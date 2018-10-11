В мире животных

Львовский производитель кормов для кошек и собак Ростислав Вовк бросил вызов транснациональным компаниям с миллиардными оборотами и выиграл эту борьбу на внутреннем рынке. Теперь он вступает в битву на рынках внешних
Екатерина Шаповал
Работа — мечта. Около 300 кошек и собак ежедневно заступают на службу, работая на львовскую компанию Кормотех. Конечно, они не приходят в офис, не садятся щелкать лапками по компьютерной клавиатуре, и даже не охраняют помещения компании от злоумышленников. Четырехлапые внештатные "сотрудники" просто едят у себя дома — пробуют новые вкусы, которые разрабатывает компания Кормотех, украинский производитель кормов для собак и кошек.
Сам процесс называется дегустационная панель. По ее итогам компания выпускает продукты с новыми вкусами, которых у нее сейчас около 500.
Вот так, отчасти благодаря стараниям братьев меньших, Ростиславу Вовку удалось завоевать 36 % внутреннего рынка (в натуральном выражении) кормов для собак и кошек и стать крупнейшим среди отечественных производителей. Таким образом львовянин заткнул за пояс двух гигантов отрасли — Nestle и Mars. Выручка компании в 2017 году составила более 1 млрд грн.
Свой бизнес он начинал вместе с отцом Орестом Вовком. Однако отец недавно умер, и теперь семейный бизнес ведет сын.
Компания Кормотех основана в 2003 году. Она была открыта в качестве диверсификации бизнеса по производству дрожжей, которым владел Орест Вовк.
Для тех, кто забыл или не знал, предлагаем краткое содержание 2003 года. Средняя зарплата по Украине — 800 грн. ВВП страны — $ 50 млрд. Это вдвое ниже нынешнего, хотя тоже все еще скромного размера ВВП.
Президент Леонид Кучма завершает свой второй срок, а премьер-министр Виктор Янукович готовится стать третьим президентом Украины. До оранжевой революции, в финале которой президентом станет Виктор Ющенко, остается один год. В стране назревает политический кризис, чреватый, как известно, кризисом экономическим. Для одних это сигнал к тому, чтобы спрятаться и переждать, для других — время действовать в новом направлении.
В частности, когда в 2003‑м мировой рынок дрожжей стагнировал, семья Вовк крепко задумалась о новом объекте инвестирования — где выгоднее разместить свои средства.
Выбор был невелик, вспоминает те времена Иван Компан. В начале нулевых он руководил департаментом консалтинга украинского подразделения компании Deloitte. "Времена были грустные", — говорит Компан. Внутри страны можно было неплохо заработать, вложившись в банковские депозиты или недвижимость, цена которой в тот так называемый доипотечный период стремительно росла.
Если в 2003‑м средняя стоимость квадратного метра в столице достигала $ 850, то в 2004 году она выросла на 30‑40 %. И это был не показатель роста благополучия украинцев, а признак того, что иного способа сохранить сбережения, кроме как вложить их в недвижимость у миллионов граждан, по сути, и не было.
За рубежом, говорит Компан, можно было купить акции, входящие в индекс крупнейших мировых бирж S&P 500 и до кризиса 2008 года удвоить вложенный капитал.
Львовяне Вовки не выбрали ни первое ни второе. Они решили вложить имеющиеся у них средства в новое производство — выпуск кормов для домашних животных.
У конкурентов покупали, а в нас тыкали пальцем, говорили, что у нас химический продукт
Ростислав Вовк,
Кормотех
Выбор ниши стал результатом исследования рынка — предприниматели посмотрели, что в Украине такая продукция не производится вовсе. Все что есть — это дорогой импорт. Телеэфиры забиты рекламой кошачьих и собачьих лакомств, которые поедают вполне довольные псы и котята. Ну, и что еще важно, корм для этих домашних любимцев — это продукция с высокой добавленной стоимостью.
Сейчас Ростислав Вовк называет запуск этого бизнеса своим самым большим риском. "Мы ничего не знали о нем, — признается Вовк, — не было никого, кто нам мог бы помочь в этом".
Дефицит знаний был не единственной проблемой. Гораздо бесперспективнее дело выглядело из‑за конъюнктуры рынка. Только 7 % владельцев собак и кошек угощали своих питомцев такими кормами. Остальные считали, что это дорого и вредно. Для сравнения: в США 96 % граждан, имеющих домашних животных, кормят их готовым кормом. К тому же скромные украинские проценты были надежно поделены между транснациональными корпорациями — Nestle с их кормами Purina и Mars с их Whiskas и Pedigree.
Вовки рассудили так: Украина движется к цивилизованному рынку, а значит, через какое‑то время культура потребления приблизится к мировым стандартам. И пригласили иностранных консультантов. Под их аккомпанемент построили два завода во Львовской области, куда вложили $ 15 млн своих и одолженных у банков средств.
Ростислав Вовк в 23 года возглавил это новое направление, и первые его блины традиционно вышли комом. Он старался подражать иностранным конкурентам. Компания создала потребительские бренды — Мяу!, Гав! и Клуб 4 лапы. Выпустила продукцию, по внешнему виду похожую на корма других игроков рынка. А именно — разноцветные гранулы.
Расчет был верный, но не для Украины. Соотечественники посчитали, что импортной продукции можно доверять, а вот свои в прямом и переносном смысле что‑то нахимичат.
"Решили, что это химия, — разводит руками Вовк. — У конкурентов покупали, а в нас тыкали пальцем и говорили: у вас химический продукт, заберите его".
Пришлось изменить цвет гранул на более натуральный. Таким образом производитель действует, если с кормом возникают какие‑то проблемы, рассказывает Игорь Чебитько, директор компании Интрейд-микс, продающей продукцию Кормотеха в Харьковской области. "Сразу же приостанавливают продажи и отзывают всю партию", —рассказывает он о реакции Кормотеха на возникшие претензии к качеству.
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Самым тяжелым для Кормотеха заданием оказалось не построить завод и разрекламировать бренд, а попасть на полки супермаркетов. Это проблема многих украинских производителей, которым дорого и тяжело заходить в супермаркеты, рассказывает Алексей Дорошенко, гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Шансы производителей повышает разве что кризис, когда из‑за девальвации национальной валюты импортные товары дорожают и ретейлеры, чтобы заполнить торговые залы, обращают внимание на отечественные марки.
Кризис помог и Кормотеху. Отчаявшись попасть на полки супермаркетов, поделенные между крупными конкурентами, он продавал свою продукцию в основном через зоомагазины. В кризис 2008‑го компания развернула ситуацию в свою пользу. Продажникам Кормотеха удалось договориться с Metro Cash & Carry, что они будут выпускать на заводе корма под торговой маркой ретейлера. А также что на полках будет стоять продукция под родными для Кормотеха марками. Переговоры были успешными еще и потому, что продукция Кормотеха оказалась сертифицированной по международным стандартам качества ISO.
Результат превысил ожидания. Сегодня, спустя десять лет, Гав!, Мяу!, Клуб 4 лапы и новая премиум-продукция Optimeal занимает 25-30 % средней полки в крупном сетевом украинском супермаркете.
Следующий скачок произошел в 2014‑2015 годах. По словам Чебитько, в этот период продажи продукции Кормотеха во вверенном ему регионе выросли в два раза, хотя все предыдущие годы росли со скоростью 10 % за 12 месяцев.
Впрочем, Вовк кризисам совсем не рад. По его словам, 30 % сырья, используемого для изготовления корма, — импортного производства, а значит, продукт дорожает вместе со скачками валюты. Тем не менее в 2017 году компания Вовка продала 31,5 т продукции, а оборот составил более 1 млрд грн.
Сейчас Кормотех, как и множество других отечественных компаний, выходит на иностранные рынки. "Будем нивелировать риск государства Украина в своем бизнесе", — поясняет свою стратегию Вовк.
Предприниматель рассчитывает, что доля экспортных продаж в его бизнесе, которая сейчас составляет 20 %, к 2023 году превысит 50 %. Компания уже продает продукцию во французских супермаркетах для дома Truffaut. Туда Кормотех смог зайти так же, как и когда‑то в Metro Cash & Carry, через производство кормов под торговой маркой ретейлера.
Товары, которые производит Кормотех, также замечены на прилавках Латвии, Литвы и Чили. Новая цель — рынок США.
Так что у 300 собак и кошек, внештатных сотрудников Кормотеха, в ближайшем будущем работы прибавится. Теперь им придется есть и за себя, и за кошек-собак зарубежья, чтобы дать понять Вовку, что предпочтут на завтрак французские кошки и чилийские псы.
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