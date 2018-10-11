В мире животных

Компания Кормотех основана в 2003 году. Она была открыта в качестве диверсификации бизнеса по производству дрожжей, которым владел Орест Вовк.

Для тех, кто забыл или не знал, предлагаем краткое содержание 2003 года. Средняя зарплата по Украине — 800 грн. ВВП страны — $ 50 млрд. Это вдвое ниже нынешнего, хотя тоже все еще скромного размера ВВП.

Президент Леонид Кучма завершает свой второй срок, а премьер-министр Виктор Янукович готовится стать третьим президентом Украины. До оранжевой революции, в финале которой президентом станет Виктор Ющенко, остается один год. В стране назревает политический кризис, чреватый, как известно, кризисом экономическим. Для одних это сигнал к тому, чтобы спрятаться и переждать, для других — время действовать в новом направлении.

В частности, когда в 2003‑м мировой рынок дрожжей стагнировал, семья Вовк крепко задумалась о новом объекте инвестирования — где выгоднее разместить свои средства.

Выбор был невелик, вспоминает те времена Иван Компан. В начале нулевых он руководил департаментом консалтинга украинского подразделения компании Deloitte. "Времена были грустные", — говорит Компан. Внутри страны можно было неплохо заработать, вложившись в банковские депозиты или недвижимость, цена которой в тот так называемый до­ипотечный период стремительно росла.

Если в 2003‑м средняя стоимость квадратного метра в столице достигала $ 850, то в 2004 году она выросла на 30‑40 %. И это был не показатель роста благополучия украинцев, а признак того, что иного способа сохранить сбережения, кроме как вложить их в недвижимость у миллионов граждан, по сути, и не было.

За рубежом, говорит Компан, можно было купить акции, входящие в индекс крупнейших мировых бирж S&P 500 и до кризиса 2008 года удвоить вложенный капитал.

Львовяне Вовки не выбрали ни первое ни второе. Они решили вложить имеющиеся у них средства в новое производство — выпуск кормов для домашних животных.

У конкурентов покупали, а в нас тыкали пальцем, говорили, что у нас химический продукт

Ростислав Вовк,

Кормотех

Выбор ниши стал результатом исследования рынка — предприниматели посмотрели, что в Украине такая продукция не производится вовсе. Все что есть — это дорогой импорт. Телеэфиры забиты рекламой кошачьих и собачьих лакомств, которые поедают вполне довольные псы и котята. Ну, и что еще важно, корм для этих домашних любимцев — это продукция с высокой добавленной стоимостью.

Сейчас Ростислав Вовк называет запуск этого бизнеса своим самым большим риском. "Мы ничего не знали о нем, — признается Вовк, — не было никого, кто нам мог бы помочь в этом".

Дефицит знаний был не единственной проблемой. Гораздо бесперспективнее дело выглядело из‑за конъюнктуры рынка. Только 7 % владельцев собак и кошек угощали своих питомцев такими кормами. Остальные считали, что это дорого и вредно. Для сравнения: в США 96 % граждан, имеющих домашних животных, кормят их готовым кормом. К тому же скромные украинские проценты были надежно поделены между транснациональными корпорациями — Nestle с их кормами Purina и Mars с их Whiskas и Pedigree.

Вовки рассудили так: Украина движется к цивилизованному рынку, а значит, через какое‑то время культура потребления приблизится к мировым стандартам. И пригласили иностранных консультантов. Под их аккомпанемент построили два завода во Львовской области, куда вложили $ 15 млн своих и одолженных у банков средств.

Ростислав Вовк в 23 года возглавил это новое направление, и первые его блины традиционно вышли комом. Он старался подражать иностранным конкурентам. Компания создала потребительские бренды — Мяу!, Гав! и Клуб 4 лапы. Выпустила продукцию, по внешнему виду похожую на корма других игроков рынка. А именно — разноцветные гранулы.

Расчет был верный, но не для Украины. Соотечественники посчитали, что импортной продукции можно доверять, а вот свои в прямом и переносном смысле что‑то нахимичат.

"Решили, что это химия, — разводит руками Вовк. — У конкурентов покупали, а в нас тыкали пальцем и говорили: у вас химический продукт, заберите его".

Пришлось изменить цвет гранул на более натуральный. Таким образом производитель действует, если с кормом возникают какие‑то проблемы, рассказывает Игорь Чебитько, директор компании Интрейд-микс, продающей продукцию Кормотеха в Харьковской области. "Сразу же приостанавливают про­дажи и отзывают всю партию", —рассказывает он о реакции Кормотеха на возникшие претензии к качеству.