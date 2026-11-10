Полномасштабная война ставит Украину перед сложными вызовами, однако не отменяет необходимости защищать права человека, обеспечивать равенство граждан и продолжать демократические реформы. Более того, именно соблюдение этих принципов является одним из ключевых элементов европейской интеграции Украины.

Реклама

Какие изменения уже происходят в украинском законодательстве, почему принятие гражданских партнерств остается важным обязательством государства, как дорабатывается новый Гражданский кодекс и чего Европейский Союз ожидает от Украины в ближайшее время?

Эти вопросы обсудили представители украинской власти, Европейского Союза и гражданского общества во время панельной дискуссии «Держать курс: права человека, демократия и европейский путь Украины во время войны», которая состоялась 28 октября на седьмом ежегодном форуме БАМ! (Бизнес, Активизм, Медиа).

В дискуссии приняли участие:

Мария Мезенцева-Федоренко — народная депутатка Украины;

Михаил Хоменко — советник Главы Верховной Рады Украины, секретарь рабочей группы по разработке проекта нового Гражданского кодекса Украины;

Асиер Сантильян Лузуриага — руководитель отдела «Европейская интеграция, управление и верховенство права и гражданское общество» Представительства ЕС в Украине;

Людмила Сугак — заместитель Министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции.

Модерировала дискуссию журналистка и продюсерка Яна Брензей.

Европейские обязательства Украины: что уже сделано и что впереди

Открывая обсуждение, заместитель Министра юстиции Людмила Сугак подчеркнула, что реформы в сфере прав человека нужны Украине не только для выполнения требований международных партнеров, а прежде всего для самих граждан.

Фото: Стаса Карташова

По ее словам, защита от дискриминации, в частности по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, отражена в ряде документов, связанных с вступлением Украины в Европейский Союз. Среди них — План Украины в рамках Ukraine Facility, дорожная карта по верховенству права, отчеты Европейской комиссии по расширению ЕС и промежуточные индикаторы выполнения реформ.

Реклама:

«Когда мы говорим о реформах, о каких-то правильных вещах, которые мы делаем, мы очень часто говорим о европейских обязательствах. Это важно. Но самое важное — это запрос общества», — отметила Людмила Сугак.

Одним из результатов этой работы стало утверждение обновленной Национальной стратегии в области прав человека, которую, по словам чиновника, Президент Украины подписал 12 октября 2026 года.

Документ охватывает вопросы защиты прав разных групп населения, в том числе детей, внутренне перемещенных лиц, женщин и ЛГБТИК+ людей.

Следующим шагом станет разработка плана мер по реализации стратегии, который должен определить конкретные задачи, сроки их выполнения и ответственные государственные органы.

Фото: Стаса Карташова

Представительница Минюста поблагодарила общественные организации, которые присоединились к подготовке документа, в частности ОО «Точка опоры ЮА», и пригласила правозащитное сообщество продолжить сотрудничество на этапе внедрения стратегии.

В то же время, она признала, что Украина не успевает выполнять часть евроинтеграционных обязательств в ранее определенные сроки.

Среди причин — сложность законодательной работы, необходимость консультаций с общественностью, государственными институтами и Европейской комиссией.

По словам Сугака, в дорожной карте предусмотрена разработка соответствующего законодательства до конца 2027 года. Однако конкретные сроки принятия законов зависят не только от правительства, но и от парламента.

Гражданские партнерства: три законопроекта и поддержка Минюста

Одной из ключевых тем дискуссии стало законодательное урегулирование регистрируемых гражданских партнерств.

Реклама:

Сейчас украинские однополые пары не имеют отдельного механизма государственной регистрации своих отношений, который обеспечивал бы надлежащее юридическое признание и защиту.

Этот вопрос имеет значение не только для ЛГБТИК+ сообщества, но и для выполнения Украиной решения Европейского суда по правам человека по делу «Маймулахин и Марков против Украины».

Людмила Сугак сообщила, что на рассмотрении парламента находятся три депутатских законопроекта, касающихся регистрируемых гражданских партнерств.

«Министерство юстиции сопровождает все эти три законопроекта. Они депутатские, но мы работаем со всеми, и мы поддерживаем их», — заявила чиновница.

По ее словам, для Минюста принципиально важно, чтобы законодательные инициативы отвечали международным обязательствам Украины, решениям ЕСПЧ и потребностям украинского общества.

Фото: Стаса Карташова

Однако само наличие законодательства еще не гарантирует реальную защиту прав человека. Не менее важным остается его практическое внедрение.

«Если лучший закон принять, но должным образом не внедрить, он не будет иметь никакого значения», — подчеркнула Людмила Сугак.

Она также обратила внимание на необходимость усовершенствования механизмов реагирования на дискриминацию и обеспечения доступа пострадавших к юридической помощи.

Проект нового Гражданского кодекса: как учитывают критику правозащитников

Значительная часть обсуждения была посвящена проекту нового Гражданского кодекса Украины, отдельные положения которого вызвали критику со стороны правозащитных, женских и ЛГБТИК+ организаций.

Михаил Хоменко, советник Главы Верховной Рады Украины и секретарь рабочей группы по подготовке документа рассказал, что после принятия законопроекта № 15150 в первом чтении рабочая группа в течение 6 месяцев проводила консультации с представителями гражданского общества.

Реклама:

По его словам, значительная часть критических замечаний была учтена во время подготовки документа ко второму чтению.

Фото: Стаса Карташова

«Мы учли почти все замечания, вызвавшие сопротивление гражданского общества. Все нормы, которые имели намек на дискриминацию, до второго чтения были устранены», — заявил Михаил Хоменко.

В частности, по его словам, разработчики отказались от предложенного ранее определения «доброобычности» и положения, которое связывало с этим понятием право человека на индивидуальность.

Хоменко признал, что попытка закрепить такое оценочное понятие на уровне общих положений кодекса была ошибкой.

Также пересмотрели определение семьи, ранее критикованное из-за рисков дискриминации.

«Мы вернулись к концепции третьей статьи действующего Семейного кодекса Украины. То есть мы никак не ограничиваем семью кровным родством и тем более союзом женщины и мужчины», — пояснил представитель рабочей группы.

Кроме того, по его словам, было доработано положение о примирении супругов во время расторжения брака, взыскание алиментов и ряд других норм.

Отдельно Хоменко рассказал о включении в проект нового Гражданского кодекса упоминания о зарегистрированных партнерствах.

Согласно предложенному подходу, юридические последствия регистрации партнерства, порядок его оформления и другие вопросы должны определяться отдельным законом.

Это означает, что сам Гражданский кодекс не будет создавать полноценного механизма регистрации партнерств, но будет предусматривать законодательную основу для дальнейшего урегулирования.

В то же время, рабочая группа предлагает предусмотреть признание партнерств, зарегистрированных за рубежом, в определенных проектом случаях. Хоменко уточнил, что пока речь идет о партнерстве между иностранными гражданами.

Реклама:

Несмотря на внесенные изменения, представитель рабочей группы признал наличие еще одного проблемного положения относительно юридических последствий смены пола одним из супругов.

Фото: Стаса Карташова

Он пояснил, что разработчики увязывают сложность этого вопроса с положениями Конституции Украины и ограничением возможности внесения конституционных изменений во время военного положения.

Хоменко заявил о готовности продолжать дискуссию с правозащитниками по поиску юридически приемлемого решения.

По его прогнозу, обновленный текст проекта Гражданского кодекса должен быть обнародован в течение двух-трех недель после форума. Следующим этапом должно стать его рассмотрение в парламентском Комитете по вопросам правовой политики с участием представителей общественных организаций.

Позиция Европейского Союза: реформы должны работать на практике

Руководитель отдела Представительства ЕС в Украине Асир Сантильян Лузуриага подчеркнул, что недискриминация и уважение фундаментальных прав человека являются неотъемлемыми принципами Европейского Союза.

Они касаются каждого человека независимо от его происхождения, религии, языка, сексуальной ориентации или других признаков.

По словам представителя ЕС, европейская интеграция предполагает не только формальное приближение законодательства к стандартам Евросоюза, но и создание системы, в которой эти права реально защищены.

Фото: Стаса Карташова

«Эти реформы нужны не европейцам — они нужны украинскому обществу. Усиление защиты прав человека необходимо для закрытия первого и ключевого кластера переговоров о вступлении под названием „Основы“. И это не уступка — это европейский выбор, который вы сегодня защищаете перед лицом российской агрессии», — подчеркнул Асиер Сантильян Лузуриага.

Реклама:

Украина официально утвердила промежуточные индикаторы, определенные ЕС для дальнейшего продвижения переговоров. Среди них — обязательства по защите прав ЛГБТИК+ людей и выполнению решений Европейского суда по правам человека.

Евросоюз, со своей стороны, готов оказывать техническую поддержку украинским институтам и регулярно оценивать прогресс в выполнении этих задач.

Лузуриага подчеркнул, что вступление в ЕС — это процесс, зависящий от конкретных результатов реформ. Именно они будут определять дальнейшее движение Украины по переговорным этапам.

Он также призвал украинцев задуматься о том, какое государство они хотят построить в будущем.

Фото: Стаса Карташова

«Какую именно Украину вы хотите видеть в ЕС?» — обратился к участникам представитель Евросоюза.

Таким образом, вопрос прав человека имеет значение не только для выполнения международных договоренностей, но и для будущей модели украинского государства.

Политическая воля есть, но для реформ нужны голоса парламента

Присоединившаяся к дискуссии онлайн народная депутатка Мария Мезенцева-Федоренко рассказала о политических возможностях продвижения законодательных изменений в сфере прав человека.

По ее оценке, готовность парламента поддерживать такие инициативы существует, однако могла бы быть больше.

В качестве примера депутатка привела опыт ратификации Стамбульской конвенции, вокруг которой долгое время возникали политические споры и использовались аргументы, связанные с правами ЛГБТИК+ людей.

Мезенцева-Федоренко также упомянула работу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, в частности, над документами о правах ветеранов и ветеранок.

Реклама:

По ее словам, украинские парламентарии поднимают и вопросы прав ЛГБТИК+ военнослужащих, в частности, их положения в военных подразделениях.

Фото: Стаса Карташова

«Права человека всегда актуальны, и Украина показывает, как их можно достойно защищать в самые сложные, тяжелые времена», — подчеркнула депутат.

В то же время, она пояснила, что поддержка правозащитных инициатив на уровне заявлений не всегда превращается в результат.

Для принятия закона необходима работа с профильными комитетами, парламентскими фракциями и группами, согласование позиций и обеспечение достаточного количества голосов.

По мнению депутатки, одним из практических решений могло бы стать выделение отдельного пленарного дня для рассмотрения пакета законопроектов, связанных с правами человека.

«Давайте сделаем отдельный день, где мы садимся и голосуем эти законопроекты», — предложила Мария Мезенцева-Федоренко.

Она также отметила необходимость широкого публичного обсуждения законодательных инициатив и сотрудничества парламента с гражданским обществом.

Права человека — основа европейского будущего Украины

Несмотря на войну, Украина продолжает реформировать законодательство и выполнять обязательства по пути к членству в Европейском Союзе.

Однако впереди остается значительный объем работы: принятие законодательства о гражданских партнерствах, доработка нового Гражданского кодекса, внедрение Национальной стратегии в области прав человека и обеспечение реальной защиты от дискриминации.

Дискуссия на форуме БАМ! засвидетельствовала, что между представителями государства, европейских институций и гражданского общества продолжается диалог по поводу этих изменений. В то же время, остаются разногласия во взглядах на темпы реформ, их содержание и открытость процесса принятия решений.

Реклама:

Европейский путь Украины будет определяться не только количеством принятых законов, но и тем, насколько эти законы будут реально гарантировать достоинство, равенство и права каждого человека.

Статья подготовлена при поддержке фонда «Аскольд и Дир», администрируемого ИСАР Единение в рамках проекта «Сильное гражданское общество Украины — двигатель реформ и демократии» при финансировании Норвегии и Швеции и Канадского фонда поддержки местных инициатив.