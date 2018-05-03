Лучшие рестораны Киева в 2018 году

Каждый год накануне майских праздников мы презентуем нашим читателям список 100 лучших ресторанов страны. Киев традиционно является безусловным лидером списка с 41 рестораном
Alaska
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 20
Средний чек: 900 грн
Кухня: авторская, европейская
Заведение со стильным интерьером порадует посетителей своей изысканной кухней. Особое внимание в меню уделено рыбе и морепродуктам. Флагманское блюдо — свежий королевский краб из местного аквариума, который подается целиком.
Arbequina
Адрес: ул. Гринченко, 4
Средний чек: 600 грн
Кухня: испанская
Тихий, маленький ресторан в самом центре Киева. В меню — блюда традиционной испанской кухни. Особенно хороши различные паэльи, рассчитанные на двоих или на компанию побольше. Большинство продуктов закупаются напрямую в фермерских хозяйствах Испании и Украины.
Asiatique
Адрес: ул. Большая Житомирская, 21
Средний чек: 400 грн
Кухня: азиатская
В меню скромного на вид ресторанчика представлены лучшие блюда тайской, китайской, вьетнамской и корейской кухни. Гостям предлагают вонтоны, спринг-роллы, приготовленную вручную лапшу и, конечно же, знаменитый суп том-ям.
BAO
Адрес: ул. Мечникова, 14 / 1
Средний чек: 950 грн
Кухня: китайская
Концепция ресторана принадлежит канадско-украинскому шеф-повару Эктору Хименес-Браво. Здесь запоминающийся интерьер и открытая кухня. Это ресторан современной китайской кухни, а значит, в меню присутствуют лапша, морепродукты, овощи и утка.
BEEF Meat & Wine
Адрес: ул. Шота Руставели, 11
Средний чек: 1.000 грн
Кухня: стейк-хаус
Настоящие американские стейки и хорошее вино — главное, что характеризует этот ресторан. Открытая кухня позволяет наблюдать за работой поваров прямо из зала. Для гурманов обустроен Chef’s Table — столик, который стоит прямо на кухне. Для него разработано специальное меню и где каждую позицию готовит лично шеф-повар.
Bigoli
Адрес: Кловский спуск, 7а
Средний чек: 600 грн
Кухня: итальянская
Bigoli — ресторан традиционной итальянской кухни, специализирующийся на домашней пасте и равиоли, которые подают с уткой, морепродуктами, кроликом или белыми грибами. Здесь всегда есть свежие итальянские сыры и мясные закуски.
Casa Nori
Адрес: ул. Борисоглебская, 1
Средний чек: 600 грн
Кухня: итальянская
Это настоящая венецианская остерия, принадлежащая итальянцу Андреа Нори. Пасту здесь готовят вручную, а продукты, включая дары моря, привозят прямиком из Италии.
Catch Seafood Restaurant
Адрес: ул. Владимирская, 12
Средний чек: 1.000 грн
Кухня: рыбный ресторан
Создатели уверяют, что в Catch самый большой выбор свежей рыбы и морепродуктов в Киеве, начиная от океанической барабульки и заканчивая лобстерами, лангустами и крабами. В меню — восемь видов устриц, 130 видов шампанского и более 200 видов белых вин.
Chang
Адрес: ул. Ярославов Вал, 23а
Средний чек: 500 грн
Кухня: вьетнамская
В бистро Chang в самом центре города можно быстро получить обед или ужин по‑вьетнамски. Главное блюдо — знаменитый традиционный суп фо. Здесь подают то же, что и во многих ресторанах Ханоя, — спринг-роллы, вонтоны и соте с морепродуктами.
Citronelle
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 23
Средний чек: 800 грн
Кухня: французская
Посетители называют Citronelle “маленьким Парижем в центре Киева”. Это стильный ресторан с изысканным интерьером и лучшими блюдами традиционной французской кухни. В частности, в меню — луковый суп, фуа-гра и нисуаз.
Fujiwara Yoshi
Адрес: ул. Соломенская, 15а
Средний чек: 1.000 грн
Кухня: японская
Ресторан именитого шеф-повара Фудзивара Йошихиро отражает лучшие традиции японской кухни. Здесь подают настоящие суши и блюда из свежих морепродуктов. Одна из фишек заведения — день тунца, когда рыбину весом от 50 до 150 кг специально по заказу ресторана доставляют самолетом в Киев. Затем шеф-повар разделывает ее на глазах у посетителей и тут же готовит авторские блюда.
GRANO
Адрес: ул. Болсуновская, 2
Средний чек: 600 грн
Кухня: итальянская
В меню GRANO — все лучшие традиционные итальянские блюда от всевозможных пицц и паст до закусок и внушительной винной карты. Особая гордость ресторана — неаполитанская пицца. Ее качество было подтверждено AVPN — международно признанной ассоциацией экспертов, специализирующихся на этом блюде.
Ikigai
Адрес: ул. Пушкинская, 29
Средний чек: 1.000 грн
Кухня: японская
Это высокоуровневое заведение с аутентичной японской кухней, к которому приложил руку именитый шеф-повар Фудзивара Йошихиро. Выбор блюд и разброс цен впечатляющий — здесь можно попробовать как бюджетную лапшу или рис со всевозможными добавками, так и настоящие деликатесы вроде лобстеров и мраморного мяса стоимостью более $ 200 за порцию.
La Veranda Kiev
Адрес: ул. Академика Богомольца, 7 / 14
Средний чек: 800 грн
Кухня: средиземноморская
Авторы заведения уверены: хороший ресторан не только тот, где вкусно готовят, но и тот, где чувствуешь себя как дома. Поэтому в La Veranda приятный и уютный интерьер, причем особенно хороша летняя терраса. В меню — блюда европейской кухни из приморских регионов, все приготовлены из местных свежих продуктов.
Lucky Restaurant Vinotheque
Адрес: ул. Мечникова, 9
Средний чек: 800 грн
Кухня: европейская
Посетителям предлагают блюда европейской кухни из мяса, рыбы и морепродуктов. Особое внимание уделяют европейским винам. По заверениям создателей заведения, здесь одна из самых внушительных винных карт в Украине — более 4 тыс. наименований. Причем вино можно выбрать прямо на полках здешнего магазина Good Wine, и цена при этом не изменится.
Mimosa Brooklyn Pizza
Адрес: ул. Басейная, 1 / 2
Средний чек: 400 грн
Кухня: итальянская
Mimosa — заведение с итальянской кухней и американским духом. Здесь интерьер в стиле лофт, пицца на коржах длительной ферментации и внушительная алкогольная карта. Гурманов порадуют необычные для Украины пиццы — с артишоками и халапеньо.
Musafir
Адрес: ул. Саксаганского, 57а
ул. Богдана Хмельницкого, 3б
Средний чек: 300 грн
Кухня: крымскотатарская
Этот ресторан был одной из главных достопримечательностей крымского Бахчисарая, а после аннексии Крыма заведение перебралось в столицу. Специализируется на главных блюдах крымскотатарской кухни — чебуреках, янтыках, плове, кебабах.
Napule
Адрес: ул. Мечникова, 9
Средний чек: 700 грн
Кухня: итальянская
Пиццерия Napule, которая входит в группу Ресторанов братьев Гусовских, известна как одно из лучших заведений итальянской кухни в Киеве. Особенно популярна здешняя пицца. Для ее приготовления в ресторане используют настоящие итальянские технологии — здесь есть даже пиццайола, специальная дровяная печь, выписанная из Неаполя. В этом же городе ресторан покупает муку для пиццы.
Pastateca
Адрес: ул. Льва Толстого, 11 / 61
Средний чек: 450 грн
Кухня: итальянская
Акцент сделан на разнообразных пастах собственного приготовления и вине. В меню значатся и другие традиционные блюда итальянской кухни — лазанья, равиоли, брускетты, а также большой выбор разнообразных завтраков.
Piccolino
Адрес: ул. Олеся Гончара, 67
Средний чек: 600 грн
Кухня: итальянская
Это итальянский ресторанчик с изысканным интерьером и уютной летней террасой. В меню присутствуют все традиционные для этой кухни блюда. Одна из особенностей — разнообразие рыбы и морепродуктов.
Très Français
Адрес: ул. Костельная, 3
Средний чек: 500 грн
Кухня: французская
Дух Франции в этом заведении присутствует как в интерьере, так и в меню. Посетители могут заказать фирменную выпечку, французские сыры и вина, а также десерты из собственной кондитерской. Кроме основного меню, есть и региональные — меню басков, Лазурного берега, Корсики, Бургундии и Бордо.
Under Wonder
Адрес: ул. Большая Васильковская, 21
Средний чек: 700 грн
Кухня: итальянская, французская
В меню — еда итальянской и французской кухни в авторском исполнении здешнего шеф-повара. Посетителям предлагают пасты, мясные и рыбные блюда, а также традиционные итальянские десерты. Летом здесь устраивают вечеринки с сезонными меню.
Vero Vero
Адрес: ул. Ильинская, 18
Средний чек: 600 грн
Кухня: итальянская
Vero Vero — это вся традиционная итальянская кухня, собранная в одном месте. Основатели гордятся тем, что продукты здесь всегда свежие, многие привезены прямо из Италии. Еще один повод для гордости — одна из самых красивых летних площадок города. Она расположена посреди сквера, рядом с фонтаном.
Vino e Cucina
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 82
Средний чек: 600 грн
Кухня: итальянская
Заведение объединяет ресторан, пиццерию и энотеку. В коллекции последней — более 1.000 наименований вин, 100 видов шампанского и игристых вин, а также 50 видов граппы. Алкоголь можно попробовать в ресторане или взять с собой. Из ресторанного меню особого внимания заслуживает ризотто.
Whisky Corner
Адрес: ул. Софийская, 16 / 16
Средний чек: 600 грн
Кухня: британская
Заведение гордится внушительной алкогольной коллекцией. В меню — более 780 видов виски, в том числе шотландский, ирландский, американский, канадский и даже японский и тайваньский. Все блюда традиционной британской и шотландской кухни прекрасно дополняют знаменитый напиток.
Гималаи
Адрес: ул. Большая Васильковская, 80
Средний чек: 500 грн
Кухня: индийская
Меню включает в себя все главные блюда Индии. Здесь подают эксклюзивный сыр панир, овощные треугольники самоса и индийский чай масала. Изюминка ресторана — настоящая индийская печь тандыр, в которой готовится почти вся жареная пища. Атмосферу Индии поддерживает интерьер — роспись, индийские картины и ажурная резная мебель.
Гра з вогнем
Адрес: ул. Крещатик, 6
Средний чек: 700 грн
Кухня: стейк-хаус
Официанты этого ресторана приносят классические стейки с неожиданными авторскими соусами и приправами. Кроме того, наряду с кулинарными изысками европейской кухни в меню представлены традиционные украинские блюда в авторском исполнении — например, тыквенный суп с копченой курятиной или вареники с языком вола и соусом песто из вяленых томатов.
Жизнь замечательных людей
Адрес: ул. Большая Васильковская, 36
Средний чек: 600 грн
Кухня: авторская
Это шумное модное заведение с внушительным выбором завтраков и разнообразными блюдами для более позднего времени суток, которые удивляют оригинальными сочетаниями и ярким исполнением. В меню рядом с льняной кашей мирно соседствуют равиоли, устрицы и сашими из сибаса.
Канапа
Адрес: ул. Андреевский спуск, 19а
Средний чек: 1.000 грн
Кухня: украинская
Заведение новой украинской кухни европейского качества, которое открыли ресторатор Дима Борисов и музыкант Олег Скрипка. Меню Канапы создано на основе дореволюционных рецептов в современной интерпретации с использованием технологий молекулярной кулинарии. Здесь продуманный интерьер, а по вечерам играет живая музыка. Дополнительный бонус для посетителей — прекрасный вид на Подол из панорамных окон.
Клюква и брюква
Адрес: ул. Антоновича, 16
Средний чек: 450 грн
Кухня: локаворский ресторан-галерея
Этот ресторан работает исключительно с украинскими локальными сезонными продуктами. В итоге в меню — самые разные вариации от простых мочений, солений и копчений до по‑настоящему неожиданных комбинаций. К примеру, можно попробовать щучью котлету с соусом из икры сига и пудингом из картофеля и брюквы, борщ с карасями или киевский торт с желе из мадеры и игристого.
Кувшин
Адрес: ул. Ивана Федорова, 10
Средний чек: 500 грн
Кухня: грузинская
Колоритный интерьер, одна из самых красивых летних террас с видом на костел Святого Николая и добротная кавказская кухня — все это в ресторане Кувшин. Меню удивляет разнообразием рецептов шашлыка, традиционной грузинской выпечкой из специальной печи пурнэ. Также здесь одна из самых больших коллекций грузинских вин в Киеве. Каждый четверг и пятницу в Кувшине готовят плов с бараниной от шефа, а по выходным подают шесть фирменных блюд из ягненка.
Любимый дядя
Адрес: ул. Паньковская, 20
Средний чек: 900 грн
Кухня: ближневосточная
Любимый дядя — одно из самых стильных заведений ресторатора Дмитрия Запорожца, полюбившихся столичной публике. Местная кухня является авторским исполнением классических блюд Среднего Востока. В меню — ливанский табуле, израильский хумус, марокканская шакшука, бурекасы и палестинский бабагануш. Кроме того, посетителям предлагают внушительную винную карту, а также авторские коктейли.
Мама Манана
Адрес: ул. Большая Васильковская, 44
Средний чек: 350 грн
Кухня: грузинская
Как в настоящем грузинском ресторане, здесь шумно и тесно, персонал гостеприимен, а в меню — все традиционные блюда в отличном исполнении. Учитывая демократичные цены, столик здесь нужно бронировать минимум за неделю.
Пантагрюэль
Адрес: ул. Николая Лысенко, 1
Средний чек: 800 грн
Кухня: итальянская
Остерия Пантагрюэль расположена в историческом центре Киева — возле Золотых ворот. Здесь подают все наиболее популярные итальянские блюда. Особенно славится здешняя паста. Кроме того, есть отличная винная карта и свой винный погреб.
Прага
Адрес: пр. Академика Глушкова, 1 (ВДНГ)
Средний чек: 1.000 грн
Кухня: европейская
Здесь подают блюда изысканной европейской кухни на любой вкус. Предусмотрены завтраки, бизнес-ланчи и сезонные меню. Главным преимуществом ресторана является интерьер, включающий более восьми залов, в том числе несколько летних террас. Одна из самых красивых расположена прямо на воде посреди парка. По вечерам играет живая музыка.
Стейкхаус
Адрес: ул. Владимирская, 49а
Средний чек: 850 грн
Кухня: европейская
Создатели уверяют: это мясной ресторан с мужским характером. В интерьере двухэтажного заведения — дуб, бетон, мрамор, сталь, кожа и стекло. Попасть сюда не так просто — с улицы Стейкхаус выглядит как обычная мясная лавка. Вход — в глубине помещения за неприметной дверью среди мясных туш. Церемоний здесь не разводят, так что гости могут целиком сосредоточиться на главном — разнообразных мясных блюдах и отличном вине.
Тарелка
Адрес: ул. Михаила Гришко, 9
Средний чек: 450 грн
Кухня: европейская
В меню этого гастрокафе присутствуют бургеры, пицца, салаты и даже блюда тайской кухни. Помимо этого, в заведении готовят неплохие десерты, а если посетитель пожелает чаю, ему вынесут целый самовар. Гости заведения хвалят интерьер и уютную летнюю террасу.
Файна Фамілія
Адрес: бул. Дружбы Народов, 25а
ул. Никольско-Слободская, 1а, ул. Верхний Вал, 10
ул. Большая Васильковская, 34, ул. Сагайдачного, 25
ул. Малая Житомирская, 3 / 4
Средний чек: 450 грн
Кухня: средиземноморская
Авторы подчеркивают: Файна Фамілія — не сетевое заведение. Каждый ресторан обладает домашней атмосферой и своими уникальными особенностями. Помимо традиционных средиземноморских закусок и блюд вроде равиоли и паст, каждое из заведений предлагает что‑то свое: тапасы — в заведении на бульваре Дружбы народов, рыбу на дровяном гриле — на Большой Васильковской и фирменные стейки — на Сагайдачного.
Хмели-Сунели
Адрес: ул. Михаила Омеляновича-Павленко, 4 / 6
Средний чек: 600 грн
Кухня: грузинская
В меню ресторана представлены лучшие блюда грузинской кухни. Выбор велик: от пхали, харчо и хачапури до знаменитых кебабов, каре ягненка и пахлавы. Тут подают исключительно грузинское вино и, разумеется, чачу.
Хуторець на Дніпрі
Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 10а
Средний чек: 600 грн
Кухня: украинская
В меню собраны лучшие блюда со всей Украины — от закарпатского баноша до киевского торта. Среди наименований — семь видов сала, пять видов борща и семь видов вареников. В заведении также обустроена специальная водочная комната с 80 видами водки со всей Украины. А летом открыта терраса с видом на Днепр.
Шоти
Адрес: ул. Мечникова, 9
Средний чек: 600 грн
Кухня: грузинская
Концепция заведения — грузинская гастрономическая культура в элегантном и комфортном интерьере. В меню представлены блюда всех грузинских регионов. Например, тут готовят домашний хлеб в виде лодки, который выпекают на глазах у посетителей в традиционной грузинской печи тонэ, обустроенной в одном из залов.
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