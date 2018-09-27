Завод воскрес

Юрий Филюк, Ивано-Франковский общественный активист и предприниматель, дает новую жизнь некогда мертвому промышленному предприятию, выставляя его на народное IPO. Порог вхождения в зарождающийся бизнес — всего $1 тыс.
Светлана Угнива
Совсем недавно Ивано-Франковский завод Промприбор имел жалкий вид. На территории в 2 га бесполезной земли ржавел метал, рассыпались старые стены. Столетняя карьера промышленного предприятия медленно угасала.
Еще недавно здесь производили ширпотреб — от зонтиков до автомобильной фурнитуры, счетчиков газа, электросчетчиков и прочего. Эти, казалось бы, нужные товары финансовых успехов не принесли, и Промприбор медленно, но верно превращался в промышленное кладбище.
И тогда Юрий Филюк, молодой предприниматель и общественный активист, известный своим урбанистическим проектом Тепле місто в Ивано-Франковске, решил вернуть в это мертвое царство жизнь. Теперь в отремонтированном его усилиями корпусе старого предприятия расположились танцевальная студия, барбер-шоп, кожевенная мастерская, бар, ресторанная компания, коворкинг, ІТ-компания и даже инвестиционный департамент мэрии.
Проект получил новое название — Промприбор. Реновация. Его конечная цель — превратиться в центр коммерческих и социальных инициатив, нацеленных на развитие экономики, урбанистики, современного искусства и неформального образования в регионе. Согласно замыслу Филюка и его команды, очень скоро здесь откроются лаборатории, мастерские, выставочные и развлекательные центры, отель, хостел, фермерский рынок, рестораны, кинотеатр и конференц-центр. Иными словами, Промприбор превращается в идеальную площадку для строительства капитализма.
Огромные заводские цехи готовятся стать современными офисами в стиле лофт. Для реализации пилотного проекта уже удалось привлечь $ 1,2 млн. “Я вижу, как все это продвигается и развивается,— рассказывает программист Андрей Черников, который инвестировал в проект Промприбор. Реновация $ 20 тыс.— И мне нравится принимать в этом участие”.
В целом Филюк планирует в течение пяти лет привлечь в проект $ 25 млн. Что, по его мнению, сделать не так уж сложно. “Мы работаем со множеством бизнесменов и рассчитываем, что основной частью инвесторов станут небольшие предприниматели”,— подчеркивает он.
Согласно плану Филюка, порог вхождения в проект невысок — $ 1 тыс.
ОПЫТ: Ресторанный проект Urban Space 100 объединил здоровые и молодые силы Ивано-Франковска и теперь тиражирует свой опыт по всей Украине, а также за ее пределами
Проект Промприбор. Реновация инициаторы называют одним из первых примеров импакт-инвестирования (от англ. impact — влияние), которое уже стало мировым трендом. Это когда будущие инвесторы анализируют не только потенциал чистой прибыли, но и социальный эффект от своих вложений.
Причем Филюк в Промприборе задумал что‑то вроде народного IPO — первичного предложения акций. На себя он берет обязательство выкупить помещения завода Промприбор и обустроить в них ряд бизнесов — ресторанный, кинотеатральный, ивентный, коворкинговый и т. д. Предприниматель предлагает на продажу около половины акций проекта. Согласно предварительному плану минимально можно будет приобрести пакет от $ 1 тыс.
Купить акции можно будет онлайн, на внебиржевом рынке, а продать при помощи нотариуса. То есть речь идет о покупке доли в уставном капитале, когда владелец акций претендует на долю в прибыли предприятия.
Согласно бизнес-плану, когда будут собраны все средства и полностью реконструированы помещения, предприятие станет генерировать прибыль. “Проект будет зарабатывать деньги для инвесторов, преимущественно на аренде площадей”,— рассказывает Филюк. По его замыслу, успешность проекта должна измеряться не только финансово, но и степенью его влияния на культурное и экономическое обновление Ивано-Франковска.
Правда, у таких социально-деловых проектов, как правило, более длительный период возврата средств. В Ивано-Франковске в традиционных девелоперских проектах на возврат средств можно рассчитывать в пределах 6–7 лет, уточняет Максим Немеш, директор по развитию комплекса Промприбор. Реновация. А этот проект может окупиться лет через 12 лет. Но игра стоит свеч.
Один из самых важных и ожидаемых эффектов от этого проекта, на который в первую очередь рассчитывают его отцы-основатели,— всплеск деловой активности в Ивано-Франковске и вокруг него, создание рабочих мест, свежие экономические стимулы.
Причем Филюк надеется создать модель, которая многих сможет заинтересовать. “Людям важно иметь успешный кейс — пример, что у кого‑то получилось”,— говорит он.
В пример приводит свой уже сложившийся проект Urban Space 100 — общественный ресторан, который появился в Ивано-Франковске в декабре 2014 года и стал популярной, практически вирусной бизнес-идеей.
Ее биография такова. 100 человек скинулись по $ 1 тыс., дабы открыть заведение общественного питания. Участники не получают дохода от своего вложения, но собираются раз в квартал, чтобы решить, на что потратить прибыль ресторана. Как правило, это общественные инициативы для города.
Опыт Urban Space 100 привлек внимание и внешних рынков. Уже есть более 250 заявок из 15 стран, рассказывает Филюк. Что касается Украины, то скоро подобные проекты заработают в Краматорске и Полтаве. Нынешней зимой по франшизе откроется заведение и в Киеве — Urban Space 500.
Опыт с организацией Urban Space 100 в Ивано-Франковске помог Филюку замахнуться на новый масштабный проект — превращение старого завода в модное общественное пространство, признается предприниматель.
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ: Фактически умирающее промышленное предприятие в Ивано-Франковске Промприбор превращается в бизнес-инкубатор и место силы предпринимателей региона
На круглом столе Киевского экономического форума для малых предпринимателей выступил бизнесмен и миллионер Сергей Тигипко. В своем выступлении он пожаловался на дефицит сварщиков на его вагоностроительном заводе.
“Найдите и наймите мне бригаду сварщиков, вы хорошо заработаете”, — сказал он. Названная Тигипко зарплата сварщиков в 20 тыс. грн в месяц тогда заинтересовала многих.
Когда у больших корпораций возникает производственная брешь, то оперативно прикрыть ее способен только малый, а то и мелкий предприниматель, убеждена директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Буткова-Витвицкая. “Всем нужны предприниматели,— говорит она.— Государству, которое надеется на экономический рывок на базе внутренних инвестиций. Местным общинам, которые рассчитывают благодаря малому бизнесу создать новые рабочие места на своих территориях. Иностранным партнерам, инвестирующим в сектор в надежде на то, что страна перестанет быть черной дырой международной помощи”.
Кроме того, утверждает собеседник НВ, малый бизнес все более интересен банкирам. Аналитики агентства Moody’s предрекают: в кредитовании крупного корпоративного бизнеса финансовый сектор Украины скоро может достичь потолка. Достойные крупные заемщики давно разобраны банками, имеют партнерские финансовые институты, с которыми сотрудничают годами. Новых больших компаний практически не появляется — инвестиционный климат Украины все еще не слишком уютен для крупных игроков мирового рынка.
Зато на свет пробивается начинающий малый бизнес. Это ощутимо в новом для госбанка направлении кредитования малого бизнеса. Три года назад его в Ощадбанке не было вовсе, а за последний год появилось 23 тыс. новых подобных заемщиков. Для страны с населением более 40 млн человек это скромное начало. Но оно положено.
А история про ищущего на экономическом форуме сварщиков Тигипко имеет еще одну сторону. Промышленный потенциал Украины не загублен. Отраслевые гиганты, рожденные в СССР и даже ранее, все еще способны к масштабным проектам. Хотя большая часть промпредприятий прошлого недееспособны. И это не украинский, а общемировой тренд.
Старинным крупным предприятиям США и Европы, которые являются героями вчерашних и даже позавчерашних дней, где трудились десятки тысяч рабочих, все труднее находить применение в реалиях XXI века. И в последние годы наметился тренд на придание этим древним циклопам новой жизни.
Например, старинная фабрика в польском городе Лодзь. Ее 27 га земель и ветхие здания теперь превращены в огромный торгово-развлекательный центр, гостиницы, галереи, музеи и деловые офисы.
В Копенгагене припортовый склад 1787 года стал четырехзвездочным отелем. Три соседних склада переоборудованы в два дорогостоящих жилых комплекса и филиал академии художества со множеством великолепных скульптур.
На 25 га пивной корпорации Carlsberg возводится микрорайон под названием Город культуры. Силосные башни превращаются в ресторанные комплексы. Цех, где 80 лет разливали пиво, переоборудован в театр современного танца.
В хвосте этого тренда — и Украина. Подобные проекты уже есть в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и, силами Филюка, в Ивано-Франковске.
Согласно идее предпринимателя две трети площадей завода Промприбор отходят коммерческим арендаторам. Треть по льготной ставке предлагается общественным, культурным и социальным инициативам, которые таким образом получат благоприятные условия для развития.
В результате комплекс Промприбор. Реновация станет зарабатывать на проведениях всевозможных деловых и неделовых мероприятий, управлении ресторанами и отелем, хостелом, объясняет Немеш. “Это транзит в сторону лыжного курорта,— поясняет он.— Хороший хостел, ивент-площадки. В городе не хватает инфраструктуры для проведения конференций. Элементарно не хватает офисов”.
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