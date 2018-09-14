Формируем коалицию

Крупные между­народные фонды и гума­нитарные миссии сделали ставку на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине. Мы — тоже

Андрей Пышный,

председатель правления Ощадбанка

Недавно узнал интересную для себя новость. Международный Красный Крест проводит в Украине свою программу поддержки предпринимательства. Да, та самая организация, которая предоставляет экстренную, самую необходимую помощь в регионах, где жители пострадали от войн и стихийных бедствий. Их программа пред­­усматривает гранты для предпринимателей и людей, только планирующих открыть свое дело. Необходимое условие — создание двух рабочих мест. За каждое из них предоставляется 75 тыс. грн.

Программа Красного Креста ограничена территорией вблизи линии разграничения. Там наличие предпринимателей — это вопрос жизни и смерти. Наивно рассчитывать на всплеск интереса инвесторов к месту, около которого рвутся снаряды. Однако в непосредственной близости от военных действий проживают 600 тыс. человек, которым нужно где‑то работать, чтобы иметь средства к существованию. Надежда одна — на внутреннего инвестора, предпринимателя.

Еще один аспект — инфраструктурный. Эта самая линия разграничения топором прошлась по логистическим и инфраструктурным связям между частями региона. Банальный пример: раньше за хлебом надо было пройти через улицу, сейчас — через две линии окопов. Чтобы обеспечить наших людей хлебом, нужен новый магазин. А значит, нужны инвестиции — пусть и небольшие — чтобы его создать. И вот тогда на помощь приходит Красный Крест. Да и Ощадбанк — наверное, единственное финансовое учреждение, которое не боится брать на себя риск кредитования в прифронтовой зоне.

Впрочем, и на остальной территории Украины, далекой от военных действий, набеги инвесторов не наблюдаются. А значит, и здесь надежда — на микро- и малый бизнес. Увы, уровень развития предпринимательства в Украине по сравнению с соседней Польшей низкий. Там — 3,6 млн предпринимателей, у нас — только 2 млн. Причем наши предприниматели в подавляющем большинстве в чистом виде таковыми не являются.

Многие из них просто помогают большим корпорациям оптимизировать налогообложение. Реальных бизнесменов всего — по нашим подсчетам — около 400 тыс. Это в девять раз меньше, чем в Польше, которая начала рыночные преобразования практически в то же время, что и Украина.

У нас есть мечта исправить сложившееся положение. Не в одиночку, а в коалиции, которая объединится вокруг программы поддержки малого бизнеса Ощадбанка — Будуй свое. В рамках этой программы журнал Новое Время продолжит начатую в мае 2018‑го серию материалов про успешных предпринимателей из разных регионов страны.

Наша коалиция постоянно расширяется. Есть партнерские программы для малого бизнеса от больших компаний, которые осуществляются через веб-портал Будуй свое. Есть программы поддержки предпринимательства уважаемых международных организаций: фонда WNISEF, Немецко-украинского фонда, Европейского инвестиционного банка, Европейского инвестиционного фонда. Можно считать, что косвенно и Красный Крест причастен к нашей коалиции.

Важную роль в программе играют и органы местной власти. На сегодняшний день мы имеем 38 подписанных соглашений между ними и Ощадбанком — про частичную компенсацию кредитной ставки для предпринимателей регионов. Децентрализация также дает свои результаты — упрощаются регуляторные процедуры для бизнеса.

Хотелось бы видеть в нашей коалиции больше иностранных инвесторов. На уровне крупного бизнеса инвестирование в Украину хоть как‑то, но идет. Например, строится 90 новых зерновых элеваторов при участии иностранцев, ведущие американские и европейские компании заходят в самолето- и машиностроение, интересуются альтернативной энергетикой и переработкой отходов.

Начата малая приватизация через систему ProZorro. А это более 700 государственных и коммунальных предприятий по всей Украине стоимостью до 250 млн грн каждое. Мы — первые в Европе и четвертые в мире по производству меда. К нам едут итальянцы и датчане, поляки и чехи, запускают молочные фермы, варят прекрасные брендовые сыры, открывают рестораны европейского уровня.

У нас качественный кадровый потенциал в сфере IT, точного машиностроения, транспорта и логистики, строительства, горно-металлургического комплекса и во многих других отраслях. Украина — страна больших возможностей не только для украинцев, но и для иностранцев — точка роста для всей европейской экономики на ближайшее десятилетие-два. А это, пожалуй, самый эффективный асимметричный ответ на российскую гибридную агрессию, которая направлена не только против Украины, но и против западных институций и ценностей, едва ли не в первую очередь.