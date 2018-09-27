Завод воскрес

Юрий Филюк, Ивано-Франковский общественный активист и предприниматель, дает новую жизнь некогда мертвому промышленному предприятию, выставляя его на народное IPO. Порог вхождения в зарождающийся бизнес — всего $1 тыс.

Светлана Угнива

Совсем недавно Ивано-Франковский завод Промприбор имел жалкий вид. На территории в 2 га бесполезной земли ржавел метал, рассыпались старые стены. Столетняя карьера промышленного предприятия медленно угасала.

Еще недавно здесь производили ширпотреб — от зонтиков до автомобильной фурнитуры, счетчиков газа, электросчетчиков и прочего. Эти, казалось бы, нужные товары финансовых успехов не принесли, и Промприбор медленно, но верно превращался в промышленное кладбище.

И тогда Юрий Филюк, молодой предприниматель и общественный активист, известный своим урбанистическим проектом Тепле місто в Ивано-Франковске, решил вернуть в это мертвое царство жизнь. Теперь в отремонтированном его усилиями корпусе старого предприятия расположились танцевальная студия, барбер-шоп, кожевенная мастерская, бар, ресторанная компания, коворкинг, ІТ-компания и даже инвестиционный департамент мэрии.

Проект получил новое название — Промприбор. Реновация. Его конечная цель — превратиться в центр коммерческих и социальных инициатив, нацеленных на развитие экономики, урбанистики, современного искусства и неформального образования в регионе. Согласно замыслу Филюка и его команды, очень скоро здесь откроются лаборатории, мастерские, выставочные и развлекательные центры, отель, хостел, фермерский рынок, рестораны, кинотеатр и конференц-центр. Иными словами, Промприбор превращается в идеальную площадку для строительства капитализма.

Огромные заводские цехи готовятся стать современными офисами в стиле лофт. Для реализации пилотного проекта уже удалось привлечь $ 1,2 млн. “Я вижу, как все это продвигается и развивается,— рассказывает программист Андрей Черников, который инвестировал в проект Промприбор. Реновация $ 20 тыс.— И мне нравится принимать в этом участие”.

В целом Филюк планирует в течение пяти лет привлечь в проект $ 25 млн. Что, по его мнению, сделать не так уж сложно. “Мы работаем со множеством бизнесменов и рассчитываем, что основной частью инвесторов станут небольшие предприниматели”,— подчеркивает он.

Согласно плану Филюка, порог вхождения в проект невысок — $ 1 тыс.