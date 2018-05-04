Лучшие рестораны Львова в 2018 году

Centaur

Адрес: пл. Рынок, 34

Средний чек: 400 грн

Кухня: украинская, европейская

В этом заведении смешаны кухни и традиции абсолютно разных культур. В меню представлены блюда от борща до изысканных десертов. Кроме того, тут варят отличный истинно львовский кофе.

Mons Pius

Адрес: ул. Леси Украинки, 14

Средний чек: 500 грн

Кухня: стейк-хаус

Ресторан расположен во дворике, хранящем особую атмосферу старого Львова. Он разместился в здании первого львовского банка-ломбарда, который работал тут 300 лет назад — до 1940 года. Главный акцент сделан на мясе и стейках.

Кумпель

Адрес: ул. Винниченко, 6

пр. Чорновола, 2б

Средний чек: 400 грн

Кухня: локальная

Ресторан-пивоварня специализируется на пиве и традиционной галицкой кухне. В меню — флячки, чесночная зупа, карманадля, андруты. Посреди заведения стоят медные пивные чаны, чтобы каждый гость мог наблюдать рождение живого пива.

Перша львівська грильова ресторація м’яса та справедливості

Адрес: ул. Валова, 20

Средний чек: 500 грн

Кухня: локальная

Заведение специализируется на приготовлении различных видов мяса. У ресторана своя оригинальная концепция — по легенде создателей, его открыл последний городской палач, который после воцарения в стране демократии остался без работы. А никто лучше палача не разбирается в мясе, уверяют авторы заведения.

Пструг, хліб та вино

Адрес: ул. Братьев Рогатинцев, 49

Средний чек: 400 грн

Кухня: локальная

Пструг — это карпатское название форели. Так ресторан назвали неслучайно: он специализируется на запеченной форели по старым карпатским рецептам. Особый колорит заведению придает интерьер и старинное здание, в котором оно размещено.

Реберня під Арсеналом

Адрес: ул. Подвальная, 5

Средний чек: 400 грн

Кухня: гриль-бар

Меню ресторана крайне лаконичное — здесь подают мясо на гриле и гарниры к нему. Особую брутальную атмосферу создает интерьер с внушительной коллекцией оружия, а именно — древних топоров из разных стран мира.

Ресторація Бачевських

Адрес: ул. Шевская, 8

Средний чек: 600 грн

Кухня: локальная

Здесь подают оригинальные авторские блюда с необычными названиями и местным колоритом. Заведение может похвастаться отличным интерьером и интересной историей. Оно названо в честь семьи Бачевских, которые в XVIII столетии основали во Львове первый в мире завод массового производства водки. По этому поводу посетителям предлагают необычные спиртные напитки, в том числе более 45 видов наливок.

Театр пива Правда

Адрес: пл. Рынок, 32

Средний чек: 300 грн

Кухня: ресторан-пивоварня

Любимое заведение львовских пивоманов находится в трехэтажном здании в центре города. Благодаря панорамному остеклению посетителям открывается потрясающий вид на площадь Рынок и городскую Ратушу. Здесь подают десяток сортов пива, отмеченных престижными международными наградами, и отличные закуски. А по вечерам лучшие украинские и зарубежные хиты исполняет собственный джазовый оркестр.

Трапезна ідей

Адрес: ул. Валова, 18а

Средний чек: 350 грн

Кухня: локальная

Трапезная размещена при Музее идей, который в свою очередь занимает часть помещений старинного Бернардинского монастыря. Атмосферности добавляют толстые каменные стены и массивная дубовая мебель. По замыслу создателей, это место, куда приходят художники после работы над проектами, где они встречаются, спорят и обсуждают новые идеи. Всему этому способствует традиционная галицкая кухня.

Цукерня

Адрес: ул. Староеврейская, 3

Средний чек: 350 грн

Кухня: кафе-кондитерская

Классическая львовская кофейня с большим ассортиментом выпечки. Открывшись в 1999 году, Цукерня стала продолжателем традиций львовских довоенных кондитерских. Здесь большой выбор десертов и разного рода кофе. Туристы нередко покупают фирменные штрудели и сырники в качестве гостинцев из Львова.

Чорний кіт

Адрес: ул. Героев Майдана, 4

Средний чек: 600 грн

Кухня: европейская и украинская

Украинская версия английского паба. Дровяная печь — настоящая гордость заведения. В ней выпекают пиццу, а также домашний хлеб по старинным рецептам. В меню представлены фирменные блюда — шашлык Черный кот и колбаски из дикого кабана.

Шампанерія X&X

Адрес: ул. Леси Украинки, 29

Средний чек: 300 грн

Кухня: хот-доги и хачапури

Городское кафе, где представлены три популярных продукта: шампанское, хачапури и хот-доги. В меню нет супов и всего два салата. Аудитория — по большей части молодежь, которая ценит качественную еду. В заведении открытая кухня, что позволяет наблюдать за приготовлением заказанных блюд.