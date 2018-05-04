Лучшие рестораны Львова в 2018 году

Каждый год накануне майских праздников мы презентуем нашим читателям список 100 лучших ресторанов страны. Львов попал в список с 12 ресторанами
Centaur
Адрес: пл. Рынок, 34
Средний чек: 400 грн
Кухня: украинская, европейская
В этом заведении смешаны кухни и традиции абсолютно разных культур. В меню представлены блюда от борща до изысканных десертов. Кроме того, тут варят отличный истинно львовский кофе.
Mons Pius
Адрес: ул. Леси Украинки, 14
Средний чек: 500 грн
Кухня: стейк-хаус
Ресторан расположен во дворике, хранящем особую атмосферу старого Львова. Он разместился в здании первого львовского банка-ломбарда, который работал тут 300 лет назад — до 1940 года. Главный акцент сделан на мясе и стейках.
Кумпель
Адрес: ул. Винниченко, 6
пр. Чорновола, 2б
Средний чек: 400 грн
Кухня: локальная
Ресторан-пивоварня специализируется на пиве и традиционной галицкой кухне. В меню — флячки, чесночная зупа, карманадля, андруты. Посреди заведения стоят медные пивные чаны, чтобы каждый гость мог наблюдать рождение живого пива.
Перша львівська грильова ресторація м’яса та справедливості
Адрес: ул. Валова, 20
Средний чек: 500 грн
Кухня: локальная
Заведение специализируется на приготовлении различных видов мяса. У ресторана своя оригинальная концепция — по легенде создателей, его открыл последний городской палач, который после воцарения в стране демократии остался без работы. А никто лучше палача не разбирается в мясе, уверяют авторы заведения.
Пструг, хліб та вино
Адрес: ул. Братьев Рогатинцев, 49
Средний чек: 400 грн
Кухня: локальная
Пструг — это карпатское название форели. Так ресторан назвали неслучайно: он специализируется на запеченной форели по старым карпатским рецептам. Особый колорит заведению придает интерьер и старинное здание, в котором оно размещено.
Реберня під Арсеналом
Адрес: ул. Подвальная, 5
Средний чек: 400 грн
Кухня: гриль-бар
Меню ресторана крайне лаконичное — здесь подают мясо на гриле и гарниры к нему. Особую брутальную атмосферу создает интерьер с внушительной коллекцией оружия, а именно — древних топоров из разных стран мира.
Ресторація Бачевських
Адрес: ул. Шевская, 8
Средний чек: 600 грн
Кухня: локальная
Здесь подают оригинальные авторские блюда с необычными названиями и местным колоритом. Заведение может похвастаться отличным интерьером и интересной историей. Оно названо в честь семьи Бачевских, которые в XVIII столетии основали во Львове первый в мире завод массового производства водки. По этому поводу посетителям предлагают необычные спиртные напитки, в том числе более 45 видов наливок.
Театр пива Правда
Адрес: пл. Рынок, 32
Средний чек: 300 грн
Кухня: ресторан-пивоварня
Любимое заведение львовских пивоманов находится в трехэтажном здании в центре города. Благодаря панорамному остеклению посетителям открывается потрясающий вид на площадь Рынок и городскую Ратушу. Здесь подают десяток сортов пива, отмеченных престижными международными наградами, и отличные закуски. А по вечерам лучшие украинские и зарубежные хиты исполняет собственный джазовый оркестр.
Трапезна ідей
Адрес: ул. Валова, 18а
Средний чек: 350 грн
Кухня: локальная
Трапезная размещена при Музее идей, который в свою очередь занимает часть помещений старинного Бернардинского монастыря. Атмосферности добавляют толстые каменные стены и массивная дубовая мебель. По замыслу создателей, это место, куда приходят художники после работы над проектами, где они встречаются, спорят и обсуждают новые идеи. Всему этому способствует традиционная галицкая кухня.
Цукерня
Адрес: ул. Староеврейская, 3
Средний чек: 350 грн
Кухня: кафе-кондитерская
Классическая львовская кофейня с большим ассортиментом выпечки. Открывшись в 1999 году, Цукерня стала продолжателем традиций львовских довоенных кондитерских. Здесь большой выбор десертов и разного рода кофе. Туристы нередко покупают фирменные штрудели и сырники в качестве гостинцев из Львова.
Чорний кіт
Адрес: ул. Героев Майдана, 4
Средний чек: 600 грн
Кухня: европейская и украинская
Украинская версия английского паба. Дровяная печь — настоящая гордость заведения. В ней выпекают пиццу, а также домашний хлеб по старинным рецептам. В меню представлены фирменные блюда — шашлык Черный кот и колбаски из дикого кабана.
Шампанерія X&X
Адрес: ул. Леси Украинки, 29
Средний чек: 300 грн
Кухня: хот-доги и хачапури
Городское кафе, где представлены три популярных продукта: шампанское, хачапури и хот-доги. В меню нет супов и всего два салата. Аудитория — по большей части молодежь, которая ценит качественную еду. В заведении открытая кухня, что позволяет наблюдать за приготовлением заказанных блюд.
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