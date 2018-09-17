Скользкое дело

Сергей Данилейко, полтавский бизнесмен, привез из Парижа вкусную во всех смыслах слова идею — выращивать съедобных улиток. Теперь она кормит его и не только
Светлана Угнива,
Андрей Леденев
Это было едва ли не самой рисковой операцией полтавчанина Сергея Данилейко в его деловой карьере — начать бизнес по выращиванию и экспорту улиток. Хотя комплектующие для производства мебели, которыми он занимался много лет, были куда более основательным и знакомым делом, все же 38‑летний предприниматель рискнул.
Сделал он это в самый неустойчивый период в новейшей истории Украины — в 2015 году, когда страна катилась в экономическую пропасть. Падение ВВП было катастрофическим — 15%. Девальвация — рекордная, за 2015 год гривня подешевела по отношению к доллару в полтора раза. До места военных действий, или так называемой АТО на востоке Украины — около 300 км, практически рукой подать.
В этот самый момент Данилейко находился в туристической поездке в Париже и впервые попробовал улиток. Именно тогда, в тиши парижских улиц, он принял судьбоносное решение — организовать в Полтавской области экзотический бизнес с прицелом на западноевропейские рынки. Речь шла о ферме по выращиванию улиток, а также их приготовлению.
“Я искал разные пути диверсификации доходов,— поясняет бизнесмен причины крутого разворота своей предпринимательской специализации.— Если вы долгое время находитесь в одной точке, то рано или поздно ваш бизнес может умереть”.
До улиточной фермы Данилейко занимался организацией кафе быстрого питания, а также еще одним проектом, связанным с производством мебели для VIP-сегмента. Но эти, как и многие его другие начинания, не имели успеха.
“Я еще думал заниматься лягушачьими лапками,— продолжает Данилейко.— А потом вычитал на форуме, что с улиткой намного дешевле и быстрее зарабатывать деньги”.
Удача и правда улыбнулась беспокойному полтавчанину.
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В непростом для Украины 2015 году Данилейко неожиданно для себя принял нетвердое решение уехать из страны. Все было готово к отъезду, но в последний момент сорвался рабочий контракт. Как оказалось — к лучшему. Подсмотрев в Париже идею выращивания улиток, украинец решил, что Полтавская область вполне подойдет для того, чтобы вести бизнес и реализовать задуманное. Во всяком случае, стоило попробовать это доказать.
Первых своих улиток Данилейко купил в Польше. И вот он, первый прокол: маточное стадо оказалось плохого качества. Порядка 75% особей погибло. На второй год погибло порядка 70% стада. Самое время было сдаться.
“Мы были шокированы,— рассказывает Данилейко.— Это результат допущенных ошибок”.
Только на третий год он сумел вырастить приличное стадо улиток — до 20 т. И затем легко продал их внутри страны. Так как в это время в Украине начался улиточный бум, маточные стада улиток прекрасно расходились.
Теперь, когда дела пошли лучше, Данилейко рассуждает со спокойствием греческого философа: “Деньги часто лежат под ногами, но надо уметь их поднять”.
Бизнесмен занимается своим новым делом лишь четвертый сезон. Сейчас на его ферме работают десять человек. Горячая пора стартует в марте, а завершается осенью. В этот период Данилейко обустраивает для своих питомцев улиточный рай: спецосвещение, туманообразование, усиленное питание. В обмен на эту заботу получает икру, из которой вылупляются маленькие улиточки. На данный момент уже идет сбор “урожая”. Наиболее активная его фаза приходится на октябрь.
Часть улиток отправляется на продажу, а часть в качестве маточного стада остается на ферме. Там улитки помещаются в холодильные камеры и впадают в состояние анабиоза, в котором пребывают до весны.
В прошлом году ферма бизнесмена Равлик-2016 оставила для своих нужд полторы тонны маточного стада, а в текущем планируют поднять эту планку почти втрое. Делается это для того, чтобы уже в следующем году получить новый рекордный урожай.
В 2018‑м Данилейко планирует собрать около 45 т улиток при средней стоимости килограмма продукта € 3,5. Даже поверхностные знания таблицы умножения дают предпринимателю основания надеяться, что он выторгует порядка € 140 тыс.
Говоря об объеме первых инвестиций, Данилейко отмечает, что в первый год он вложил около € 30 тыс., во второй — примерно столько же. В итоге чтобы выйти на производство в 50 т, общий объем его инвестиций составит не менее € 130 тыс.
На следующий год Данилейко поставил перед собой завышенные капиталистические обязательства — производство 150 т улиток. И это не потолок. Похоже, с ним Данилейко еще не определился. Один из польских конкурентов, что производит сейчас 400 т деликатеса и к которому предприниматель ездил на мастер-классы, мотивирует его на новые трудовые подвиги.
Кроме выращивания улиток, полтавский предприниматель консультирует подобных себе энтузиастов, желающих обучиться основам улиточного дела. Он даже стал экспертом совещательной службы, которая предоставляет консультативные услуги и объединяет специалистов в различных сферах фермерского хозяйства для обучения по направлениям. Причем фермерам-студентам государство здесь возмещает 90% от стоимости обучения.
Количество желающих осваивать азы разведения улиток растет день ото дня. Но осилить весь путь получается далеко не у каждого. “В прошлом году мне позвонили 500 человек, из них на обучение приехали 150,— объясняет Данилейко.— Из них я обучил, продал маточные стада и помог открыться 28 фермам”.
Таким образом через образование Данилейко создает для себя конкуренцию и при этом наращивает собственные производственные мощности. Совместно со своими учениками формирует партии, которые пойдут на экспорт под его брендом Ukrainian Snail Holding. В этом случае предприниматель получает дополнительную прибыль от продажи товара своих компаньонов — речь идет о доле в 5–10%. Дело взаимовыгодное. Небольшому начинающему производителю выйти на продуктовые полки Европы необычайно сложно. Еще сложнее обеспечить стабильные партии определенного объема.
“Я был в одной компании в Валенсии, где каждый день получают 14 т улитки. Вдумайтесь! — делает паузу Данилейко.— Мне говорили: привозите столько, сколько можете вырастить, все заберем”.
Бизнесмен также рассказывает, что месяц назад заключил контракты в Испании. На днях он улетает во Францию, оттуда отправится в Бельгию и Германию. В этой поездке намечены встречи с 15 компаниями.
ТОВАР ЛИЦОМ: Основатель улиточной фермы на Полтавщине Сергей Данилейко демонстрирует свою продукцию, которая продается во многих сетях Украины
И герой статьи, и эксперты уверены в светлом будущем выращивания украинских улиток — нового здесь сельскохозяйственного направления. В торговой сети Сильпо, к примеру, улитки впервые появились лишь в 2013 году, когда компания нашла одного из локальных производителей в Винницкой области.
“Улитки становятся все более популярными,— рассказывает руководитель проекта Лавка традицій Александр Пазынюк.— И выращенные в нашей стране ничем не уступают импортным улиткам”.
Впрочем, украинский потребитель только присматривается к деликатесу. Тому есть миллион причин. Две из них — низкая покупательная способность и несформированная гастрономическая традиция.
“Улитки — все еще экзотический и достаточно дорогой продукт для нашей страны,— подтверждает Ольга Насонова, гендиректор компании Ресторанный консалтинг.— Вижу их только на фестивале Уличная еда. Они уже появились и в ресторанах, но это элитные заведения с небольшим потоком людей”.
Совсем иначе дела обстоят в Европе. Там и с покупательной способностью все гораздо лучше, чем в Украине, и традиции сложились так давно, что уже никто и не вспомнит времен, когда улитки не вползали в рацион европейцев.
А им все мало. Данилейко приводит пример, как в 2015 году в Европе фермеры вырастили 450 тыс. т улитки. Потребность рынка тогда была на уровне 700 тыс. т. В 2017 году тамошние производители вырастили 850 тыс. т, а рынок уже потребовал 1,5 млн т.
“У нас потенциал громаднейший — столько земель пустует!” — Данилейко задумывается о перспективах отечественного улитководства. В Польше, как утверждает предприниматель, уже тысяча улиточных ферм, и он уверен, что в течение ближайших 10 лет столько же появится и в Украине.
“Здесь вы работаете в гривне, а продаете в евро”,— объясняет он очевидную выгоду своего дела.
С ним солидарен и Петр Лахай, эксперт ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса. По данным ассоциации, за прошлый год Украина вышла на неплохой результат — 350 т улиточного экспорта.
Лахай рассказывает, что теперь в Украине появился сельскообслуживающий кооператив Украинский кластер производителей улиток, который будет заниматься в том числе открытием экспорта улиток в Испанию, Италию и Францию, где готовы платить € 4–6 за килограмм. Когда Данилейко слышит эти цифры, у него загораются глаза.