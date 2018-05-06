ТОП-100 лучших ресторанов Украины 2018

Каждый год накануне майских праздников мы презентуем нашим читателям список 100 лучших ресторанов страны. По сути, это путеводитель для всех, кто любит вкусно поесть, и признание для рестораторов, чьи заведения попали в список. Особенно такой путеводитель актуален сейчас, когда киевляне массово отправляются во Львов и Одессу на праздники, а украинцы из других городов приезжают в столицу.
В отличие от рейтингов ресторанов популярного ресурса Trip Advisor, мы не опрашиваем обычных посетителей заведений. Мы опрашиваем специалистов — преимущественно рестораторов, гастроблогеров и ресторанных критиков. Все они не имеют права голосовать за свои заведения, только коллег. Поэтому почти во всех городах мира у Trip Advisor на первых местах популярные, но недорогие заведения с туристическим уклоном. У нас же на первых местах — рестораны, которые могут подарить прежде всего гастрономическое удовольствие. Именно качество еды, сервис и атмосферу мы просим наших экспертов оценивать прежде всего. Цены и эффектные дизайнерские решения нас интересуют меньше.
Когда мы задумывали этот проект, опасались, что список не будет меняться из года в год. Однако зря — уже второй год подряд в этом списке обновляется едва ли не половина ресторанов. В этом году в рейтинг 100 лучших попали 44 новых заведения.
Киев традиционно является безусловным лидером списка с 41 рестораном. За ним так же трационно следуют Одесса и Львов — они делегировали в первую сотню 14 и 12 заведений соответственно.
Хотя мы не ранжируем заведения внутри самой сотни, каждый раз я с нетерпением жду экселевский файл с количеством голосов, чтобы увидеть, какие же рестораны эксперты считают самыми популярными в стране.
Третий год подряд больше всего голосов набирает грузинский ресторан Шоти в центре столицы, принадлежащий Ресторанам братьев Гусовских. Даже поход ресторатора в политику не смог ослабить позиции его заведений.
Виталий Сыч,
главный редактор НВ
Rebra BBQ
Адрес: с. Поляница, нижняя станция подъемника № 5,
Ивано-Франковская область, открыт в лыжный сезон
Средний чек: 500 грн
Кухня: американская
В мясном ресторане Rebra BBQ блюда готовят по лучшим техасским рецептам. В меню — говяжья грудинка, свиные ребрышки, филе индейки и куриные крылышки. Особый вкус мясу добавляет уникальная технология задымления Low&Slow. Также в ресторане можно заказать бургеры и традиционные американские десерты.
Грибова Хата
Адрес: с. Поляница, урочище Вишня, 4,
Ивано-Франковская область
Средний чек: 390 грн
Кухня: гуцульская
Перепутать Грибову Хату с другим заведением невозможно. Прежде всего благодаря оригинальному зданию и не менее оригинальному интерьеру. Этот отельно-ресторанный комплекс и вправду напоминает гриб, причем вдохновляли архитектора работы великого испанца Антонио Гауди. Кухня здесь весьма традиционная для здешних мест — свежеиспеченный хлеб, шашлык, галушки, банош, а к ним — разнообразные настойки.
Курінь
Адрес: с. Поляница, Ивано-Франковская область,
открыт в лыжный сезон
Средний чек: 400 грн
Кухня: украинская, европейская
Украинские традиции в этом заведении отражает все — начиная с интерьера и заканчивая колоритным меню. Гостям подают голубцы, кровянку, сало, блюда на гриле и разные виды местных настоек.
Marani
Адрес: ул. Архитектора Артынова, 49
Средний чек: 400 грн
Кухня: кавказская, европейская
В меню — традиционная грузинская кухня: хачапури, лобио, хинкали, чанахи, различные мясные блюда, грузинские сыры и вина тамошних производителей. Для приверженцев классики — европейские салаты и закуски.
Иль-Де-Франс
Адрес: ул. 600‑летия, 25
Средний чек: 600 грн
Кухня: французская
Любителей французской кухни порадуют уютный интерьер, красивая летняя терраса, а самое главное — отменная еда: начиная от разнообразных салатов и десертов и заканчивая знаменитыми лягушачьими лапками и улитками.
Artist
Адрес: пл. Соборная, 2а
Средний чек: 500 грн
Кухня: европейская, украинская
Изысканный ресторан разместился в трехэтажном здании в центре города с террасой на верхнем этаже. Здесь богемная атмосфера дореволюционного Екатеринослава (прежнее название Днепра). В меню — более 40 видов разнообразных завтраков на любой вкус, обеденные блюда из мяса, рыбы и морепродуктов, а также внушительная винная карта.
Bartofish
Адрес: набережная Победы, 9б
Средний чек: 1.500 грн
Кухня: европейская
Bartofish специализируется на рыбе и морепродуктах. Заведение выстроено в виде огромного корабля. Посетителям предлагают традиционные европейские блюда — разные виды паст, рагу и рыбные стейки. Главные лакомства — свежие лобстеры, экзотическую рыбу и устрицы — следует выбирать самому в специальной ледяной витрине. После этого дары моря готовят по желанию посетителя — на гриле, на пару или запекают в соли.
Puri Chveni
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 4
Средний чек: 300 грн
Кухня: грузинская
Puri Chveni — ресторан традиционной грузинской кухни со всеми ее атрибутами. Начиная от меню, в котором представлены все виды хачапури, хинкали и шашлыка, и заканчивая настоящим винным погребком с выставленной на всеобщее обозрение коллекцией вин. Посетители хвалят заведение за отличную кухню и стильный интерьер.
Мамой клянусь
Адрес: ул. Владимира Вернадского, 27
Средний чек: 400 грн
Кухня: грузинская
Самые популярные блюда грузинской кухни — хинкали, все виды хачапури, традиционные салаты, а также внушительный перечень мясных блюд, приготовленных на мангале, и, конечно, сыры.
Мыши Бляхера
Адрес: пр. Дмитрия Яворницкого, 46
Средний чек: 700 грн
Кухня: современная европейская кухня
Это одно из самых модных заведений в городе, где подают изысканные авторские блюда, множество видов вин и крафтовые коктейли. Продукты в ресторан поставляют небольшие фермерские хозяйства, которые специально выращивают для этих целей голубей, фазанов и ягнят. Готовит необычные блюда бренд-шеф Дениэл Фиппард, который работал в ресторанах Лондона и Чикаго. Кроме основного меню, посетителям предлагают два сета из нескольких блюд — длинный и короткий. Для того чтобы расправиться с длинным сетом из семи позиций, понадобится не менее 2,5 часов.
Папа Карла
Адрес: пр. Дмитрия Яворницкого, 27
Средний чек: 350 грн
Кухня: европейская
В заведении царит атмосфера семейного кафе. В меню — большой выбор завтраков, салатов и вполне традиционных европейских блюд из мяса или рыбы. Детей порадует обилие десертов с забавными названиями. Например, Пинчер кучерявый, ромовая баба Люба или Крепыши со сгущенкой.
Bull. Butcher and Wine
Адрес: пр. Маяковского, 6
Средний чек: 500 грн
Кухня: стейк-хаус
Брутальный и стильный интерьер заведения говорит сам за себя — здесь подают мясо и относятся к своему делу очень серьезно. Под потолком развешаны тесаки и кованые бычьи рога. В меню — разнообразие мясных блюд и стейков, большинство которых приготовлены из деликатесной мраморной говядины украинского производства.
Delikacia
Адрес: ул. Независимости, 20
Средний чек: 200 грн
Кухня: кондитерская, европейская
Delikacia славится десертами, в особенности тортами. Их можно попробовать прямо в заведении или же заказать целиком домой. Кроме того, в меню большой выбор завтраков и легких изысканных блюд, к примеру куриный бульон с профитролями или запеченный батат с йогуртовым соусом.
Fabbrica
Адрес: ул. Армянская, 1
Средний чек: 250 грн
Кухня: итальянская, авторская
Концепция заведения — итальянская таверна. При этом практически все блюда готовятся из украинских продуктов, что позволяет создавать кухню на пересечении культур. Например, в ресторане не готовят пиццу с морепродуктами, зато здесь есть пицца с горной форелью и карпатскими грибами.
Alaska
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 20
Средний чек: 900 грн
Кухня: авторская, европейская
Заведение со стильным интерьером порадует посетителей своей изысканной кухней. Особое внимание в меню уделено рыбе и морепродуктам. Флагманское блюдо — свежий королевский краб из местного аквариума, который подается целиком.
Arbequina
Адрес: ул. Гринченко, 4
Средний чек: 600 грн
Кухня: испанская
Тихий, маленький ресторан в самом центре Киева. В меню — блюда традиционной испанской кухни. Особенно хороши различные паэльи, рассчитанные на двоих или на компанию побольше. Большинство продуктов закупаются напрямую в фермерских хозяйствах Испании и Украины.
Asiatique
Адрес: ул. Большая Житомирская, 21
Средний чек: 400 грн
Кухня: азиатская
В меню скромного на вид ресторанчика представлены лучшие блюда тайской, китайской, вьетнамской и корейской кухни. Гостям предлагают вонтоны, спринг-роллы, приготовленную вручную лапшу и, конечно же, знаменитый суп том-ям.
BAO
Адрес: ул. Мечникова, 14 / 1
Средний чек: 950 грн
Кухня: китайская
Концепция ресторана принадлежит канадско-украинскому шеф-повару Эктору Хименес-Браво. Здесь запоминающийся интерьер и открытая кухня. Это ресторан современной китайской кухни, а значит, в меню присутствуют лапша, морепродукты, овощи и утка.
BEEF Meat & Wine
Адрес: ул. Шота Руставели, 11
Средний чек: 1.000 грн
Кухня: стейк-хаус
Настоящие американские стейки и хорошее вино — главное, что характеризует этот ресторан. Открытая кухня позволяет наблюдать за работой поваров прямо из зала. Для гурманов обустроен Chef’s Table — столик, который стоит прямо на кухне. Для него разработано специальное меню и где каждую позицию готовит лично шеф-повар.
Bigoli
Адрес: Кловский спуск, 7а
Средний чек: 600 грн
Кухня: итальянская
Bigoli — ресторан традиционной итальянской кухни, специализирующийся на домашней пасте и равиоли, которые подают с уткой, морепродуктами, кроликом или белыми грибами. Здесь всегда есть свежие итальянские сыры и мясные закуски.
Casa Nori
Адрес: ул. Борисоглебская, 1
Средний чек: 600 грн
Кухня: итальянская
Это настоящая венецианская остерия, принадлежащая итальянцу Андреа Нори. Пасту здесь готовят вручную, а продукты, включая дары моря, привозят прямиком из Италии.
Catch Seafood Restaurant
Адрес: ул. Владимирская, 12
Средний чек: 1.000 грн
Кухня: рыбный ресторан
Создатели уверяют, что в Catch самый большой выбор свежей рыбы и морепродуктов в Киеве, начиная от океанической барабульки и заканчивая лобстерами, лангустами и крабами. В меню — восемь видов устриц, 130 видов шампанского и более 200 видов белых вин.
Chang
Адрес: ул. Ярославов Вал, 23а
Средний чек: 500 грн
Кухня: вьетнамская
В бистро Chang в самом центре города можно быстро получить обед или ужин по‑вьетнамски. Главное блюдо — знаменитый традиционный суп фо. Здесь подают то же, что и во многих ресторанах Ханоя, — спринг-роллы, вонтоны и соте с морепродуктами.
Citronelle
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 23
Средний чек: 800 грн
Кухня: французская
Посетители называют Citronelle “маленьким Парижем в центре Киева”. Это стильный ресторан с изысканным интерьером и лучшими блюдами традиционной французской кухни. В частности, в меню — луковый суп, фуа-гра и нисуаз.
Fujiwara Yoshi
Адрес: ул. Соломенская, 15а
Средний чек: 1.000 грн
Кухня: японская
Ресторан именитого шеф-повара Фудзивара Йошихиро отражает лучшие традиции японской кухни. Здесь подают настоящие суши и блюда из свежих морепродуктов. Одна из фишек заведения — день тунца, когда рыбину весом от 50 до 150 кг специально по заказу ресторана доставляют самолетом в Киев. Затем шеф-повар разделывает ее на глазах у посетителей и тут же готовит авторские блюда.
GRANO
Адрес: ул. Болсуновская, 2
Средний чек: 600 грн
Кухня: итальянская
В меню GRANO — все лучшие традиционные итальянские блюда от всевозможных пицц и паст до закусок и внушительной винной карты. Особая гордость ресторана — неаполитанская пицца. Ее качество было подтверждено AVPN — международно признанной ассоциацией экспертов, специализирующихся на этом блюде.
Ikigai
Адрес: ул. Пушкинская, 29
Средний чек: 1.000 грн
Кухня: японская
Это высокоуровневое заведение с аутентичной японской кухней, к которому приложил руку именитый шеф-повар Фудзивара Йошихиро. Выбор блюд и разброс цен впечатляющий — здесь можно попробовать как бюджетную лапшу или рис со всевозможными добавками, так и настоящие деликатесы вроде лобстеров и мраморного мяса стоимостью более $ 200 за порцию.
La Veranda Kiev
Адрес: ул. Академика Богомольца, 7 / 14
Средний чек: 800 грн
Кухня: средиземноморская
Авторы заведения уверены: хороший ресторан не только тот, где вкусно готовят, но и тот, где чувствуешь себя как дома. Поэтому в La Veranda приятный и уютный интерьер, причем особенно хороша летняя терраса. В меню — блюда европейской кухни из приморских регионов, все приготовлены из местных свежих продуктов.
Lucky Restaurant Vinotheque
Адрес: ул. Мечникова, 9
Средний чек: 800 грн
Кухня: европейская
Посетителям предлагают блюда европейской кухни из мяса, рыбы и морепродуктов. Особое внимание уделяют европейским винам. По заверениям создателей заведения, здесь одна из самых внушительных винных карт в Украине — более 4 тыс. наименований. Причем вино можно выбрать прямо на полках здешнего магазина Good Wine, и цена при этом не изменится.
Mimosa Brooklyn Pizza
Адрес: ул. Басейная, 1 / 2
Средний чек: 400 грн
Кухня: итальянская
Mimosa — заведение с итальянской кухней и американским духом. Здесь интерьер в стиле лофт, пицца на коржах длительной ферментации и внушительная алкогольная карта. Гурманов порадуют необычные для Украины пиццы — с артишоками и халапеньо.
Musafir
Адрес: ул. Саксаганского, 57а
ул. Богдана Хмельницкого, 3б
Средний чек: 300 грн
Кухня: крымскотатарская
Этот ресторан был одной из главных достопримечательностей крымского Бахчисарая, а после аннексии Крыма заведение перебралось в столицу. Специализируется на главных блюдах крымскотатарской кухни — чебуреках, янтыках, плове, кебабах.
Napule
Адрес: ул. Мечникова, 9
Средний чек: 700 грн
Кухня: итальянская
Пиццерия Napule, которая входит в группу Ресторанов братьев Гусовских, известна как одно из лучших заведений итальянской кухни в Киеве. Особенно популярна здешняя пицца. Для ее приготовления в ресторане используют настоящие итальянские технологии — здесь есть даже пиццайола, специальная дровяная печь, выписанная из Неаполя. В этом же городе ресторан покупает муку для пиццы.
Pastateca
Адрес: ул. Льва Толстого, 11 / 61
Средний чек: 450 грн
Кухня: итальянская
Акцент сделан на разнообразных пастах собственного приготовления и вине. В меню значатся и другие традиционные блюда итальянской кухни — лазанья, равиоли, брускетты, а также большой выбор разнообразных завтраков.
Piccolino
Адрес: ул. Олеся Гончара, 67
Средний чек: 600 грн
Кухня: итальянская
Это итальянский ресторанчик с изысканным интерьером и уютной летней террасой. В меню присутствуют все традиционные для этой кухни блюда. Одна из особенностей — разнообразие рыбы и морепродуктов.
Très Français
Адрес: ул. Костельная, 3
Средний чек: 500 грн
Кухня: французская
Дух Франции в этом заведении присутствует как в интерьере, так и в меню. Посетители могут заказать фирменную выпечку, французские сыры и вина, а также десерты из собственной кондитерской. Кроме основного меню, есть и региональные — меню басков, Лазурного берега, Корсики, Бургундии и Бордо.
Under Wonder
Адрес: ул. Большая Васильковская, 21
Средний чек: 700 грн
Кухня: итальянская, французская
В меню — еда итальянской и французской кухни в авторском исполнении здешнего шеф-повара. Посетителям предлагают пасты, мясные и рыбные блюда, а также традиционные итальянские десерты. Летом здесь устраивают вечеринки с сезонными меню.
Vero Vero
Адрес: ул. Ильинская, 18
Средний чек: 600 грн
Кухня: итальянская
Vero Vero — это вся традиционная итальянская кухня, собранная в одном месте. Основатели гордятся тем, что продукты здесь всегда свежие, многие привезены прямо из Италии. Еще один повод для гордости — одна из самых красивых летних площадок города. Она расположена посреди сквера, рядом с фонтаном.
Vino e Cucina
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 82
Средний чек: 600 грн
Кухня: итальянская
Заведение объединяет ресторан, пиццерию и энотеку. В коллекции последней — более 1.000 наименований вин, 100 видов шампанского и игристых вин, а также 50 видов граппы. Алкоголь можно попробовать в ресторане или взять с собой. Из ресторанного меню особого внимания заслуживает ризотто.
Whisky Corner
Адрес: ул. Софийская, 16 / 16
Средний чек: 600 грн
Кухня: британская
Заведение гордится внушительной алкогольной коллекцией. В меню — более 780 видов виски, в том числе шотландский, ирландский, американский, канадский и даже японский и тайваньский. Все блюда традиционной британской и шотландской кухни прекрасно дополняют знаменитый напиток.
Гималаи
Адрес: ул. Большая Васильковская, 80
Средний чек: 500 грн
Кухня: индийская
Меню включает в себя все главные блюда Индии. Здесь подают эксклюзивный сыр панир, овощные треугольники самоса и индийский чай масала. Изюминка ресторана — настоящая индийская печь тандыр, в которой готовится почти вся жареная пища. Атмосферу Индии поддерживает интерьер — роспись, индийские картины и ажурная резная мебель.
Гра з вогнем
Адрес: ул. Крещатик, 6
Средний чек: 700 грн
Кухня: стейк-хаус
Официанты этого ресторана приносят классические стейки с неожиданными авторскими соусами и приправами. Кроме того, наряду с кулинарными изысками европейской кухни в меню представлены традиционные украинские блюда в авторском исполнении — например, тыквенный суп с копченой курятиной или вареники с языком вола и соусом песто из вяленых томатов.
Жизнь замечательных людей
Адрес: ул. Большая Васильковская, 36
Средний чек: 600 грн
Кухня: авторская
Это шумное модное заведение с внушительным выбором завтраков и разнообразными блюдами для более позднего времени суток, которые удивляют оригинальными сочетаниями и ярким исполнением. В меню рядом с льняной кашей мирно соседствуют равиоли, устрицы и сашими из сибаса.
Канапа
Адрес: ул. Андреевский спуск, 19а
Средний чек: 1.000 грн
Кухня: украинская
Заведение новой украинской кухни европейского качества, которое открыли ресторатор Дима Борисов и музыкант Олег Скрипка. Меню Канапы создано на основе дореволюционных рецептов в современной интерпретации с использованием технологий молекулярной кулинарии. Здесь продуманный интерьер, а по вечерам играет живая музыка. Дополнительный бонус для посетителей — прекрасный вид на Подол из панорамных окон.
Клюква и брюква
Адрес: ул. Антоновича, 16
Средний чек: 450 грн
Кухня: локаворский ресторан-галерея
Этот ресторан работает исключительно с украинскими локальными сезонными продуктами. В итоге в меню — самые разные вариации от простых мочений, солений и копчений до по‑настоящему неожиданных комбинаций. К примеру, можно попробовать щучью котлету с соусом из икры сига и пудингом из картофеля и брюквы, борщ с карасями или киевский торт с желе из мадеры и игристого.
Кувшин
Адрес: ул. Ивана Федорова, 10
Средний чек: 500 грн
Кухня: грузинская
Колоритный интерьер, одна из самых красивых летних террас с видом на костел Святого Николая и добротная кавказская кухня — все это в ресторане Кувшин. Меню удивляет разнообразием рецептов шашлыка, традиционной грузинской выпечкой из специальной печи пурнэ. Также здесь одна из самых больших коллекций грузинских вин в Киеве. Каждый четверг и пятницу в Кувшине готовят плов с бараниной от шефа, а по выходным подают шесть фирменных блюд из ягненка.
Любимый дядя
Адрес: ул. Паньковская, 20
Средний чек: 900 грн
Кухня: ближневосточная
Любимый дядя — одно из самых стильных заведений ресторатора Дмитрия Запорожца, полюбившихся столичной публике. Местная кухня является авторским исполнением классических блюд Среднего Востока. В меню — ливанский табуле, израильский хумус, марокканская шакшука, бурекасы и палестинский бабагануш. Кроме того, посетителям предлагают внушительную винную карту, а также авторские коктейли.
Мама Манана
Адрес: ул. Большая Васильковская, 44
Средний чек: 350 грн
Кухня: грузинская
Как в настоящем грузинском ресторане, здесь шумно и тесно, персонал гостеприимен, а в меню — все традиционные блюда в отличном исполнении. Учитывая демократичные цены, столик здесь нужно бронировать минимум за неделю.
Пантагрюэль
Адрес: ул. Николая Лысенко, 1
Средний чек: 800 грн
Кухня: итальянская
Остерия Пантагрюэль расположена в историческом центре Киева — возле Золотых ворот. Здесь подают все наиболее популярные итальянские блюда. Особенно славится здешняя паста. Кроме того, есть отличная винная карта и свой винный погреб.
Прага
Адрес: пр. Академика Глушкова, 1 (ВДНГ)
Средний чек: 1.000 грн
Кухня: европейская
Здесь подают блюда изысканной европейской кухни на любой вкус. Предусмотрены завтраки, бизнес-ланчи и сезонные меню. Главным преимуществом ресторана является интерьер, включающий более восьми залов, в том числе несколько летних террас. Одна из самых красивых расположена прямо на воде посреди парка. По вечерам играет живая музыка.
Стейкхаус
Адрес: ул. Владимирская, 49а
Средний чек: 850 грн
Кухня: европейская
Создатели уверяют: это мясной ресторан с мужским характером. В интерьере двухэтажного заведения — дуб, бетон, мрамор, сталь, кожа и стекло. Попасть сюда не так просто — с улицы Стейкхаус выглядит как обычная мясная лавка. Вход — в глубине помещения за неприметной дверью среди мясных туш. Церемоний здесь не разводят, так что гости могут целиком сосредоточиться на главном — разнообразных мясных блюдах и отличном вине.
Тарелка
Адрес: ул. Михаила Гришко, 9
Средний чек: 450 грн
Кухня: европейская
В меню этого гастрокафе присутствуют бургеры, пицца, салаты и даже блюда тайской кухни. Помимо этого, в заведении готовят неплохие десерты, а если посетитель пожелает чаю, ему вынесут целый самовар. Гости заведения хвалят интерьер и уютную летнюю террасу.
Файна Фамілія
Адрес: бул. Дружбы Народов, 25а
ул. Никольско-Слободская, 1а, ул. Верхний Вал, 10
ул. Большая Васильковская, 34, ул. Сагайдачного, 25
ул. Малая Житомирская, 3 / 4
Средний чек: 450 грн
Кухня: средиземноморская
Авторы подчеркивают: Файна Фамілія — не сетевое заведение. Каждый ресторан обладает домашней атмосферой и своими уникальными особенностями. Помимо традиционных средиземноморских закусок и блюд вроде равиоли и паст, каждое из заведений предлагает что‑то свое: тапасы — в заведении на бульваре Дружбы народов, рыбу на дровяном гриле — на Большой Васильковской и фирменные стейки — на Сагайдачного.
Хмели-Сунели
Адрес: ул. Михаила Омеляновича-Павленко, 4 / 6
Средний чек: 600 грн
Кухня: грузинская
В меню ресторана представлены лучшие блюда грузинской кухни. Выбор велик: от пхали, харчо и хачапури до знаменитых кебабов, каре ягненка и пахлавы. Тут подают исключительно грузинское вино и, разумеется, чачу.
Хуторець на Дніпрі
Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 10а
Средний чек: 600 грн
Кухня: украинская
В меню собраны лучшие блюда со всей Украины — от закарпатского баноша до киевского торта. Среди наименований — семь видов сала, пять видов борща и семь видов вареников. В заведении также обустроена специальная водочная комната с 80 видами водки со всей Украины. А летом открыта терраса с видом на Днепр.
Шоти
Адрес: ул. Мечникова, 9
Средний чек: 600 грн
Кухня: грузинская
Концепция заведения — грузинская гастрономическая культура в элегантном и комфортном интерьере. В меню представлены блюда всех грузинских регионов. Например, тут готовят домашний хлеб в виде лодки, который выпекают на глазах у посетителей в традиционной грузинской печи тонэ, обустроенной в одном из залов.
Корона Вітовта
Адрес: ул. Плитницы, 1
Средний чек: 400 грн
Кухня: локальная, европейская
Атмосферный ресторан, отражающий древнюю историю Луцка. Здешний девиз: “Мы кормим королей с 1429 года”. Кухня также с местным колоритом и акцентом на старине: посетителям подают полесский грибной суп, старолуцкий борщ и шашлык Княжий меч.
Феличита
Адрес: ул. Винниченко, 2; пр. Соборности, 11;
ул. Стрелецкая, 11; пр. Воли, 11; ул. Ивана Франко, 3
Средний чек: 300 грн
Кухня: итальянская
Классическая пиццерия, где пиццу готовят правильно, а именно — в дровяной печи. Также в меню ресторана — набор итальянских закусок, паста, блюда из мяса и рыбы. Здесь типичный для подобного заведения интерьер и демократичные цены.
Centaur
Адрес: пл. Рынок, 34
Средний чек: 400 грн
Кухня: украинская, европейская
В этом заведении смешаны кухни и традиции абсолютно разных культур. В меню представлены блюда от борща до изысканных десертов. Кроме того, тут варят отличный истинно львовский кофе.
Mons Pius
Адрес: ул. Леси Украинки, 14
Средний чек: 500 грн
Кухня: стейк-хаус
Ресторан расположен во дворике, хранящем особую атмосферу старого Львова. Он разместился в здании первого львовского банка-ломбарда, который работал тут 300 лет назад — до 1940 года. Главный акцент сделан на мясе и стейках.
Кумпель
Адрес: ул. Винниченко, 6
пр. Чорновола, 2б
Средний чек: 400 грн
Кухня: локальная
Ресторан-пивоварня специализируется на пиве и традиционной галицкой кухне. В меню — флячки, чесночная зупа, карманадля, андруты. Посреди заведения стоят медные пивные чаны, чтобы каждый гость мог наблюдать рождение живого пива.
Перша львівська грильова ресторація м’яса та справедливості
Адрес: ул. Валова, 20
Средний чек: 500 грн
Кухня: локальная
Заведение специализируется на приготовлении различных видов мяса. У ресторана своя оригинальная концепция — по легенде создателей, его открыл последний городской палач, который после воцарения в стране демократии остался без работы. А никто лучше палача не разбирается в мясе, уверяют авторы заведения.
Пструг, хліб та вино
Адрес: ул. Братьев Рогатинцев, 49
Средний чек: 400 грн
Кухня: локальная
Пструг — это карпатское название форели. Так ресторан назвали неслучайно: он специализируется на запеченной форели по старым карпатским рецептам. Особый колорит заведению придает интерьер и старинное здание, в котором оно размещено.
Реберня під Арсеналом
Адрес: ул. Подвальная, 5
Средний чек: 400 грн
Кухня: гриль-бар
Меню ресторана крайне лаконичное — здесь подают мясо на гриле и гарниры к нему. Особую брутальную атмосферу создает интерьер с внушительной коллекцией оружия, а именно — древних топоров из разных стран мира.
Ресторація Бачевських
Адрес: ул. Шевская, 8
Средний чек: 600 грн
Кухня: локальная
Здесь подают оригинальные авторские блюда с необычными названиями и местным колоритом. Заведение может похвастаться отличным интерьером и интересной историей. Оно названо в честь семьи Бачевских, которые в XVIII столетии основали во Львове первый в мире завод массового производства водки. По этому поводу посетителям предлагают необычные спиртные напитки, в том числе более 45 видов наливок.
Театр пива Правда
Адрес: пл. Рынок, 32
Средний чек: 300 грн
Кухня: ресторан-пивоварня
Любимое заведение львовских пивоманов находится в трехэтажном здании в центре города. Благодаря панорамному остеклению посетителям открывается потрясающий вид на площадь Рынок и городскую Ратушу. Здесь подают десяток сортов пива, отмеченных престижными международными наградами, и отличные закуски. А по вечерам лучшие украинские и зарубежные хиты исполняет собственный джазовый оркестр.
Трапезна ідей
Адрес: ул. Валова, 18а
Средний чек: 350 грн
Кухня: локальная
Трапезная размещена при Музее идей, который в свою очередь занимает часть помещений старинного Бернардинского монастыря. Атмосферности добавляют толстые каменные стены и массивная дубовая мебель. По замыслу создателей, это место, куда приходят художники после работы над проектами, где они встречаются, спорят и обсуждают новые идеи. Всему этому способствует традиционная галицкая кухня.
Цукерня
Адрес: ул. Староеврейская, 3
Средний чек: 350 грн
Кухня: кафе-кондитерская
Классическая львовская кофейня с большим ассортиментом выпечки. Открывшись в 1999 году, Цукерня стала продолжателем традиций львовских довоенных кондитерских. Здесь большой выбор десертов и разного рода кофе. Туристы нередко покупают фирменные штрудели и сырники в качестве гостинцев из Львова.
Чорний кіт
Адрес: ул. Героев Майдана, 4
Средний чек: 600 грн
Кухня: европейская и украинская
Украинская версия английского паба. Дровяная печь — настоящая гордость заведения. В ней выпекают пиццу, а также домашний хлеб по старинным рецептам. В меню представлены фирменные блюда — шашлык Черный кот и колбаски из дикого кабана.
Шампанерія X&X
Адрес: ул. Леси Украинки, 29
Средний чек: 300 грн
Кухня: хот-доги и хачапури
Городское кафе, где представлены три популярных продукта: шампанское, хачапури и хот-доги. В меню нет супов и всего два салата. Аудитория — по большей части молодежь, которая ценит качественную еду. В заведении открытая кухня, что позволяет наблюдать за приготовлением заказанных блюд.
Старый маяк
Адрес: пр. Металлургов, 11а
Средний чек: 500 грн
Кухня: европейская, рыбная
Создатели ресторана исходили из того, что Мариуполь — морской город-порт и большие корабли из разных стран являются его частыми гостями, поэтому заведение позиционирует себя как собирателя традиций кухонь и вкусов всего мира. Акцент сделан на рыбных блюдах, а интерьер выполнен в виде палубы большого парусного корабля.
Амічі
Адрес: ул. Гоголя, 147а
Средний чек: 450 грн
Кухня: итальянская и японская
Это небольшое кафе с разнообразным выбором еды. Здесь готовят пасты, пиццу, салаты, суши и роллы, а также горячие блюда и десерты. В меню большой выбор вин и кофе. По выходным для детей посетителей проводятся мастер-классы по приготовлению пиццы.
Старгород
Адрес: ул. Спортивная, 9
Средний чек: 700 грн
Кухня: европейская, украинская
Ресторан расположен рядом с яхт-клубом, и с его летней террасы открывается вид на Южный Буг. В заведении пять залов, стильный интерьер и весьма разнообразное меню. Здесь подают стейки, рыбу, множество видов салатов и даже изыски вроде улиток и устриц.
Bernardazzi
Адрес: ул. Бунина, 15
Средний чек: 700 грн
Кухня: европейская, средиземноморская и украинская
Заведение для тех, кто знает толк в кулинарных изысках и хорошем алкоголе — здесь самая богатая в Одессе винная карта. Ресторан пять лет подряд удостаивался награды Best of Award of Excellence от авторитетного винного журнала Wine Spectator. Вино здесь хранят особым образом, а для гостей проводят слепые дегустации. Изюминка ресторана — невероятной красоты летняя терраса во внутреннем дворике. Если вы не были здесь, вы не видели Одессы — в этом убеждены создатели заведения..
di Mare
Адрес: ул. Приморская, 6
Средний чек: 800 грн
Кухня: европейская
Ресторан расположен на территории Одесского морского вокзала, а из его окон видно море и яхты. Акцент в меню сделан на рыбе и морепродуктах. Тут готовят все — от барабульки до креветок и устриц. В меню изысканные салаты, пасты и ризотто, а также оригинальные сеты из даров моря. Например, сет из устриц, в который входит две стопки водки и красная икра.
Dizyngoff
Адрес: пл. Екатерининская, 5
Средний чек: 700 грн
Кухня: авторская
Это модный ресторанчик, где подают популярные блюда ближневосточной, мексиканской и даже тайской кухни, причем далеко не всегда “в оригинале”, а в авторском, необычном исполнении. В меню есть несколько видов хумуса, гуакамоле с ростками сои и том-ям. Посетители уверяют: последнее блюдо на вкус точь‑в-точь как в Таиланде.
Fratelli
Адрес: ул. Греческая, 17
Средний чек: 800 грн
Кухня: итальянская
Ресторан с отличным выбором вин и классической итальянской кухней. В заведении подают разнообразные виды пасты и ризотто, а также рыбу и морепродукты на гриле. Сыры, оливковое масло, бальзамический уксус, трюфельное масло ресторан закупает в Италии, а фокаччу, чиабатту и пиццу повара выпекают в собственной дровяной печи.
Kotelok
Адрес: ул. Садовая, 17
Средний чек: 500 грн
Кухня: средиземноморская, локальная
Создатели называют Kotelok баром мидий. Здесь подают самые разные вариации на тему рыбы и других даров моря, в том числе черноморских рапанов. Мидиям отведено особое место: их готовят 12 способами и подают прямо в котелках — на компанию.
NoodleMan
Адрес: ул. Еврейская, 47
Средний чек: 400 грн
Кухня: азиатская
Лапша-бар с ярким интерьером и традиционными блюдами юго-восточной Азии. Тут подают вонтоны, несколько видов рамена, лапши и бургеров, а также морепродукты и мясо с экзотическими приправами.
Maman
Адрес: ул. Ланжероновская, 18
Средний чек: 500 грн
Кухня: локальная, ближневосточная
Популярный ресторан в центре Одессы, где с заморскими кулинарными изысками мирно соседствуют привычные домашние блюда вроде форшмака, котлет с пюре, голубцов или фаршированного перца. Причем все они приготовлены необычным авторским способом.
Братья Гриль
Адрес: ул. Дерибасовская, 17
Средний чек: 500 грн
Кухня: стейк-хаус
Элегантный ресторан в самом центре Одессы, где подают классические стейки, блюда из мяса и рыбы. Кроме того, в меню есть неожиданные позиции из совершенно разных кухонь мира. Например, ближневосточные хумус и фалафель, вьетнамский суп с рисовой лапшой и говядиной, а также местные рапаны.
Дача
Адрес: Французский бульвар, 85, корпус 15
Средний чек: 550 грн
Кухня: восточноевропейская домашняя
Концептуальное заведение, воссоздающее атмосферу приморского дома отдыха 1930‑х годов, расположено в отреставрированной старинной усадьбе на территории санатория имени Валерия Чкалова. Здесь отличная летняя площадка в саду. В меню — форшмак, куриная шейка, миниатюрные блинчики, тюлька.
КлараБара
Адрес: ул. Преображенская, 28
Средний чек: 500 грн
Кухня: европейская, локальная
Ресторан предлагает популярные блюда итальянской кухни, классические стейки и блюда из разнообразной черноморской рыбы и морепродуктов. В 2014 году заведение было признано лучшим рестораном локальной кухни в Украине по версии национальной премии Соль.
Компот
Адрес: ул. Дерибасовская, 20
Средний чек: 250 грн
Кухня: восточноевропейская домашняя
Компот славится котлетами из трех видов мяса, свежими утренними круассанами, выпечкой и компотом собственного изготовления. Здесь готовят отличное какао, а к сырникам подают сметану прямо в банке.
Рыба в огне
Адрес: Красный переулок, 1
Средний чек: 650 грн
Кухня: европейская, средиземноморская
В меню разнообразные блюда из рыбы и морепродуктов. Здесь несколько видов икры и устриц, лобстеры, царская уха из белуги и разнообразные пасты и паэльи. Для любителей мяса подают стейки и утиную грудку.
Стейкхаус. Мясо и вино
Адрес: ул. Дерибасовская, 20 / 13
Средний чек: 625 грн
Кухня: европейская
Ресторан для ценителей мяса, которые любят разнообразие в его приготовлении. Среди фаворитов гостей Стейкхауса — перечный стейк и тосканская доска закусок. Кроме того, посетители могут выбирать бургеры, бифштексы и всевозможные десерты.
Тавернетта
Адрес: ул. Екатерининская, 45
Средний чек: 420 грн
Кухня: итальянская, авторская
В заведении ресторатора Савелия Либкина готовят итальянские блюда из местных продуктов. Из Италии экспортируют только оливковое масло, анчоусы, сыры и муку из твердых сортов пшеницы, из которой уже на месте — на открытой кухне — делают пасты. Подают напитки собственного приготовления — домашнее вино и лимончелло, а из лимонадов – оранжину, лимонату и малинатту. А пиццу из меню создатели заведения вычеркнули из принципиальных соображений.
Fish & Fusion
Адрес: ул. Конституции, 13
Средний чек: 700 грн
Кухня: средиземноморская, фьюжен
В меню представлены в основном блюда, приготовленные из рыбы и морепродуктов всевозможными способами — на гриле, на пару, муньер, в соли, в печи. Также есть пасты и ризотто. Кроме того, в заведении большой выбор десертов и алкоголя.
Мимино
Адрес: ул. Маршала Бирюзова, 15
Средний чек: 400 грн
Кухня: грузинская, европейская
В ресторане несколько залов, которые передают атмосферу старой Грузии, а по вечерам в заведении звучит живая музыка. Здесь подают почти все популярные блюда этой страны — хачапури, долму, шашлыки. Впрочем, для любителей европейской кухни есть и менее экзотичная еда — в частности, популярный итальянский десерт тирамису.
Chekhoff’s
Адрес: ул. Казацкий вал, 2
Средний чек: 300 грн
Кухня: европейская
Стильное, уютное кафе в центре Сум с широким выбором блюд по очень демократичным ценам. Здесь подают стейки и телячьи щечки, а к ним настойки на любой вкус. Меню пестрит остроумными названиями с отсылками к творчеству писателя Антона Чехова — шашлыки и соленья Собачки Чехова, сельдь с картофелем Письмо к Горькому и салат с телятиной Три сестры.
Viva Olive
Адрес: ул. Харьковская, 2 / 1
Средний чек: 300 грн
Кухня: итальянская
Здесь демократичные цены и огромный выбор паст, пицц, салатов и традиционных итальянских закусок. Причем равиоли и пасты — ручной работы, а пиццу выпекают в настоящей дровяной печи.
Ковчег
Адрес: ул. Анатолия Живова, 5а
Средний чек: 350 грн
Кухня: европейская
Это пивной ресторан, где варят три вида эксклюзивного пива из немецкого солода по чешской технологии. К пиву подают традиционные пивные закуски, в меню много мяса и разные виды шашлыка. Здание ресторана впечатляет своей причудливой формой — оно напоминает древний деревянный корабль-ковчег. Здесь есть несколько летних террас, игровая комната для детей и даже маленький зверинец.
Dolce Vita
Адрес: ул. Героев УПА, 11
Средний чек: 400 грн
Кухня: итальянская
Семейный ресторан с уютным интерьером и традиционными итальянскими блюдами. В меню многочисленные салаты, пиццы и пасты. Также здесь внушительный выбор десертов, в том числе настоящего итальянского мороженого.
Old Continent
Адрес: пл. Шандора Петефи, 4
Средний чек: 800 грн
Кухня: европейская
Это самый фешенебельный ресторан города, и работает он при одноименном пятизвездочном отеле. Здесь изысканный интерьер, несколько залов и красивая летняя площадка во внутреннем дворике. В меню — многие традиционные блюда европейской кухни. Вниманию гостей предлагается обширная винная карта.
Argentina Grill
Адрес: пр. Науки, 20
Средний чек: 600 грн
Кухня: стейк-хаус, аргентинская
Изысканное заведение с латиноамериканским колоритом и большим выбором блюд. Здесь готовят ребрышки, стейки, бургеры из мраморной телятины и пряные колбаски. Кроме того, в заведении большой выбор сытных завтраков и обедов.
Panorama
Адрес: Костюринский переулок, 2
Средний чек: 700 грн
Кухня: японская, итальянская, европейская, украинская
В меню этого ресторана есть блюда на любой вкус — начиная от украинского борща с печенью и заканчивая японскими суши. Также здесь огромный выбор блюд европейской кухни и отдельный раздел барбекю из десяти различных позиций. В качестве бонуса посетители получают прекрасный вид на город из панорамных окон.
ZUZU
Адрес: пл. Конституции, 2 / 2
Средний чек: 600 грн
Кухня: средиземноморская, европейская, средневосточная, азиатская
От гастрономического выбора в ZUZU кружится голова, признают сами создатели ресторана. В меню — переосмысленные хиты мировой ресторанной и уличной еды: рамен, хумус, яффо, бургеры, равиоли и кебаб. Главная идея — создать атмосферу дружественного ужина, чтобы из‑за разнообразия еды на столе посетители не могли удержаться от соблазна попробовать блюдо соседа.
Наша Дача
Адрес: ул. Батумская, 4а
Средний чек: 500 грн
Кухня: итальянская
Загородный ресторан в десяти минутах езды от города со стильным интерьером и изысканной кухней. Тут также есть собственная бакалейная лавка с фермерскими продуктами — домашним вареньем, натуральным медом, итальянской бакалеей, маслом и сухофруктами.
Чехов
Адрес: ул. Сумская, 84 / 2
Средний чек: 500 грн
Кухня: европейская, японская
Семейный ресторан с летней верандой. Интерьер воссоздает атмосферу дворянской усадьбы со старинным фортепиано, библиотекой и плетеными креслами на террасе. В меню соединились классическая европейская кухня и акценты новых мировых трендов гастрономии. Здесь подают завтрак по‑ливийски, тартар из тунца, стейк из лосося с лимонным перлотто и суши.
Nostalgie
Адрес: ул. Старообрядницкая, 12
Средний чек: 400 грн
Кухня: европейская
Ресторан расположен в центре Херсона — между Драмтеатром и Покровским сквером. Здесь отделанный камнем зал с камином, а летняя терраса в сезон буквально утопает в зелени. Самые популярные блюда — баранина, тушенная с овощами, домашняя паста и телятина в пряных травах. Есть собственная выпечка.
Хряк
Адрес: ул. Киевская, 12
Средний чек: 400 грн
Кухня: американская и европейская
Заведение располагается в старинном деревянном особняке и славится свежесваренным крафтовым пивом и мясными блюдами отменного качества, приготовленными на открытом гриле или в печи.
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