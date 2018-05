Лучшие рестораны Одессы в 2018 году

Bernardazzi

Адрес: ул. Бунина, 15

Средний чек: 700 грн

Кухня: европейская, средиземноморская и украинская

Заведение для тех, кто знает толк в кулинарных изысках и хорошем алкоголе — здесь самая богатая в Одессе винная карта. Ресторан пять лет подряд удостаивался награды Best of Award of Excellence от авторитетного винного журнала Wine Spectator. Вино здесь хранят особым образом, а для гостей проводят слепые дегустации. Изюминка ресторана — невероятной красоты летняя терраса во внутреннем дворике. Если вы не были здесь, вы не видели Одессы — в этом убеждены создатели заведения..

di Mare

Адрес: ул. Приморская, 6

Средний чек: 800 грн

Кухня: европейская

Ресторан расположен на территории Одесского морского вокзала, а из его окон видно море и яхты. Акцент в меню сделан на рыбе и морепродуктах. Тут готовят все — от барабульки до креветок и устриц. В меню изысканные салаты, пасты и ризотто, а также оригинальные сеты из даров моря. Например, сет из устриц, в который входит две стопки водки и красная икра.

Dizyngoff

Адрес: пл. Екатерининская, 5

Средний чек: 700 грн

Кухня: авторская

Это модный ресторанчик, где подают популярные блюда ближневосточной, мексиканской и даже тайской кухни, причем далеко не всегда “в оригинале”, а в авторском, необычном исполнении. В меню есть несколько видов хумуса, гуакамоле с ростками сои и том-ям. Посетители уверяют: последнее блюдо на вкус точь‑в-точь как в Таиланде.

Fratelli

Адрес: ул. Греческая, 17

Средний чек: 800 грн

Кухня: итальянская

Ресторан с отличным выбором вин и классической итальянской кухней. В заведении подают разнообразные виды пасты и ризотто, а также рыбу и морепродукты на гриле. Сыры, оливковое масло, бальзамический уксус, трюфельное масло ресторан закупает в Италии, а фокаччу, чиабатту и пиццу повара выпекают в собственной дровяной печи.

Kotelok

Адрес: ул. Садовая, 17

Средний чек: 500 грн

Кухня: средиземноморская, локальная

Создатели называют Kotelok баром мидий. Здесь подают самые разные вариации на тему рыбы и других даров моря, в том числе черноморских рапанов. Мидиям отведено особое место: их готовят 12 способами и подают прямо в котелках — на компанию.

NoodleMan

Адрес: ул. Еврейская, 47

Средний чек: 400 грн

Кухня: азиатская

Лапша-бар с ярким интерьером и традиционными блюдами юго-восточной Азии. Тут подают вонтоны, несколько видов рамена, лапши и бургеров, а также морепродукты и мясо с экзотическими приправами.

Maman

Адрес: ул. Ланжероновская, 18

Средний чек: 500 грн

Кухня: локальная, ближневосточная

Популярный ресторан в центре Одессы, где с заморскими кулинарными изысками мирно соседствуют привычные домашние блюда вроде форшмака, котлет с пюре, голубцов или фаршированного перца. Причем все они приготовлены необычным авторским способом.

Братья Гриль

Адрес: ул. Дерибасовская, 17

Средний чек: 500 грн

Кухня: стейк-хаус

Элегантный ресторан в самом центре Одессы, где подают классические стейки, блюда из мяса и рыбы. Кроме того, в меню есть неожиданные позиции из совершенно разных кухонь мира. Например, ближневосточные хумус и фалафель, вьетнамский суп с рисовой лапшой и говядиной, а также местные рапаны.

Дача

Адрес: Французский бульвар, 85, корпус 15

Средний чек: 550 грн

Кухня: восточноевропейская домашняя

Концептуальное заведение, воссоздающее атмосферу приморского дома отдыха 1930‑х годов, расположено в отреставрированной старинной усадьбе на территории санатория имени Валерия Чкалова. Здесь отличная летняя площадка в саду. В меню — форшмак, куриная шейка, миниатюрные блинчики, тюлька.

КлараБара

Адрес: ул. Преображенская, 28

Средний чек: 500 грн

Кухня: европейская, локальная

Ресторан предлагает популярные блюда итальянской кухни, классические стейки и блюда из разнообразной черноморской рыбы и морепродуктов. В 2014 году заведение было признано лучшим рестораном локальной кухни в Украине по версии национальной премии Соль.

Компот

Адрес: ул. Дерибасовская, 20

Средний чек: 250 грн

Кухня: восточноевропейская домашняя

Компот славится котлетами из трех видов мяса, свежими утренними круассанами, выпечкой и компотом собственного изготовления. Здесь готовят отличное какао, а к сырникам подают сметану прямо в банке.

Рыба в огне

Адрес: Красный переулок, 1

Средний чек: 650 грн

Кухня: европейская, средиземноморская

В меню разнообразные блюда из рыбы и морепродуктов. Здесь несколько видов икры и устриц, лобстеры, царская уха из белуги и разнообразные пасты и паэльи. Для любителей мяса подают стейки и утиную грудку.

Стейкхаус. Мясо и вино

Адрес: ул. Дерибасовская, 20 / 13

Средний чек: 625 грн

Кухня: европейская

Ресторан для ценителей мяса, которые любят разнообразие в его приготовлении. Среди фаворитов гостей Стейк-хауса — перечный стейк и тосканская доска закусок. Кроме того, посетители могут выбирать бургеры, бифштексы и всевозможные десерты.

Тавернетта

Адрес: ул. Екатерининская, 45

Средний чек: 420 грн

Кухня: итальянская, авторская

В заведении ресторатора Савелия Либкина готовят итальянские блюда из местных продуктов. Из Италии экспортируют только оливковое масло, анчоусы, сыры и муку из твердых сортов пшеницы, из которой уже на месте — на открытой кухне — делают пасты. Подают напитки собственного приготовления — домашнее вино и лимончелло, а из лимонадов – оранжину, лимонату и малинатту. А пиццу из меню создатели заведения вычеркнули из принципиальных соображений.