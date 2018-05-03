Лучшие рестораны Киева в 2018 году

Alaska

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 20

Средний чек: 900 грн

Кухня: авторская, европейская

Заведение со стильным интерьером порадует посетителей своей изысканной кухней. Особое внимание в меню уделено рыбе и морепродуктам. Флагманское блюдо — свежий королевский краб из местного аквариума, который подается целиком.

Arbequina

Адрес: ул. Гринченко, 4

Средний чек: 600 грн

Кухня: испанская

Тихий, маленький ресторан в самом центре Киева. В меню — блюда традиционной испанской кухни. Особенно хороши различные паэльи, рассчитанные на двоих или на компанию побольше. Большинство продуктов закупаются напрямую в фермерских хозяйствах Испании и Украины.

Asiatique

Адрес: ул. Большая Житомирская, 21

Средний чек: 400 грн

Кухня: азиатская

В меню скромного на вид ресторанчика представлены лучшие блюда тайской, китайской, вьетнамской и корейской кухни. Гостям предлагают вонтоны, спринг-роллы, приготовленную вручную лапшу и, конечно же, знаменитый суп том-ям.

BAO

Адрес: ул. Мечникова, 14 / 1

Средний чек: 950 грн

Кухня: китайская

Концепция ресторана принадлежит канадско-украинскому шеф-повару Эктору Хименес-Браво. Здесь запоминающийся интерьер и открытая кухня. Это ресторан современной китайской кухни, а значит, в меню присутствуют лапша, морепродукты, овощи и утка.

BEEF Meat & Wine

Адрес: ул. Шота Руставели, 11

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: стейк-хаус

Настоящие американские стейки и хорошее вино — главное, что характеризует этот ресторан. Открытая кухня позволяет наблюдать за работой поваров прямо из зала. Для гурманов обустроен Chef’s Table — столик, который стоит прямо на кухне. Для него разработано специальное меню и где каждую позицию готовит лично шеф-повар.

Bigoli

Адрес: Кловский спуск, 7а

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

Bigoli — ресторан традиционной итальянской кухни, специализирующийся на домашней пасте и равиоли, которые подают с уткой, морепродуктами, кроликом или белыми грибами. Здесь всегда есть свежие итальянские сыры и мясные закуски.

Casa Nori

Адрес: ул. Борисоглебская, 1

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

Это настоящая венецианская остерия, принадлежащая итальянцу Андреа Нори. Пасту здесь готовят вручную, а продукты, включая дары моря, привозят прямиком из Италии.

Catch Seafood Restaurant

Адрес: ул. Владимирская, 12

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: рыбный ресторан

Создатели уверяют, что в Catch самый большой выбор свежей рыбы и морепродуктов в Киеве, начиная от океанической барабульки и заканчивая лобстерами, лангустами и крабами. В меню — восемь видов устриц, 130 видов шампанского и более 200 видов белых вин.

Chang

Адрес: ул. Ярославов Вал, 23а

Средний чек: 500 грн

Кухня: вьетнамская

В бистро Chang в самом центре города можно быстро получить обед или ужин по‑вьетнамски. Главное блюдо — знаменитый традиционный суп фо. Здесь подают то же, что и во многих ресторанах Ханоя, — спринг-роллы, вонтоны и соте с морепродуктами.

Citronelle

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 23

Средний чек: 800 грн

Кухня: французская

Посетители называют Citronelle “маленьким Парижем в центре Киева”. Это стильный ресторан с изысканным интерьером и лучшими блюдами традиционной французской кухни. В частности, в меню — луковый суп, фуа-гра и нисуаз.

Fujiwara Yoshi

Адрес: ул. Соломенская, 15а

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: японская

Ресторан именитого шеф-повара Фудзивара Йошихиро отражает лучшие традиции японской кухни. Здесь подают настоящие суши и блюда из свежих морепродуктов. Одна из фишек заведения — день тунца, когда рыбину весом от 50 до 150 кг специально по заказу ресторана доставляют самолетом в Киев. Затем шеф-повар разделывает ее на глазах у посетителей и тут же готовит авторские блюда.

GRANO

Адрес: ул. Болсуновская, 2

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

В меню GRANO — все лучшие традиционные итальянские блюда от всевозможных пицц и паст до закусок и внушительной винной карты. Особая гордость ресторана — неаполитанская пицца. Ее качество было подтверждено AVPN — международно признанной ассоциацией экспертов, специализирующихся на этом блюде.

Ikigai

Адрес: ул. Пушкинская, 29

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: японская

Это высокоуровневое заведение с аутентичной японской кухней, к которому приложил руку именитый шеф-повар Фудзивара Йошихиро. Выбор блюд и разброс цен впечатляющий — здесь можно попробовать как бюджетную лапшу или рис со всевозможными добавками, так и настоящие деликатесы вроде лобстеров и мраморного мяса стоимостью более $ 200 за порцию.

La Veranda Kiev

Адрес: ул. Академика Богомольца, 7 / 14

Средний чек: 800 грн

Кухня: средиземноморская

Авторы заведения уверены: хороший ресторан не только тот, где вкусно готовят, но и тот, где чувствуешь себя как дома. Поэтому в La Veranda приятный и уютный интерьер, причем особенно хороша летняя терраса. В меню — блюда европейской кухни из приморских регионов, все приготовлены из местных свежих продуктов.

Lucky Restaurant Vinotheque

Адрес: ул. Мечникова, 9

Средний чек: 800 грн

Кухня: европейская

Посетителям предлагают блюда европейской кухни из мяса, рыбы и морепродуктов. Особое внимание уделяют европейским винам. По заверениям создателей заведения, здесь одна из самых внушительных винных карт в Украине — более 4 тыс. наименований. Причем вино можно выбрать прямо на полках здешнего магазина Good Wine, и цена при этом не изменится.

Mimosa Brooklyn Pizza

Адрес: ул. Басейная, 1 / 2

Средний чек: 400 грн

Кухня: итальянская

Mimosa — заведение с итальянской кухней и американским духом. Здесь интерьер в стиле лофт, пицца на коржах длительной ферментации и внушительная алкогольная карта. Гурманов порадуют необычные для Украины пиццы — с артишоками и халапеньо.

Musafir

Адрес: ул. Саксаганского, 57а

ул. Богдана Хмельницкого, 3б

Средний чек: 300 грн

Кухня: крымскотатарская

Этот ресторан был одной из главных достопримечательностей крымского Бахчисарая, а после аннексии Крыма заведение перебралось в столицу. Специализируется на главных блюдах крымскотатарской кухни — чебуреках, янтыках, плове, кебабах.

Napule

Адрес: ул. Мечникова, 9

Средний чек: 700 грн

Кухня: итальянская

Пиццерия Napule, которая входит в группу Ресторанов братьев Гусовских, известна как одно из лучших заведений итальянской кухни в Киеве. Особенно популярна здешняя пицца. Для ее приготовления в ресторане используют настоящие итальянские технологии — здесь есть даже пиццайола, специальная дровяная печь, выписанная из Неаполя. В этом же городе ресторан покупает муку для пиццы.

Pastateca

Адрес: ул. Льва Толстого, 11 / 61

Средний чек: 450 грн

Кухня: итальянская

Акцент сделан на разнообразных пастах собственного приготовления и вине. В меню значатся и другие традиционные блюда итальянской кухни — лазанья, равиоли, брускетты, а также большой выбор разно­образных завтраков.

Piccolino

Адрес: ул. Олеся Гончара, 67

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

Это итальянский ресторанчик с изысканным интерьером и уютной летней террасой. В меню присутствуют все традиционные для этой кухни блюда. Одна из особенностей — разнообразие рыбы и морепродуктов.

Très Français



Адрес: ул. Костельная, 3

Средний чек: 500 грн

Кухня: французская

Дух Франции в этом заведении присутствует как в интерьере, так и в меню. Посетители могут заказать фирменную выпечку, французские сыры и вина, а также десерты из собственной кондитерской. Кроме основного меню, есть и региональные — меню басков, Лазурного берега, Корсики, Бургундии и Бордо.

Under Wonder

Адрес: ул. Большая Васильковская, 21

Средний чек: 700 грн

Кухня: итальянская, французская

В меню — еда итальянской и французской кухни в авторском исполнении здешнего шеф-повара. Посетителям предлагают пасты, мясные и рыбные блюда, а также традиционные итальянские десерты. Летом здесь устраивают вечеринки с сезонными меню.

Vero Vero

Адрес: ул. Ильинская, 18

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

Vero Vero — это вся традиционная итальянская кухня, собранная в одном месте. Основатели гордятся тем, что продукты здесь всегда свежие, многие привезены прямо из Италии. Еще один повод для гордости — одна из самых красивых летних площадок города. Она расположена посреди сквера, рядом с фонтаном.

Vino e Cucina

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 82

Средний чек: 600 грн

Кухня: итальянская

Заведение объединяет ресторан, пиццерию и энотеку. В коллекции последней — более 1.000 наименований вин, 100 видов шампанского и игристых вин, а также 50 видов граппы. Алкоголь можно попробовать в ресторане или взять с собой. Из ресторанного меню особого внимания заслуживает ризотто.

Whisky Corner

Адрес: ул. Софийская, 16 / 16

Средний чек: 600 грн

Кухня: британская

Заведение гордится внушительной алкогольной коллекцией. В меню — более 780 видов виски, в том числе шотландский, ирландский, американский, канадский и даже японский и тайваньский. Все блюда традиционной британской и шотландской кухни прекрасно дополняют знаменитый напиток.

Гималаи

Адрес: ул. Большая Васильковская, 80

Средний чек: 500 грн

Кухня: индийская

Меню включает в себя все главные блюда Индии. Здесь подают эксклюзивный сыр панир, овощные треугольники самоса и индийский чай масала. Изюминка ресторана — настоящая индийская печь тандыр, в которой готовится почти вся жареная пища. Атмосферу Индии поддерживает интерьер — роспись, индийские картины и ажурная резная мебель.

Гра з вогнем

Адрес: ул. Крещатик, 6

Средний чек: 700 грн

Кухня: стейк-хаус

Официанты этого ресторана приносят классические стейки с неожиданными авторскими соусами и приправами. Кроме того, наряду с кулинарными изысками европейской кухни в меню представлены традиционные украинские блюда в авторском исполнении — например, тыквенный суп с копченой курятиной или вареники с языком вола и соусом песто из вяленых томатов.

Жизнь замечательных людей

Адрес: ул. Большая Васильковская, 36

Средний чек: 600 грн

Кухня: авторская

Это шумное модное заведение с внушительным выбором завтраков и разнообразными блюдами для более позднего времени суток, которые удивляют оригинальными сочетаниями и ярким исполнением. В меню рядом с льняной кашей мирно соседствуют равиоли, устрицы и сашими из сибаса.

Канапа

Адрес: ул. Андреевский спуск, 19а

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: украинская

Заведение новой украинской кухни европейского качества, которое открыли ресторатор Дима Борисов и музыкант Олег Скрипка. Меню Канапы создано на основе дореволюционных рецептов в современной интерпретации с использованием технологий молекулярной кулинарии. Здесь продуманный интерьер, а по вечерам играет живая музыка. Дополнительный бонус для посетителей — прекрасный вид на Подол из панорамных окон.

Клюква и брюква

Адрес: ул. Антоновича, 16

Средний чек: 450 грн

Кухня: локаворский ресторан-галерея

Этот ресторан работает исключительно с украинскими локальными сезонными продуктами. В итоге в меню — самые разные вариации от простых мочений, солений и копчений до по‑настоящему неожиданных комбинаций. К примеру, можно попробовать щучью котлету с соусом из икры сига и пудингом из картофеля и брюквы, борщ с карасями или киевский торт с желе из мадеры и игристого.

Кувшин

Адрес: ул. Ивана Федорова, 10

Средний чек: 500 грн

Кухня: грузинская

Колоритный интерьер, одна из самых красивых летних террас с видом на костел Святого Николая и добротная кавказская кухня — все это в ресторане Кувшин. Меню удивляет разнообразием рецептов шашлыка, традиционной грузинской выпечкой из специальной печи пурнэ. Также здесь одна из самых больших коллекций грузинских вин в Киеве. Каждый четверг и пятницу в Кувшине готовят плов с бараниной от шефа, а по выходным подают шесть фирменных блюд из ягненка.

Любимый дядя

Адрес: ул. Паньковская, 20

Средний чек: 900 грн

Кухня: ближневосточная

Любимый дядя — одно из самых стильных заведений ресторатора Дмитрия Запорожца, полюбившихся столичной публике. Местная кухня является авторским исполнением классических блюд Среднего Востока. В меню — ливанский табуле, израильский хумус, марокканская шакшука, бурекасы и палестинский бабагануш. Кроме того, посетителям предлагают внушительную винную карту, а также авторские коктейли.

Мама Манана

Адрес: ул. Большая Васильковская, 44

Средний чек: 350 грн

Кухня: грузинская

Как в настоящем грузинском ресторане, здесь шумно и тесно, персонал гостеприимен, а в меню — все традиционные блюда в отличном исполнении. Учитывая демократичные цены, столик здесь нужно бронировать минимум за неделю.

Пантагрюэль

Адрес: ул. Николая Лысенко, 1

Средний чек: 800 грн

Кухня: итальянская

Остерия Пантагрюэль расположена в историческом центре Киева — возле Золотых ворот. Здесь подают все наиболее популярные итальянские блюда. Особенно славится здешняя паста. Кроме того, есть отличная винная карта и свой винный погреб.

Прага

Адрес: пр. Академика Глушкова, 1 (ВДНГ)

Средний чек: 1.000 грн

Кухня: европейская

Здесь подают блюда изысканной европейской кухни на любой вкус. Предусмотрены завтраки, бизнес-ланчи и сезонные меню. Главным преимуществом ресторана является интерьер, включающий более восьми залов, в том числе несколько летних террас. Одна из самых красивых расположена прямо на воде посреди парка. По вечерам играет живая музыка.

Стейкхаус

Адрес: ул. Владимирская, 49а

Средний чек: 850 грн

Кухня: европейская

Создатели уверяют: это мясной ресторан с мужским характером. В интерьере двухэтажного заведения — дуб, бетон, мрамор, сталь, кожа и стекло. Попасть сюда не так просто — с улицы Стейкхаус выглядит как обычная мясная лавка. Вход — в глубине помещения за неприметной дверью среди мясных туш. Церемоний здесь не разводят, так что гости могут целиком сосредоточиться на главном — разнообразных мясных блюдах и отличном вине.

Тарелка

Адрес: ул. Михаила Гришко, 9

Средний чек: 450 грн

Кухня: европейская

В меню этого гастрокафе присутствуют бургеры, пицца, салаты и даже блюда тайской кухни. Помимо этого, в заведении готовят неплохие десерты, а если посетитель пожелает чаю, ему вынесут целый самовар. Гости заведения хвалят интерьер и уютную летнюю террасу.

Файна Фамілія

Адрес: бул. Дружбы Народов, 25а

ул. Никольско-Слободская, 1а, ул. Верхний Вал, 10

ул. Большая Васильковская, 34, ул. Сагайдачного, 25

ул. Малая Житомирская, 3 / 4

Средний чек: 450 грн

Кухня: средиземноморская

Авторы подчеркивают: Файна Фамілія — не сетевое заведение. Каждый ресторан обладает домашней атмосферой и своими уникальными особенностями. Помимо традиционных средиземноморских закусок и блюд вроде равиоли и паст, каждое из заведений предлагает что‑то свое: тапасы — в заведении на бульваре Дружбы народов, рыбу на дровяном гриле — на Большой Васильковской и фирменные стейки — на Сагайдачного.

Хмели-Сунели

Адрес: ул. Михаила Омеляновича-Павленко, 4 / 6

Средний чек: 600 грн

Кухня: грузинская

В меню ресторана представлены лучшие блюда грузинской кухни. Выбор велик: от пхали, харчо и хачапури до знаменитых кебабов, каре ягненка и пахлавы. Тут подают исключительно грузинское вино и, разумеется, чачу.

Хуторець на Дніпрі

Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 10а

Средний чек: 600 грн

Кухня: украинская

В меню собраны лучшие блюда со всей Украины — от закарпатского баноша до киевского торта. Среди наименований — семь видов сала, пять видов борща и семь видов вареников. В заведении также обустроена специальная водочная комната с 80 видами водки со всей Украины. А летом открыта терраса с видом на Днепр.

Шоти

Адрес: ул. Мечникова, 9

Средний чек: 600 грн

Кухня: грузинская

Концепция заведения — грузинская гастрономическая культура в элегантном и комфортном интерьере. В меню представлены блюда всех грузинских регионов. Например, тут готовят домашний хлеб в виде лодки, который выпекают на глазах у посетителей в традиционной грузинской печи тонэ, обустроенной в одном из залов.