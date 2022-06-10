Партнерский проект
КАК ШВЕЦИЯ ПОМОГАЕТ УКРАИНЕ
Королевство Швеция — страна на севере Европы, история которой уже многие столетия тесно связана с историей Украины. С 24 февраля шведы откликнулись на нужды Украины инстинктивно и сразу на разных уровнях. Шведское правительство предоставило более 400 миллионов евро гуманитарной, военной и экономической поддержки; бизнес отправляет благотворительные средства, медикаменты и технику. Простые шведы открыли свои сердца и дома для более 35 000 украинских беженцев.
Мощная экономика, сильные вооруженные силы, большой опыт в миротворческих операциях и активное внедрение «зеленого перехода», то есть отказ от углеводородов в энергетике и индустрии. Этот опыт уже сегодня нужен украинскому обществу и экономике. И Украина получает такую поддержку от Швеции.
В специальном проекте НВ совместно с посольством Королевства Швеция в Украине рассказывает об исторических, гуманитарных, технологических и экономических связях между нашими странами, которые укрепились после вторжения России в Украину.
Мы должны помогать на всех уровнях — интервью с послом Швеции о гуманитарной, финансовой и военной поддержке Украины
Хлебный фронт. Как развивается экспорт зерна из Украины через западные границы и при чем здесь Швеция
Первоисточники. Как благодаря шведским архивам, удается отвергать фейки и восстанавливать настоящую историю Украины
Жизненно важные препараты и услуги. Как шведские компании помогают Украине
Зеленый элемент безопасности. Как экономика Швеции становится «зеленой» и почему эти процессы приобретают безопасное значение
Мобильная связь и вызовы на фоне вторжения. Как Украина, несмотря на войну, остается на связи?
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