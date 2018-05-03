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Лучшие рестораны Киева в 2018 году

02 мая, 2018
Рестораторы называют лучшие заведения столицы, где можно вкусно поесть

Каждый год накануне майских праздников мы презентуем нашим читателям список 100 лучших ресторанов страны. Киев традиционно является безусловным лидером списка с 41 рестораном

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Alaska

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 20

Средний чек: 900 грн

Кухня: авторская, европейская

 

Заведение со стильным интерьером порадует посетителей своей изысканной кухней. Особое внимание в меню уделено рыбе и морепродуктам. Флагманское блюдо — свежий королевский краб из местного аквариума, который подается целиком.

 

 

 

 

 

Arbequina

Адрес: ул. Гринченко, 4

Средний чек: 600 грн

Кухня: испанская

 

Тихий, маленький ресторан в самом центре Киева. В меню — блюда традиционной испанской кухни. Особенно хороши различные паэльи, рассчитанные на двоих или на компанию побольше. Большинство продуктов закупаются напрямую в фермерских хозяйствах Испании и Украины.

 

 

 

 

 

Asiatique

Адрес: ул. Большая Житомирская, 21

Средний чек: 400 грн

Кухня: азиатская

 

В меню скромного на вид ресторанчика представлены лучшие блюда тайской, китайской, вьетнамской и корейской кухни. Гостям предлагают вонтоны, спринг-роллы, приготовленную вручную лапшу и, конечно же, знаменитый суп том-ям.

 

 

 

 

 

BAO

Адрес: ул. Мечникова, 14 / 1

Средний чек: 950 грн

Кухня: китайская

 

Концепция ресторана принадлежит канадско-украинскому шеф-повару Эктору Хименес-Браво. Здесь запоминающийся интерьер и открытая кухня. Это ресторан современной китайской кухни, а значит, в меню присутствуют лапша, морепродукты, овощи и утка.

 

 

 

 

 

BEEF Meat & Wine

Адрес: ул. Шота Руставели, 11

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: стейк-хаус

 

Настоящие американские стейки и хорошее вино — главное, что характеризует этот ресторан. Открытая кухня позволяет наблюдать за работой поваров прямо из зала. Для гурманов обустроен Chef’s Table — столик, который стоит прямо на кухне. Для него разработано специальное меню и где каждую позицию готовит лично шеф-повар.

 

 

 

 

 

Bigoli

Адрес: Кловский спуск, 7а

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

 

Bigoli — ресторан традиционной итальянской кухни, специализирующийся на домашней пасте и равиоли, которые подают с уткой, морепродуктами, кроликом или белыми грибами. Здесь всегда есть свежие итальянские сыры и мясные закуски.

 

 

 

 

 

Casa Nori

Адрес: ул. Борисоглебская, 1

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

 

Это настоящая венецианская остерия, принадлежащая итальянцу Андреа Нори. Пасту здесь готовят вручную, а продукты, включая дары моря, привозят прямиком из Италии.

 

 

 

 

 

 

Catch Seafood Restaurant

Адрес: ул. Владимирская, 12

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: рыбный ресторан

 

Создатели уверяют, что в Catch самый большой выбор свежей рыбы и морепродуктов в Киеве, начиная от океанической барабульки и заканчивая лобстерами, лангустами и крабами. В меню — восемь видов устриц, 130 видов шампанского и более 200 видов белых вин.

 

 

 

 

 

Chang

Адрес: ул. Ярославов Вал, 23а

Средний чек: 500 грн

Кухня: вьетнамская

 

В бистро Chang в самом центре города можно быстро получить обед или ужин по‑вьетнамски. Главное блюдо — знаменитый традиционный суп фо. Здесь подают то же, что и во многих ресторанах Ханоя, — спринг-роллы, вонтоны и соте с морепродуктами.

 

 

 

 

 

Citronelle

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 23

Средний чек: 800 грн

Кухня: французская

 

Посетители называют Citronelle “маленьким Парижем в центре Киева”. Это стильный ресторан с изысканным интерьером и лучшими блюдами традиционной французской кухни. В частности, в меню — луковый суп, фуа-гра и нисуаз.

 

 

 

 

 

 

Fujiwara Yoshi

Адрес: ул. Соломенская, 15а

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: японская

 

Ресторан именитого шеф-повара Фудзивара Йошихиро отражает лучшие традиции японской кухни. Здесь подают настоящие суши и блюда из свежих морепродуктов. Одна из фишек заведения — день тунца, когда рыбину весом от 50 до 150 кг специально по заказу ресторана доставляют самолетом в Киев. Затем шеф-повар разделывает ее на глазах у посетителей и тут же готовит авторские блюда.

 

 

 

 

GRANO

Адрес: ул. Болсуновская, 2

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

 

В меню GRANO — все лучшие традиционные итальянские блюда от всевозможных пицц и паст до закусок и внушительной винной карты. Особая гордость ресторана — неаполитанская пицца. Ее качество было подтверждено AVPN — международно признанной ассоциацией экспертов, специализирующихся на этом блюде.

 

 

 

 

 

Ikigai

Адрес: ул. Пушкинская, 29

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: японская

 

Это высокоуровневое заведение с аутентичной японской кухней, к которому приложил руку именитый шеф-повар Фудзивара Йошихиро. Выбор блюд и разброс цен впечатляющий — здесь можно попробовать как бюджетную лапшу или рис со всевозможными добавками, так и настоящие деликатесы вроде лобстеров и мраморного мяса стоимостью более $ 200 за порцию.

 

 

 

 

La Veranda Kiev

Адрес: ул. Академика Богомольца, 7 / 14

Средний чек: 800 грн

Кухня: средиземноморская

 

Авторы заведения уверены: хороший ресторан не только тот, где вкусно готовят, но и тот, где чувствуешь себя как дома. Поэтому в La Veranda приятный и уютный интерьер, причем особенно хороша летняя терраса. В меню — блюда европейской кухни из приморских регионов, все приготовлены из местных свежих продуктов.

 

 

 

 

 

Lucky Restaurant Vinotheque

Адрес: ул. Мечникова, 9

Средний чек: 800 грн

Кухня: европейская

 

Посетителям предлагают блюда европейской кухни из мяса, рыбы и морепродуктов. Особое внимание уделяют европейским винам. По заверениям создателей заведения, здесь одна из самых внушительных винных карт в Украине — более 4 тыс. наименований. Причем вино можно выбрать прямо на полках здешнего магазина Good Wine, и цена при этом не изменится.

 

 

 

 

 

Mimosa Brooklyn Pizza

Адрес: ул. Басейная, 1 / 2

Средний чек: 400 грн

Кухня: итальянская

 

Mimosa — заведение с итальянской кухней и американским духом. Здесь интерьер в стиле лофт, пицца на коржах длительной ферментации и внушительная алкогольная карта. Гурманов порадуют необычные для Украины пиццы — с артишоками и халапеньо.

 

 

 

 

 

Musafir

Адрес: ул. Саксаганского, 57а

ул. Богдана Хмельницкого, 3б

Средний чек: 300 грн

Кухня: крымскотатарская

 

Этот ресторан был одной из главных достопримечательностей крымского Бахчисарая, а после аннексии Крыма заведение перебралось в столицу. Специализируется на главных блюдах крымскотатарской кухни — чебуреках, янтыках, плове, кебабах.

 

 

 

 

 

Napule

Адрес: ул. Мечникова, 9

Средний чек: 700 грн

Кухня: итальянская

 

Пиццерия Napule, которая входит в группу Ресторанов  братьев Гусовских, известна как одно из лучших заведений итальянской кухни в Киеве. Особенно популярна здешняя пицца. Для ее приготовления в ресторане используют настоящие итальянские технологии — здесь есть даже пиццайола, специальная дровяная печь, выписанная из Неаполя. В этом же городе ресторан покупает муку для пиццы.

 

 

 

 

Pastateca

Адрес: ул. Льва Толстого, 11 / 61

Средний чек: 450 грн

Кухня: итальянская

 

Акцент сделан на разнообразных пастах собственного приготовления и вине. В меню значатся и другие традиционные блюда итальянской кухни — лазанья, равиоли, брускетты, а также большой выбор разно­образных завтраков.

 

 

 

 

 

Piccolino

Адрес: ул. Олеся Гончара, 67

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

 

Это итальянский ресторанчик с изысканным интерьером и уютной летней террасой. В меню присутствуют все традиционные для этой кухни блюда. Одна из особенностей — разнообразие рыбы и морепродуктов.

 

 

 

 

 

Très Français

Адрес: ул. Костельная, 3

Средний чек: 500 грн

Кухня: французская

 

Дух Франции в этом заведении присутствует как в интерьере, так и в меню. Посетители могут заказать фирменную выпечку, французские сыры и вина, а также десерты из собственной кондитерской. Кроме основного меню, есть и региональные — меню басков, Лазурного берега, Корсики, Бургундии и Бордо.

 

 

 

 

 

Under Wonder

Адрес: ул. Большая Васильковская, 21

Средний чек: 700 грн

Кухня: итальянская, французская

 

В меню — еда итальянской и французской кухни в авторском исполнении здешнего шеф-повара. Посетителям предлагают пасты, мясные и рыбные блюда, а также традиционные итальянские десерты. Летом здесь устраивают вечеринки с сезонными меню.

 

 

 

 

 

Vero Vero

Адрес: ул. Ильинская, 18

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

 

Vero Vero — это вся традиционная итальянская кухня, собранная в одном месте. Основатели гордятся тем, что продукты здесь всегда свежие, многие привезены прямо из Италии. Еще один повод для гордости — одна из самых красивых летних площадок города. Она расположена посреди сквера, рядом с фонтаном.

 

 

 

 

 

Vino e Cucina

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 82

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

 

Заведение объединяет ресторан, пиццерию и энотеку. В коллекции последней — более 1.000 наименований вин, 100 видов шампанского и игристых вин, а также 50 видов граппы. Алкоголь можно попробовать в ресторане или взять с собой. Из ресторанного меню особого внимания заслуживает ризотто.

 

 

 

 

 

Whisky Corner

Адрес: ул. Софийская, 16 / 16

Средний чек: 600 грн

Кухня: британская

 

Заведение гордится внушительной алкогольной коллекцией. В меню — более 780 видов виски, в том числе шотландский, ирландский, американский, канадский и даже японский и тайваньский. Все блюда традиционной британской и шотландской кухни прекрасно дополняют знаменитый напиток.

 

 

 

 

 

Гималаи

Адрес: ул. Большая Васильковская, 80

Средний чек: 500 грн

Кухня: индийская

 

Меню включает в себя все главные блюда Индии. Здесь подают эксклюзивный сыр панир, овощные треугольники самоса и индийский чай масала. Изюминка ресторана — настоящая индийская печь тандыр, в которой готовится почти вся жареная пища. Атмосферу Индии поддерживает интерьер — роспись, индийские картины и ажурная резная мебель.

 

 

 

 

 

Гра з вогнем

Адрес: ул. Крещатик, 6

Средний чек: 700 грн

Кухня: стейк-хаус

 

Официанты этого ресторана приносят классические стейки с неожиданными авторскими соусами и приправами. Кроме того, наряду с кулинарными изысками европейской кухни в меню представлены традиционные украинские блюда в авторском исполнении — например, тыквенный суп с копченой курятиной или вареники с языком вола и соусом песто из вяленых томатов.

 

 

 

 

 

Жизнь замечательных людей

Адрес: ул. Большая Васильковская, 36

Средний чек: 600 грн

Кухня: авторская

 

Это шумное модное заведение с внушительным выбором завтраков и разнообразными блюдами для более позднего времени суток, которые удивляют оригинальными сочетаниями и ярким исполнением. В меню рядом с льняной кашей мирно соседствуют равиоли, устрицы и сашими из сибаса.

 

 

 

 

 

Канапа

Адрес: ул. Андреевский спуск, 19а

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: украинская

 

Заведение новой украинской кухни европейского качества, которое открыли ресторатор Дима Борисов и музыкант Олег Скрипка. Меню Канапы создано на основе дореволюционных рецептов в современной интерпретации с использованием технологий молекулярной кулинарии. Здесь продуманный интерьер, а по вечерам играет живая музыка. Дополнительный бонус для посетителей — прекрасный вид на Подол из панорамных окон.

 

 

 

 

Клюква и брюква

Адрес: ул. Антоновича, 16

Средний чек: 450 грн

Кухня: локаворский ресторан-галерея

 

Этот ресторан работает исключительно с украинскими локальными сезонными продуктами. В итоге в меню — самые разные вариации от простых мочений, солений и копчений до по‑настоящему неожиданных комбинаций. К примеру, можно попробовать щучью котлету с соусом из икры сига и пудингом из картофеля и брюквы, борщ с карасями или киевский торт с желе из мадеры и игристого.

 

 

 

 

 

Кувшин

Адрес: ул. Ивана Федорова, 10

Средний чек: 500 грн

Кухня: грузинская

 

Колоритный интерьер, одна из самых красивых летних террас с видом на костел Святого Николая и добротная кавказская кухня — все это в ресторане Кувшин. Меню удивляет разнообразием рецептов шашлыка, традиционной грузинской выпечкой из специальной печи пурнэ. Также здесь одна из самых больших коллекций грузинских вин в Киеве. Каждый четверг и пятницу в Кувшине готовят плов с бараниной от шефа, а по выходным подают шесть фирменных блюд из ягненка.

 

 

 

 

Любимый дядя

Адрес: ул. Паньковская, 20

Средний чек: 900 грн

Кухня: ближневосточная

 

Любимый дядя — одно из самых стильных заведений ресторатора Дмитрия Запорожца, полюбившихся столичной публике. Местная кухня является авторским исполнением классических блюд Среднего Востока. В меню — ливанский табуле, израильский хумус, марокканская шакшука, бурекасы и палестинский бабагануш. Кроме того, посетителям предлагают внушительную винную карту, а также авторские коктейли.

 

 

 

 

 

Мама Манана

Адрес: ул. Большая Васильковская, 44

Средний чек: 350 грн

Кухня: грузинская

 

Как в настоящем грузинском ресторане, здесь шумно и тесно, персонал гостеприимен, а в меню — все традиционные блюда в отличном исполнении. Учитывая демократичные цены, столик здесь нужно бронировать минимум за неделю.

 

 

 

 

 

 

Пантагрюэль

Адрес: ул. Николая Лысенко, 1

Средний чек: 800 грн

Кухня: итальянская

 

Остерия Пантагрюэль расположена в историческом центре Киева — возле Золотых ворот. Здесь подают все наиболее популярные итальянские блюда. Особенно славится здешняя паста. Кроме того, есть отличная винная карта и свой винный погреб.

 

 

 

 

 

Прага

Адрес: пр. Академика Глушкова, 1 (ВДНГ)

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: европейская

 

Здесь подают блюда изысканной европейской кухни на любой вкус. Предусмотрены завтраки, бизнес-ланчи и сезонные меню. Главным преимуществом ресторана является интерьер, включающий более восьми залов, в том числе несколько летних террас. Одна из самых красивых расположена прямо на воде посреди парка. По вечерам играет живая музыка.

 

 

 

 

 

Стейкхаус

Адрес: ул. Владимирская, 49а

Средний чек: 850 грн

Кухня: европейская

 

Создатели уверяют: это мясной ресторан с мужским характером. В интерьере двухэтажного заведения — дуб, бетон, мрамор, сталь, кожа и стекло. Попасть сюда не так просто — с улицы Стейкхаус выглядит как обычная мясная лавка. Вход — в глубине помещения за неприметной дверью среди мясных туш. Церемоний здесь не разводят, так что гости могут целиком сосредоточиться на главном — разнообразных мясных блюдах и отличном вине.

 

 

 

 

Тарелка

Адрес: ул. Михаила Гришко, 9

Средний чек: 450 грн

Кухня: европейская

 

В меню этого гастрокафе присутствуют бургеры, пицца, салаты и даже блюда тайской кухни. Помимо этого, в заведении готовят неплохие десерты, а если посетитель пожелает чаю, ему вынесут целый самовар. Гости заведения хвалят интерьер и уютную летнюю террасу.

 

 

 

 

 

Файна Фамілія

Адрес: бул. Дружбы Народов, 25а

ул. Никольско-Слободская, 1а, ул. Верхний Вал, 10

ул. Большая Васильковская, 34, ул. Сагайдачного, 25

ул. Малая Житомирская, 3 / 4

Средний чек: 450 грн

Кухня: средиземноморская

 

Авторы подчеркивают: Файна Фамілія — не сетевое заведение. Каждый ресторан обладает домашней атмосферой и своими уникальными особенностями. Помимо традиционных средиземноморских закусок и блюд вроде равиоли и паст, каждое из заведений предлагает что‑то свое: тапасы — в заведении на бульваре Дружбы народов, рыбу на дровяном гриле — на Большой Васильковской и фирменные стейки — на Сагайдачного.

 

 

 

 

Хмели-Сунели

Адрес: ул. Михаила Омеляновича-Павленко, 4 / 6

Средний чек: 600 грн

Кухня: грузинская

 

В меню ресторана представлены лучшие блюда грузинской кухни. Выбор велик: от пхали, харчо и хачапури до знаменитых кебабов, каре ягненка и пахлавы. Тут подают исключительно грузинское вино и, разумеется, чачу.

 

 

 

 

 

 

Хуторець на Дніпрі

Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 10а

Средний чек: 600 грн

Кухня: украинская

 

В меню собраны лучшие блюда со всей Украины — от закарпатского баноша до киевского торта. Среди наименований — семь видов сала, пять видов борща и семь видов вареников. В заведении также обустроена специальная водочная комната с 80 видами водки со всей Украины. А летом открыта терраса с видом на Днепр.

 

 

 

 

 

Шоти

Адрес: ул. Мечникова, 9

Средний чек: 600 грн

Кухня: грузинская

 

Концепция заведения — грузинская гастрономическая культура в элегантном и комфортном интерьере. В меню представлены блюда всех грузинских регионов. Например, тут готовят домашний хлеб в виде лодки, который выпекают на глазах у посетителей в традиционной грузинской печи тонэ, обустроенной в одном из залов.

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