфера дореволюционного Екатеринослава (прежнее название Днепра). В меню — более 40 видов разнообразных завтраков на любой вкус, обеденные блюда из мяса, рыбы и морепродуктов, а также внушительная винная карта.

 

 

 

 

 

Bartofish

Адрес: набережная Победы, 9б

Средний чек: 1.500 грн

Кухня: европейская

 

Bartofish специализируется на рыбе и морепродуктах. Заведение выстроено в виде огромного корабля. Посетителям предлагают традиционные европейские блюда — разные виды паст, рагу и рыбные стейки. Главные лакомства — свежие лобстеры, экзотическую рыбу и устрицы — следует выбирать самому в специальной ледяной витрине. После этого дары моря готовят по желанию посетителя — на гриле, на пару или запекают в соли.

 

 

 

 

 

Puri Chveni

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 4

Средний чек: 300 грн

Кухня: грузинская

 

Puri Chveni — ресторан традиционной грузинской кухни со всеми ее атрибутами. Начиная от меню, в котором представлены все виды хачапури, хинкали и шашлыка, и заканчивая настоящим винным погребком с выставленной на всеобщее обозрение коллекцией вин. Посетители хвалят заведение за отличную кухню и стильный интерьер.

 

 

 

 

 

Мамой клянусь

Адрес: ул. Владимира Вернадского, 27

Средний чек: 400 грн

Кухня: грузинская

 

Самые популярные блюда грузинской кухни — хинкали, все виды хачапури, традиционные салаты, а также внушительный перечень мясных блюд, приготовленных на мангале, и, конечно, сыры.

 

 

 

 

 

 

Мыши Бляхера

Адрес: пр. Дмитрия Яворницкого, 46

Средний чек: 700 грн

Кухня: современная европейская кухня

 

Это одно из самых модных заведений в городе, где подают изысканные авторские блюда, множество видов вин и крафтовые коктейли. Продукты в ресторан поставляют небольшие фермерские хозяйства, которые специально выращивают для этих целей голубей, фазанов и ягнят. Готовит необычные блюда бренд-шеф Дениэл Фиппард, который работал в ресторанах Лондона и Чикаго. Кроме основного меню, посетителям предлагают два сета из нескольких блюд — длинный и короткий. Для того чтобы расправиться с длинным сетом из семи позиций, понадобится не менее 2,5 часов.

 

 

 

 

Папа Карла

Адрес: пр. Дмитрия Яворницкого, 27

Средний чек: 350 грн

Кухня: европейская

 

В заведении царит атмосфера семейного кафе. В меню — большой выбор завтраков, салатов и вполне традиционных европейских блюд из мяса или рыбы. Детей порадует обилие десертов с забавными названиями. Например, Пинчер кучерявый, ромовая баба Люба или Крепыши со сгущенкой.

Запорожье
Запорожье
1

Bull. Butcher and Wine

Адрес: пр. Маяковского, 6

Средний чек: 500 грн

Кухня: стейк-хаус

 

Брутальный и стильный интерьер заведения говорит сам за себя — здесь подают мясо и относятся к своему делу очень серьезно. Под потолком развешаны тесаки и кованые бычьи рога. В меню — разнообразие мясных блюд и стейков, большинство которых приготовлены из деликатесной мраморной говядины украинского производства.

Ивано-Франковск
Ивано-Франковск
1

Delikacia

Адрес: ул. Независимости, 20

Средний чек: 200 грн

Кухня: кондитерская, европейская

 

Delikacia славится десертами, в особенности тортами. Их можно попробовать прямо в заведении или же заказать целиком домой. Кроме того, в меню большой выбор завтраков и легких изысканных блюд, к примеру куриный бульон с профитролями или запеченный батат с йогуртовым соусом.

 

 

 

 

 

Fabbrica

Адрес: ул. Армянская, 1

Средний чек: 250 грн

Кухня: итальянская, авторская

 

Концепция заведения — итальянская таверна. При этом практически все блюда готовятся из украинских продуктов, что позволяет создавать кухню на пересечении культур. Например, в ресторане не готовят пиццу с морепродуктами, зато здесь есть пицца с горной форелью и карпатскими грибами.

Киев
Киев
1

Alaska

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 20

Средний чек: 900 грн

Кухня: авторская, европейская

 

Заведение со стильным интерьером порадует посетителей своей изысканной кухней. Особое внимание в меню уделено рыбе и морепродуктам. Флагманское блюдо — свежий королевский краб из местного аквариума, который подается целиком.

 

 

 

 

 

Arbequina

Адрес: ул. Гринченко, 4

Средний чек: 600 грн

Кухня: испанская

 

Тихий, маленький ресторан в самом центре Киева. В меню — блюда традиционной испанской кухни. Особенно хороши различные паэльи, рассчитанные на двоих или на компанию побольше. Большинство продуктов закупаются напрямую в фермерских хозяйствах Испании и Украины.

 

 

 

 

 

Asiatique

Адрес: ул. Большая Житомирская, 21

Средний чек: 400 грн

Кухня: азиатская

 

В меню скромного на вид ресторанчика представлены лучшие блюда тайской, китайской, вьетнамской и корейской кухни. Гостям предлагают вонтоны, спринг-роллы, приготовленную вручную лапшу и, конечно же, знаменитый суп том-ям.

 

 

 

 

 

BAO

Адрес: ул. Мечникова, 14 / 1

Средний чек: 950 грн

Кухня: китайская

 

Концепция ресторана принадлежит канадско-украинскому шеф-повару Эктору Хименес-Браво. Здесь запоминающийся интерьер и открытая кухня. Это ресторан современной китайской кухни, а значит, в меню присутствуют лапша, морепродукты, овощи и утка.

 

 

 

 

 

BEEF Meat & Wine

Адрес: ул. Шота Руставели, 11

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: стейк-хаус

 

Настоящие американские стейки и хорошее вино — главное, что характеризует этот ресторан. Открытая кухня позволяет наблюдать за работой поваров прямо из зала. Для гурманов обустроен Chef’s Table — столик, который стоит прямо на кухне. Для него разработано специальное меню и где каждую позицию готовит лично шеф-повар.

 

 

 

 

 

Bigoli

Адрес: Кловский спуск, 7а

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

 

Bigoli — ресторан традиционной итальянской кухни, специализирующийся на домашней пасте и равиоли, которые подают с уткой, морепродуктами, кроликом или белыми грибами. Здесь всегда есть свежие итальянские сыры и мясные закуски.

 

 

 

 

 

Casa Nori

Адрес: ул. Борисоглебская, 1

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

 

Это настоящая венецианская остерия, принадлежащая итальянцу Андреа Нори. Пасту здесь готовят вручную, а продукты, включая дары моря, привозят прямиком из Италии.

 

 

 

 

 

 

Catch Seafood Restaurant

Адрес: ул. Владимирская, 12

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: рыбный ресторан

 

Создатели уверяют, что в Catch самый большой выбор свежей рыбы и морепродуктов в Киеве, начиная от океанической барабульки и заканчивая лобстерами, лангустами и крабами. В меню — восемь видов устриц, 130 видов шампанского и более 200 видов белых вин.

 

 

 

 

 

Chang

Адрес: ул. Ярославов Вал, 23а

Средний чек: 500 грн

Кухня: вьетнамская

 

В бистро Chang в самом центре города можно быстро получить обед или ужин по‑вьетнамски. Главное блюдо — знаменитый традиционный суп фо. Здесь подают то же, что и во многих ресторанах Ханоя, — спринг-роллы, вонтоны и соте с морепродуктами.

 

 

 

 

 

Citronelle

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 23

Средний чек: 800 грн

Кухня: французская

 

Посетители называют Citronelle “маленьким Парижем в центре Киева”. Это стильный ресторан с изысканным интерьером и лучшими блюдами традиционной французской кухни. В частности, в меню — луковый суп, фуа-гра и нисуаз.

 

 

 

 

 

 

Fujiwara Yoshi

Адрес: ул. Соломенская, 15а

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: японская

 

Ресторан именитого шеф-повара Фудзивара Йошихиро отражает лучшие традиции японской кухни. Здесь подают настоящие суши и блюда из свежих морепродуктов. Одна из фишек заведения — день тунца, когда рыбину весом от 50 до 150 кг специально по заказу ресторана доставляют самолетом в Киев. Затем шеф-повар разделывает ее на глазах у посетителей и тут же готовит авторские блюда.

 

 

 

 

GRANO

Адрес: ул. Болсуновская, 2

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

 

В меню GRANO — все лучшие традиционные итальянские блюда от всевозможных пицц и паст до закусок и внушительной винной карты. Особая гордость ресторана — неаполитанская пицца. Ее качество было подтверждено AVPN — международно признанной ассоциацией экспертов, специализирующихся на этом блюде.

 

 

 

 

 

Ikigai

Адрес: ул. Пушкинская, 29

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: японская

 

Это высокоуровневое заведение с аутентичной японской кухней, к которому приложил руку именитый шеф-повар Фудзивара Йошихиро. Выбор блюд и разброс цен впечатляющий — здесь можно попробовать как бюджетную лапшу или рис со всевозможными добавками, так и настоящие деликатесы вроде лобстеров и мраморного мяса стоимостью более $ 200 за порцию.

 

 

 

 

La Veranda Kiev

Адрес: ул. Академика Богомольца, 7 / 14

Средний чек: 800 грн

Кухня: средиземноморская

 

Авторы заведения уверены: хороший ресторан не только тот, где вкусно готовят, но и тот, где чувствуешь себя как дома. Поэтому в La Veranda приятный и уютный интерьер, причем особенно хороша летняя терраса. В меню — блюда европейской кухни из приморских регионов, все приготовлены из местных свежих продуктов.

 

 

 

 

 

Lucky Restaurant Vinotheque

Адрес: ул. Мечникова, 9

Средний чек: 800 грн

Кухня: европейская

 

Посетителям предлагают блюда европейской кухни из мяса, рыбы и морепродуктов. Особое внимание уделяют европейским винам. По заверениям создателей заведения, здесь одна из самых внушительных винных карт в Украине — более 4 тыс. наименований. Причем вино можно выбрать прямо на полках здешнего магазина Good Wine, и цена при этом не изменится.

 

 

 

 

 

Mimosa Brooklyn Pizza

Адрес: ул. Басейная, 1 / 2

Средний чек: 400 грн

Кухня: итальянская

 

Mimosa — заведение с итальянской кухней и американским духом. Здесь интерьер в стиле лофт, пицца на коржах длительной ферментации и внушительная алкогольная карта. Гурманов порадуют необычные для Украины пиццы — с артишоками и халапеньо.

 

 

 

 

 

Musafir

Адрес: ул. Саксаганского, 57а

ул. Богдана Хмельницкого, 3б

Средний чек: 300 грн

Кухня: крымскотатарская

 

Этот ресторан был одной из главных достопримечательностей крымского Бахчисарая, а после аннексии Крыма заведение перебралось в столицу. Специализируется на главных блюдах крымскотатарской кухни — чебуреках, янтыках, плове, кебабах.

 

 

 

 

 

Napule

Адрес: ул. Мечникова, 9

Средний чек: 700 грн

Кухня: итальянская

 

Пиццерия Napule, которая входит в группу Ресторанов  братьев Гусовских, известна как одно из лучших заведений итальянской кухни в Киеве. Особенно популярна здешняя пицца. Для ее приготовления в ресторане используют настоящие итальянские технологии — здесь есть даже пиццайола, специальная дровяная печь, выписанная из Неаполя. В этом же городе ресторан покупает муку для пиццы.

 

 

 

 

Pastateca

Адрес: ул. Льва Толстого, 11 / 61

Средний чек: 450 грн

Кухня: итальянская

 

Акцент сделан на разнообразных пастах собственного приготовления и вине. В меню значатся и другие традиционные блюда итальянской кухни — лазанья, равиоли, брускетты, а также большой выбор разно­образных завтраков.

 

 

 

 

 

Piccolino

Адрес: ул. Олеся Гончара, 67

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

 

Это итальянский ресторанчик с изысканным интерьером и уютной летней террасой. В меню присутствуют все традиционные для этой кухни блюда. Одна из особенностей — разнообразие рыбы и морепродуктов.

 

 

 

 

 

Très Français

Адрес: ул. Костельная, 3

Средний чек: 500 грн

Кухня: французская

 

Дух Франции в этом заведении присутствует как в интерьере, так и в меню. Посетители могут заказать фирменную выпечку, французские сыры и вина, а также десерты из собственной кондитерской. Кроме основного меню, есть и региональные — меню басков, Лазурного берега, Корсики, Бургундии и Бордо.

 

 

 

 

 

Under Wonder

Адрес: ул. Большая Васильковская, 21

Средний чек: 700 грн

Кухня: итальянская, французская

 

В меню — еда итальянской и французской кухни в авторском исполнении здешнего шеф-повара. Посетителям предлагают пасты, мясные и рыбные блюда, а также традиционные итальянские десерты. Летом здесь устраивают вечеринки с сезонными меню.

 

 

 

 

 

Vero Vero

Адрес: ул. Ильинская, 18

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

 

Vero Vero — это вся традиционная итальянская кухня, собранная в одном месте. Основатели гордятся тем, что продукты здесь всегда свежие, многие привезены прямо из Италии. Еще один повод для гордости — одна из самых красивых летних площадок города. Она расположена посреди сквера, рядом с фонтаном.

 

 

 

 

 

Vino e Cucina

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 82

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

 

Заведение объединяет ресторан, пиццерию и энотеку. В коллекции последней — более 1.000 наименований вин, 100 видов шампанского и игристых вин, а также 50 видов граппы. Алкоголь можно попробовать в ресторане или взять с собой. Из ресторанного меню особого внимания заслуживает ризотто.

 

 

 

 

 

Whisky Corner

Адрес: ул. Софийская, 16 / 16

Средний чек: 600 грн

Кухня: британская

 

Заведение гордится внушительной алкогольной коллекцией. В меню — более 780 видов виски, в том числе шотландский, ирландский, американский, канадский и даже японский и тайваньский. Все блюда традиционной британской и шотландской кухни прекрасно дополняют знаменитый напиток.

 

 

 

 

 

Гималаи

Адрес: ул. Большая Васильковская, 80

Средний чек: 500 грн

Кухня: индийская

 

Меню включает в себя все главные блюда Индии. Здесь подают эксклюзивный сыр панир, овощные треугольники самоса и индийский чай масала. Изюминка ресторана — настоящая индийская печь тандыр, в которой готовится почти вся жареная пища. Атмосферу Индии поддерживает интерьер — роспись, индийские картины и ажурная резная мебель.

 

 

 

 

 

Гра з вогнем

Адрес: ул. Крещатик, 6

Средний чек: 700 грн

Кухня: стейк-хаус

 

Официанты этого ресторана приносят классические стейки с неожиданными авторскими соусами и приправами. Кроме того, наряду с кулинарными изысками европейской кухни в меню представлены традиционные украинские блюда в авторском исполнении — например, тыквенный суп с копченой курятиной или вареники с языком вола и соусом песто из вяленых томатов.

 

 

 

 

 

Жизнь замечательных людей

Адрес: ул. Большая Васильковская, 36

Средний чек: 600 грн

Кухня: авторская

 

Это шумное модное заведение с внушительным выбором завтраков и разнообразными блюдами для более позднего времени суток, которые удивляют оригинальными сочетаниями и ярким исполнением. В меню рядом с льняной кашей мирно соседствуют равиоли, устрицы и сашими из сибаса.

 

 

 

 

 

Канапа

Адрес: ул. Андреевский спуск, 19а

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: украинская

 

Заведение новой украинской кухни европейского качества, которое открыли ресторатор Дима Борисов и музыкант Олег Скрипка. Меню Канапы создано на основе дореволюционных рецептов в современной интерпретации с использованием технологий молекулярной кулинарии. Здесь продуманный интерьер, а по вечерам играет живая музыка. Дополнительный бонус для посетителей — прекрасный вид на Подол из панорамных окон.

 

 

 

 

Клюква и брюква

Адрес: ул. Антоновича, 16

Средний чек: 450 грн

Кухня: локаворский ресторан-галерея

 

Этот ресторан работает исключительно с украинскими локальными сезонными продуктами. В итоге в меню — самые разные вариации от простых мочений, солений и копчений до по‑настоящему неожиданных комбинаций. К примеру, можно попробовать щучью котлету с соусом из икры сига и пудингом из картофеля и брюквы, борщ с карасями или киевский торт с желе из мадеры и игристого.

 

 

 

 

 

Кувшин

Адрес: ул. Ивана Федорова, 10

Средний чек: 500 грн

Кухня: грузинская

 

Колоритный интерьер, одна из самых красивых летних террас с видом на костел Святого Николая и добротная кавказская кухня — все это в ресторане Кувшин. Меню удивляет разнообразием рецептов шашлыка, традиционной грузинской выпечкой из специальной печи пурнэ. Также здесь одна из самых больших коллекций грузинских вин в Киеве. Каждый четверг и пятницу в Кувшине готовят плов с бараниной от шефа, а по выходным подают шесть фирменных блюд из ягненка.

 

 

 

 

Любимый дядя

Адрес: ул. Паньковская, 20

Средний чек: 900 грн

Кухня: ближневосточная

 

Любимый дядя — одно из самых стильных заведений ресторатора Дмитрия Запорожца, полюбившихся столичной публике. Местная кухня является авторским исполнением классических блюд Среднего Востока. В меню — ливанский табуле, израильский хумус, марокканская шакшука, бурекасы и палестинский бабагануш. Кроме того, посетителям предлагают внушительную винную карту, а также авторские коктейли.

 

 

 

 

 

Мама Манана

Адрес: ул. Большая Васильковская, 44

Средний чек: 350 грн

Кухня: грузинская

 

Как в настоящем грузинском ресторане, здесь шумно и тесно, персонал гостеприимен, а в меню — все традиционные блюда в отличном исполнении. Учитывая демократичные цены, столик здесь нужно бронировать минимум за неделю.

 

 

 

 

 

 

Пантагрюэль

Адрес: ул. Николая Лысенко, 1

Средний чек: 800 грн

Кухня: итальянская

 

Остерия Пантагрюэль расположена в историческом центре Киева — возле Золотых ворот. Здесь подают все наиболее популярные итальянские блюда. Особенно славится здешняя паста. Кроме того, есть отличная винная карта и свой винный погреб.

 

 

 

 

 

Прага

Адрес: пр. Академика Глушкова, 1 (ВДНГ)

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: европейская

 

Здесь подают блюда изысканной европейской кухни на любой вкус. Предусмотрены завтраки, бизнес-ланчи и сезонные меню. Главным преимуществом ресторана является интерьер, включающий более восьми залов, в том числе несколько летних террас. Одна из самых красивых расположена прямо на воде посреди парка. По вечерам играет живая музыка.

 

 

 

 

 

Стейкхаус

Адрес: ул. Владимирская, 49а

Средний чек: 850 грн

Кухня: европейская

 

Создатели уверяют: это мясной ресторан с мужским характером. В интерьере двухэтажного заведения — дуб, бетон, мрамор, сталь, кожа и стекло. Попасть сюда не так просто — с улицы Стейкхаус выглядит как обычная мясная лавка. Вход — в глубине помещения за неприметной дверью среди мясных туш. Церемоний здесь не разводят, так что гости могут целиком сосредоточиться на главном — разнообразных мясных блюдах и отличном вине.

 

 

 

 

Тарелка

Адрес: ул. Михаила Гришко, 9

Средний чек: 450 грн

Кухня: европейская

 

В меню этого гастрокафе присутствуют бургеры, пицца, салаты и даже блюда тайской кухни. Помимо этого, в заведении готовят неплохие десерты, а если посетитель пожелает чаю, ему вынесут целый самовар. Гости заведения хвалят интерьер и уютную летнюю террасу.

 

 

 

 

 

Файна Фамілія

Адрес: бул. Дружбы Народов, 25а

ул. Никольско-Слободская, 1а, ул. Верхний Вал, 10

ул. Большая Васильковская, 34, ул. Сагайдачного, 25

ул. Малая Житомирская, 3 / 4

Средний чек: 450 грн

Кухня: средиземноморская

 

Авторы подчеркивают: Файна Фамілія — не сетевое заведение. Каждый ресторан обладает домашней атмосферой и своими уникальными особенностями. Помимо традиционных средиземноморских закусок и блюд вроде равиоли и паст, каждое из заведений предлагает что‑то свое: тапасы — в заведении на бульваре Дружбы народов, рыбу на дровяном гриле — на Большой Васильковской и фирменные стейки — на Сагайдачного.

 

 

 

 

Хмели-Сунели

Адрес: ул. Михаила Омеляновича-Павленко, 4 / 6

Средний чек: 600 грн

Кухня: грузинская

 

В меню ресторана представлены лучшие блюда грузинской кухни. Выбор велик: от пхали, харчо и хачапури до знаменитых кебабов, каре ягненка и пахлавы. Тут подают исключительно грузинское вино и, разумеется, чачу.

 

 

 

 

 

 

Хуторець на Дніпрі

Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 10а

Средний чек: 600 грн

Кухня: украинская

 

В меню собраны лучшие блюда со всей Украины — от закарпатского баноша до киевского торта. Среди наименований — семь видов сала, пять видов борща и семь видов вареников. В заведении также обустроена специальная водочная комната с 80 видами водки со всей Украины. А летом открыта терраса с видом на Днепр.

 

 

 

 

 

Шоти

Адрес: ул. Мечникова, 9

Средний чек: 600 грн

Кухня: грузинская

 

Концепция заведения — грузинская гастрономическая культура в элегантном и комфортном интерьере. В меню представлены блюда всех грузинских регионов. Например, тут готовят домашний хлеб в виде лодки, который выпекают на глазах у посетителей в традиционной грузинской печи тонэ, обустроенной в одном из залов.

Луцк
Луцк
1

Корона Вітовта

Адрес: ул. Плитницы, 1

Средний чек: 400 грн

Кухня: локальная, европейская

 

Атмосферный ресторан, отражающий древнюю историю Луцка. Здешний девиз: “Мы кормим королей с 1429 года”. Кухня также с местным колоритом и акцентом на старине: посетителям подают полесский грибной суп, старолуцкий борщ и шашлык Княжий меч.

 

 

 

 

 

Феличита

Адрес: ул. Винниченко, 2; пр. Соборности, 11;
ул. Стрелецкая, 11; пр. Воли, 11; ул. Ивана Франко, 3

Средний чек: 300 грн

Кухня: итальянская

 

Классическая пиццерия, где пиццу готовят правильно, а именно — в дровяной печи. Также в меню ресторана — набор итальянских закусок, паста, блюда из мяса и рыбы. Здесь типичный для подобного заведения интерьер и демократичные цены.

Львов
Львов
1

Centaur

Адрес: пл. Рынок, 34

Средний чек: 400 грн

Кухня: украинская, европейская

 

В этом заведении смешаны кухни и традиции абсолютно разных культур. В меню представлены блюда от борща до изысканных десертов. Кроме того, тут варят отличный истинно львовский кофе.

 

 

 

 

 

Mons Pius

Адрес: ул. Леси Украинки, 14

Средний чек: 500 грн

Кухня: стейк-хаус

 

Ресторан расположен во дворике, хранящем особую атмосферу старого Львова. Он разместился в здании первого львовского банка-ломбарда, который работал тут 300 лет назад — до 1940 года. Главный акцент сделан на мясе и стейках.

 

 

 

 

 

Кумпель

Адрес: ул. Винниченко, 6

пр. Чорновола, 2б

Средний чек: 400 грн

Кухня: локальная

 

Ресторан-пивоварня специализируется на пиве и традиционной галицкой кухне. В меню — флячки, чесночная зупа, карманадля, андруты. Посреди заведения стоят медные пивные чаны, чтобы каждый гость мог наблюдать рождение живого пива.

 

 

 

 

 

Перша львівська грильова ресторація м’яса та справедливості

Адрес: ул. Валова, 20

Средний чек: 500 грн

Кухня: локальная

 

Заведение специализируется на приготовлении различных видов мяса. У ресторана своя оригинальная концепция — по легенде создателей, его открыл последний городской палач, который после воцарения в стране демократии остался без работы. А никто лучше палача не разбирается в мясе, уверяют авторы заведения.

 

 

 

 

Пструг, хліб та вино

Адрес: ул. Братьев Рогатинцев, 49

Средний чек: 400 грн

Кухня: локальная

 

Пструг — это карпатское название форели. Так ресторан назвали неслучайно: он специализируется на запеченной форели по старым карпатским рецептам. Особый колорит заведению придает интерьер и старинное здание, в котором оно размещено.

 

 

 

 

 

 

Реберня під Арсеналом

Адрес: ул. Подвальная, 5

Средний чек: 400 грн

Кухня: гриль-бар

 

Меню ресторана крайне лаконичное — здесь подают мясо на гриле и гарниры к нему. Особую брутальную атмосферу создает интерьер с внушительной коллекцией оружия, а именно — древних топоров из разных стран мира.

 

 

 

 

 

Ресторація Бачевських

Адрес: ул. Шевская, 8

Средний чек: 600 грн

Кухня: локальная

 

Здесь подают оригинальные авторские блюда с необычными названиями и местным колоритом. Заведение может похвастаться отличным интерьером и интересной историей. Оно названо в честь семьи Бачевских, которые в XVIII столетии основали во Львове первый в мире завод массового производства водки. По этому поводу посетителям предлагают необычные спиртные напитки, в том числе более 45 видов наливок.

 

 

 

 

Театр пива Правда

Адрес: пл. Рынок, 32

Средний чек: 300 грн

Кухня: ресторан-пивоварня

 

Любимое заведение львовских пивоманов находится в трехэтажном здании в центре города. Благодаря панорамному остеклению посетителям открывается потрясающий вид на площадь Рынок и городскую Ратушу. Здесь подают десяток сортов пива, отмеченных престижными международными наградами, и отличные закуски. А по вечерам лучшие украинские и зарубежные хиты исполняет собственный джазовый оркестр.

 

 

 

 

Трапезна ідей

Адрес: ул. Валова, 18а

Средний чек: 350 грн

Кухня: локальная

 

Трапезная размещена при Музее идей, который в свою очередь занимает часть помещений старинного Бернардинского монастыря. Атмосферности добавляют толстые каменные стены и массивная дубовая мебель. По замыслу создателей, это место, куда приходят художники после работы над проектами, где они встречаются, спорят и обсуждают новые идеи. Всему этому способствует традиционная галицкая кухня.

 

 

 

 

Цукерня

Адрес: ул. Староеврейская, 3

Средний чек: 350 грн

Кухня: кафе-кондитерская

 

Классическая львовская кофейня с большим ассортиментом выпечки. Открывшись в 1999 году, Цукерня стала продолжателем традиций львовских довоенных кондитерских. Здесь большой выбор десертов и разного рода кофе. Туристы нередко покупают фирменные штрудели и сырники в качестве гостинцев из Львова.

 

 

 

 

 

Чорний кіт

Адрес: ул. Героев Майдана, 4

Средний чек: 600 грн

Кухня: европейская и украинская

 

Украинская версия английского паба. Дровяная печь — настоящая гордость заведения. В ней выпекают пиццу, а также домашний хлеб по старинным рецептам. В меню представлены фирменные блюда — шашлык Черный кот и колбаски из дикого кабана.

 

 

 

 

 

Шампанерія X&X

Адрес: ул. Леси Украинки, 29

Средний чек: 300 грн

Кухня: хот-доги и хачапури

 

Городское кафе, где представлены три популярных продукта: шампанское, хачапури и хот-доги. В меню нет супов и всего два салата. Аудитория — по большей части молодежь, которая ценит качественную еду. В заведении открытая кухня, что позволяет наблюдать за приготовлением заказанных блюд.

Мариуполь
Мариуполь
1

Старый маяк

Адрес: пр. Металлургов, 11а

Средний чек: 500 грн

Кухня: европейская, рыбная

 

Создатели ресторана исходили из того, что Мариуполь — морской город-порт и большие корабли из разных стран являются его частыми гостями, поэтому заведение позиционирует себя как собирателя традиций кухонь и вкусов всего мира. Акцент сделан на рыбных блюдах, а интерьер выполнен в виде палубы большого парусного корабля.

1

Амічі

Адрес: ул. Гоголя, 147а

Средний чек: 450 грн

Кухня: итальянская и японская

 

Это небольшое кафе с разнообразным выбором еды. Здесь готовят пасты, пиццу, салаты, суши и роллы, а также горячие блюда и десерты. В меню большой выбор вин и кофе. По выходным для детей посетителей проводятся мастер-классы по приготовлению пиццы.

Николаев
Николаев
1

Старгород

Адрес: ул. Спортивная, 9

Средний чек: 700 грн

Кухня: европейская, украинская

 

Ресторан расположен рядом с яхт-клубом, и с его летней террасы открывается вид на Южный Буг. В заведении пять залов, стильный интерьер и весьма разнообразное меню. Здесь подают стейки, рыбу, множество видов салатов и даже изыски вроде улиток и устриц.

Одесса
Одесса
1

Bernardazzi

Адрес: ул. Бунина, 15

Средний чек: 700 грн

Кухня: европейская, средиземноморская и украинская

 

Заведение для тех, кто знает толк в кулинарных изысках и хорошем алкоголе — здесь самая богатая в Одессе винная карта. Ресторан пять лет подряд удостаивался награды Best of Award of Excellence от авторитетного винного журнала Wine Spectator. Вино здесь хранят особым образом, а для гостей проводят слепые дегустации. Изюминка ресторана — невероятной красоты летняя терраса во внутреннем дворике. Если вы не были здесь, вы не видели Одессы — в этом убеждены создатели заведения..

 

 

 

 

di Mare

Адрес: ул. Приморская, 6

Средний чек: 800 грн

Кухня: европейская

 

Ресторан расположен на территории Одесского морского вокзала, а из его окон видно море и яхты. Акцент в меню сделан на рыбе и морепродуктах. Тут готовят все — от барабульки до креветок и устриц. В меню изысканные салаты, пасты и ризотто, а также оригинальные сеты из даров моря. Например, сет из устриц, в который входит две стопки водки и красная икра.

 

 

 

 

 

Dizyngoff

Адрес: пл. Екатерининская, 5

Средний чек: 700 грн

Кухня: авторская

 

Это модный ресторанчик, где подают популярные блюда ближневосточной, мексиканской и даже тайской кухни, причем далеко не всегда “в оригинале”, а в авторском, необычном исполнении. В меню есть несколько видов хумуса, гуакамоле с ростками сои и том-ям. Посетители уверяют: последнее блюдо на вкус точь‑в-точь как в Таиланде.

 

 

 

 

 

Fratelli

Адрес: ул. Греческая, 17

Средний чек: 800 грн

Кухня: итальянская

 

Ресторан с отличным выбором вин и классической итальянской кухней. В заведении подают разнообразные виды пасты и ризотто, а также рыбу и морепродукты на гриле. Сыры, оливковое масло, бальзамический уксус, трюфельное масло ресторан закупает в Италии, а фокаччу, чиабатту и пиццу повара выпекают в собственной дровяной печи.

 

 

 

 

 

Kotelok

Адрес: ул. Садовая, 17

Средний чек: 500 грн

Кухня: средиземноморская, локальная

 

Создатели называют Kotelok баром мидий. Здесь подают самые разные вариации на тему рыбы и других даров моря, в том числе черноморских рапанов. Мидиям отведено особое место: их готовят 12 способами и подают прямо в котелках — на компанию.

 

 

 

 

 

 

NoodleMan

Адрес: ул. Еврейская, 47

Средний чек: 400 грн

Кухня: азиатская

 

Лапша-бар с ярким интерьером и традиционными блюдами юго-восточной Азии. Тут подают вонтоны, несколько видов рамена, лапши и бургеров, а также морепродукты и мясо с экзотическими приправами.

 

 

 

 

 

 

Maman

Адрес: ул. Ланжероновская, 18

Средний чек: 500 грн

Кухня: локальная, ближневосточная

 

Популярный ресторан в центре Одессы, где с заморскими кулинарными изысками мирно соседствуют привычные домашние блюда вроде форшмака, котлет с пюре, голубцов или фаршированного перца. Причем все они приготовлены необычным авторским способом.

 

 

 

 

 

Братья Гриль

Адрес: ул. Дерибасовская, 17

Средний чек: 500 грн

Кухня: стейк-хаус

 

Элегантный ресторан в самом центре Одессы, где подают классические стейки, блюда из мяса и рыбы. Кроме того, в меню есть неожиданные позиции из совершенно разных кухонь мира. Например, ближневосточные хумус и фалафель, вьетнамский суп с рисовой лапшой и говядиной, а также местные рапаны.

 

 

 

 

 

Дача

Адрес: Французский бульвар, 85, корпус 15

Средний чек: 550 грн

Кухня: восточноевропейская домашняя

 

Концептуальное заведение, воссоздающее атмосферу приморского дома отдыха 1930‑х годов, расположено в отреставрированной старинной усадьбе на территории санатория имени Валерия Чкалова. Здесь отличная летняя площадка в саду. В меню — форшмак, куриная шейка, миниатюрные блинчики, тюлька.

 

 

 

 

 

КлараБара

Адрес: ул. Преображенская, 28

Средний чек: 500 грн

Кухня: европейская, локальная

 

Ресторан предлагает популярные блюда итальянской кухни, классические стейки и блюда из разнообразной черноморской рыбы и морепродуктов. В 2014 году заведение было признано лучшим рестораном локальной кухни в Украине по версии национальной премии Соль.

 

 

 

 

 

Компот

Адрес: ул. Дерибасовская, 20

Средний чек: 250 грн

Кухня: восточноевропейская домашняя

 

Компот славится котлетами из трех видов мяса, свежими утренними круассанами, выпечкой и компотом собственного изготовления. Здесь готовят отличное какао, а к сырникам подают сметану прямо в банке.

 

 

 

 

 

Рыба в огне

Адрес: Красный переулок, 1

Средний чек: 650 грн

Кухня: европейская, средиземноморская

 

В меню разнообразные блюда из рыбы и морепродуктов. Здесь несколько видов икры и устриц, лобстеры, царская уха из белуги и разнообразные пасты и паэльи. Для любителей мяса подают стейки и утиную грудку.

 

 

 

 

 

 

Стейкхаус. Мясо и вино

Адрес: ул. Дерибасовская, 20 / 13

Средний чек: 625 грн

Кухня: европейская

 

Ресторан для ценителей мяса, которые любят разнообразие в его приготовлении. Среди фаворитов гостей Стейкхауса — перечный стейк и тосканская доска закусок. Кроме того, посетители могут выбирать бургеры, бифштексы и всевозможные десерты.

 

 

 

 

 

Тавернетта

Адрес: ул. Екатерининская, 45

Средний чек: 420 грн

Кухня: итальянская, авторская

 

В заведении ресторатора Савелия Либкина готовят итальянские блюда из местных продуктов. Из Италии экспортируют только оливковое масло, анчоусы, сыры и муку из твердых сортов пшеницы, из которой уже на месте — на открытой кухне — делают пасты. Подают напитки собственного приготовления — домашнее вино и лимончелло, а из лимонадов – оранжину, лимонату и малинатту. А пиццу из меню создатели заведения вычеркнули из принципиальных соображений.

Полтава
Полтава
1

Fish & Fusion

Адрес: ул. Конституции, 13

Средний чек: 700 грн

Кухня: средиземноморская, фьюжен

 

В меню представлены в основном блюда, приготовленные из рыбы и морепродуктов всевозможными способами — на гриле, на пару, муньер, в соли, в печи. Также есть пасты и ризотто. Кроме того, в заведении большой выбор десертов и алкоголя.

 

 

 

 

 

Мимино

Адрес: ул. Маршала Бирюзова, 15

Средний чек: 400 грн

Кухня: грузинская, европейская

 

В ресторане несколько залов, которые передают атмосферу старой Грузии, а по вечерам в заведении звучит живая музыка. Здесь подают почти все популярные блюда этой страны — хачапури, долму, шашлыки. Впрочем, для любителей европейской кухни есть и менее экзотичная еда — в частности, популярный итальянский десерт тирамису.

Сумы
Сумы
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Chekhoff’s

Адрес: ул. Казацкий вал, 2

Средний чек: 300 грн

Кухня: европейская

 

Стильное, уютное кафе в центре Сум с широким выбором блюд по очень демократичным ценам. Здесь подают стейки и телячьи щечки, а к ним настойки на любой вкус. Меню пестрит остроумными названиями с отсылками к творчеству писателя Антона Чехова — шашлыки и соленья Собачки Чехова, сельдь с картофелем Письмо к Горькому и салат с телятиной Три сестры.

 

 

 

 

 

Viva Olive

Адрес: ул. Харьковская, 2 / 1

Средний чек: 300 грн

Кухня: итальянская

 

Здесь демократичные цены и огромный выбор паст, пицц, салатов и традиционных итальянских закусок. Причем равиоли и пасты — ручной работы, а пиццу выпекают в настоящей дровяной печи.

Тернополь
Тернополь
1

Ковчег

Адрес: ул. Анатолия Живова, 5а

Средний чек: 350 грн

Кухня: европейская

 

Это пивной ресторан, где варят три вида эксклюзивного пива из немецкого солода по чешской технологии. К пиву подают традиционные пивные закуски, в меню много мяса и разные виды шашлыка. Здание ресторана впечатляет своей причудливой формой — оно напоминает древний деревянный корабль-ковчег. Здесь есть несколько летних террас, игровая комната для детей и даже маленький зверинец.

Трускавец
Трускавец
1

Dolce Vita

Адрес: ул. Героев УПА, 11

Средний чек: 400 грн

Кухня: итальянская

 

Семейный ресторан с уютным интерьером и традиционными итальянскими блюдами. В меню многочисленные салаты, пиццы и пасты. Также здесь внушительный выбор десертов, в том числе настоящего итальянского мороженого.

Ужгород
Ужгород
1

Old Continent

Адрес: пл. Шандора Петефи, 4

Средний чек: 800 грн

Кухня: европейская

 

Это самый фешенебельный ресторан города, и работает он при одноименном пятизвездочном отеле. Здесь изысканный интерьер, несколько залов и красивая летняя площадка во внутреннем дворике. В меню — многие традиционные блюда европейской кухни. Вниманию гостей предлагается обширная винная карта.

Харьков
Харьков
1

Argentina Grill

Адрес: пр. Науки, 20

Средний чек: 600 грн

Кухня: стейк-хаус, аргентинская

 

Изысканное заведение с латиноамериканским колоритом и большим выбором блюд. Здесь готовят ребрышки, стейки, бургеры из мраморной телятины и пряные колбаски. Кроме того, в заведении большой выбор сытных завтраков и обедов.

 

 

 

 

 

Panorama

Адрес: Костюринский переулок, 2

Средний чек: 700 грн

Кухня: японская, итальянская, европейская, украинская

 

В меню этого ресторана есть блюда на любой вкус — начиная от украинского борща с печенью и заканчивая японскими суши. Также здесь огромный выбор блюд европейской кухни и отдельный раздел барбекю из десяти различных позиций. В качестве бонуса посетители получают прекрасный вид на город из панорамных окон.

 

 

 

 

 

ZUZU

Адрес: пл. Конституции, 2 / 2

Средний чек: 600 грн

Кухня: средиземноморская, европейская, средневосточная, азиатская

 

От гастрономического выбора в ZUZU кружится голова, признают сами создатели ресторана. В меню — переосмысленные хиты мировой ресторанной и уличной еды: рамен, хумус, яффо, бургеры, равиоли и кебаб. Главная идея — создать атмосферу дружественного ужина, чтобы из‑за разнообразия еды на столе посетители не могли удержаться от соблазна попробовать блюдо соседа.

 

 

 

 

Наша Дача

Адрес: ул. Батумская, 4а

Средний чек: 500 грн

Кухня: итальянская

 

Загородный ресторан в десяти минутах езды от города со стильным интерьером и изысканной кухней. Тут также есть собственная бакалейная лавка с фермерскими продуктами — домашним вареньем, натуральным медом, итальянской бакалеей, маслом и сухофруктами.

 

 

 

 

 

Чехов

Адрес: ул. Сумская, 84 / 2

Средний чек: 500 грн

Кухня: европейская, японская

 

Семейный ресторан с летней верандой. Интерьер воссоздает атмосферу дворянской усадьбы со старинным фортепиано, библиотекой и плетеными креслами на террасе. В меню соединились классическая европейская кухня и акценты новых мировых трендов гастрономии. Здесь подают завтрак по‑ливийски, тартар из тунца, стейк из лосося с лимонным перлотто и суши.

Херсон
Херсон
1

Nostalgie

Адрес: ул. Старообрядницкая, 12

Средний чек: 400 грн

Кухня: европейская

 

Ресторан расположен в центре Херсона — между Драмтеатром и Покровским сквером. Здесь отделанный камнем зал с камином, а летняя терраса в сезон буквально утопает в зелени. Самые популярные блюда — баранина, тушенная с овощами, домашняя паста и телятина в пряных травах. Есть собственная выпечка.

Чернигов
Чернигов
1

Хряк

Адрес: ул. Киевская, 12

Средний чек: 400 грн

Кухня: американская и европейская

 

Заведение располагается в старинном деревянном особняке и славится свежесваренным крафтовым пивом и мясными блюдами отменного качества, приготовленными на открытом гриле или в печи.

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