КАК ШВЕЦИЯ ПОМОГАЕТ УКРАИНЕ

Королевство Швеция — страна на севере Европы, история которой уже многие столетия тесно связана с историей Украины. С 24 февраля шведы откликнулись на нужды Украины инстинктивно и сразу на разных уровнях. Шведское правительство предоставило более 400 миллионов евро гуманитарной, военной и экономической поддержки; бизнес отправляет благотворительные средства, медикаменты и технику. Простые шведы открыли свои сердца и дома для более 35 000 украинских беженцев.



Мощная экономика, сильные вооруженные силы, большой опыт в миротворческих операциях и активное внедрение «зеленого перехода», то есть отказ от углеводородов в энергетике и индустрии. Этот опыт уже сегодня нужен украинскому обществу и экономике. И Украина получает такую поддержку от Швеции.



В специальном проекте НВ совместно с посольством Королевства Швеция в Украине рассказывает об исторических, гуманитарных, технологических и экономических связях между нашими странами, которые укрепились после вторжения России в Украину.