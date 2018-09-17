Скользкое дело

В непростом для Украины 2015 году Данилейко неожиданно для себя принял нетвердое решение уехать из страны. Все было готово к отъезду, но в последний момент сорвался рабочий контракт. Как оказалось — к лучшему. Подсмотрев в Париже идею выращивания улиток, украинец решил, что Полтавская область вполне подойдет для того, чтобы вести бизнес и реализовать задуманное. Во всяком случае, стоило попробовать это доказать.

Первых своих улиток Данилейко купил в Польше. И вот он, первый прокол: маточное стадо оказалось плохого качества. Порядка 75% особей погибло. На второй год погибло порядка 70% стада. Самое время было сдаться.

“Мы были шокированы,— рассказывает Данилейко.— Это результат допущенных ошибок”.

Только на третий год он сумел вырастить приличное стадо улиток — до 20 т. И затем легко продал их внутри страны. Так как в это время в Украине начался улиточный бум, маточные стада улиток прекрасно расходились.

Теперь, когда дела пошли лучше, Данилейко рассуждает со спокойствием греческого философа: “Деньги часто лежат под ногами, но надо уметь их поднять”.

Бизнесмен занимается своим новым делом лишь четвертый сезон. Сейчас на его ферме работают десять человек. Горячая пора стартует в марте, а завершается осенью. В этот период Данилейко обустраивает для своих питомцев улиточный рай: спецосвещение, туманообразование, усиленное питание. В обмен на эту заботу получает икру, из которой вылупляются маленькие улиточки. На данный момент уже идет сбор “урожая”. Наиболее активная его фаза приходится на октябрь.

Часть улиток отправляется на продажу, а часть в качестве маточного стада остается на ферме. Там улитки помещаются в холодильные камеры и впадают в состояние анабиоза, в котором пребывают до весны.

В прошлом году ферма бизнесмена Равлик-2016 оставила для своих нужд полторы тонны маточного стада, а в текущем планируют поднять эту планку почти втрое. Делается это для того, чтобы уже в следующем году получить новый рекордный урожай.

В 2018‑м Данилейко планирует собрать около 45 т улиток при средней стоимости килограмма продукта € 3,5. Даже поверхностные знания таблицы умножения дают предпринимателю основания надеяться, что он выторгует порядка € 140 тыс.

Говоря об объеме первых инвестиций, Данилейко отмечает, что в первый год он вложил около € 30 тыс., во второй — примерно столько же. В итоге чтобы выйти на производство в 50 т, общий объем его инвестиций составит не менее € 130 тыс.

На следующий год Данилейко поставил перед собой завышенные капиталистические обязательства — производство 150 т улиток. И это не потолок. Похоже, с ним Данилейко еще не определился. Один из польских конкурентов, что производит сейчас 400 т деликатеса и к которому предприниматель ездил на мастер-классы, мотивирует его на новые трудовые подвиги.

Кроме выращивания улиток, полтавский предприниматель консультирует подобных себе энтузиастов, желающих обучиться основам улиточного дела. Он даже стал экспертом совещательной службы, которая предоставляет консультативные услуги и объединяет специалистов в различных сферах фермерского хозяйства для обучения по направлениям. Причем фермерам-студентам государство здесь возмещает 90% от стоимости обучения.

Количество желающих осваивать азы разведения улиток растет день ото дня. Но осилить весь путь получается далеко не у каждого. “В прошлом году мне позвонили 500 человек, из них на обучение приехали 150,— объясняет Данилейко.— Из них я обучил, продал маточные стада и помог открыться 28 фермам”.

Таким образом через образование Данилейко создает для себя конкуренцию и при этом наращивает собственные производственные мощности. Совместно со своими учениками формирует партии, которые пойдут на экспорт под его брендом Ukrainian Snail Holding. В этом случае предприниматель получает дополнительную прибыль от продажи товара своих компаньонов — речь идет о доле в 5–10%. Дело взаимовыгодное. Небольшому начинающему производителю выйти на продуктовые полки Европы необычайно сложно. Еще сложнее обеспечить стабильные партии определенного объема.

“Я был в одной компании в Валенсии, где каждый день получают 14 т улитки. Вдумайтесь! — делает паузу Данилейко.— Мне говорили: привозите столько, сколько можете вырастить, все заберем”.

Бизнесмен также рассказывает, что месяц назад заключил контракты в Испании. На днях он улетает во Францию, оттуда отправится в Бельгию и Германию. В этой поездке намечены встречи с 15 компаниями.