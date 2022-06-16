Жизненно важные препараты и услуги. Как шведские компании помогают Украине 16 июня, 12:32 Партнерский проект Цей матеріал також доступний українською depositphotos

В состав холдинга Medicover входит самая крупная в Украине сеть медицинских лабораторий Синэво, Astra Zeneca — один из разработчиков вакцины от Covid-19 и других жизненноважных препаратов, а Elekta предоставляет медицинским учреждениям новейшие технологии для лечения онкологических и неврологических заболеваний. Как шведские компании десятилетиями приносят в Украину новые технологии

В конце февраля прошлого года в Черкасской областной больнице было многолюдно. В учреждение, помимо пациентов, приехали высокопоставленные чиновники. Среди них — губернатор Александр Скичко. А все из-за знакового события. Первую дозу вакцины от коронавируса Covid-19 в нашей стране готовился получить врач-реаниматолог Евгений Горенко, работавший в ковидном отделении областной больницы. Это событие дало старт массовой вакцинации, которая помогла спасти тысячи украинцев.

Евгений Горенко получил вакцину CoviShield компании Serum Institute India. В Индии этот препарат выпускался по лицензии разработчиков — шведской компании AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом. И это — не единственный случай, когда шведский фармбизнес, работающий в Украине, — Синэво, AstraZeneca и Elekta приносит инновации в нашу страну. Что каждая из компаний расскажет о работе в Украине — ответы на несколько важных вопроса.

Николай Скавронский, коммерческий директор сети медицинских лабораторий Синэво

Когда компания Medicover пришла в Украину, какие проблемы украинцев она помогает решить?

В Украине Medicover работает с 2007 года и владеет самой крупной в Украине сетью медицинских лабораторий под брендом Синэво, а также несколькими медицинскими клиниками, которые работают под брендом Medicover. Холдинг Synevo представлен в 11 странах мира, среди которых Украина, Германия, Турция, Польша, Румыния и др. Суммарно он включает 98 современных лабораторий, 8 из которых расположены в Украине — в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Черновцах и Херсоне.

В Украине компания Синэво, по сути, создала рынок частной лабораторной диагностики, поскольку до появления Синэво частной лабораторной диагностики практически не было. Синэво уже за несколько лет после прихода в Украину открыла лабораторные центры во всех областных центрах Украины, а сейчас их уже более 350 в 150 городах Украины — практически во всех населенных пунктах с населением более 50 тысяч. Таким образом мы предоставили равные возможности для украинцев получить не только качественные анализы, но и сервис надлежащего уровня.

О том, насколько украинцы доверяют работе компании, говорят цифры. Синэво уже более 12 лет подряд является лидером среди частных лабораторий по количеству клиентов, количеству выполненных тестов и открытых отделений. Только в 2021 году мы приняли около 5,5 млн клиентов и выполнили примерно 31,5 млн тестов, а штат сотрудников составляет около 3 тыс. человек. В 2020 году компания уплатила в бюджеты разных уровней около 267 млн грн налогов и сборов.

Также в 2017 году Синэво в составе холдинга Medicover осуществила IPO на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, мы стали первой и единственной медицинской компанией в Украине, осуществившей IPO и акции которой котируются на международной бирже. С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более 50 млн евро.

Как компания помогала Украине и украинцам после начала российского вторжения?

На второй день после начала войны, 25 февраля, мы перечислили в НБУ на счет для поддержки ВСУ 3 млн грн. Всего в первый месяц войны компания Синэво предоставила помощи государству и украинцам на 12 млн гривен.

Для нужд медицинских учреждений и фронта мы передали практически все остатки с наших складов и отделений по Украине, общей стоимостью около 2 млн гривен. Это и оборудование, и реагенты, и средства индивидуальной защиты, и медикаменты — абсолютно все, что могло понадобиться медицинским заведениям, на фронте или волонтерам.

Раздавали все, даже фруктовую пастилу. У нас ее было много с учетом того, что мы прогнозировали нормальное течение бизнеса. Поэтому мы ее перераспределили и отправляем по городам, которые пострадали от войны, например в тот же Харьков. Ходим по детским больницам и раздаем ее бесплатно, также отправляем нашим военным на передовую.

Чтобы поддержать украинцев в это трудное время, месяц мы бесплатно выполняли жизненно необходимые анализы для всех, кому это было необходимо. Суммарно провели почти 50 тысяч тестов на сумму около 7 млн гривен.

Официальные социальные сети компании и чат-бот Синэво задействовали для информирования о ходе событий в Украине и информационной поддержки интернет-войск, чтобы привлечь внимание мира к войне в Украине. На официальном сайте мы продублировали возможность перевода финансовой помощи ВСУ.

Сотрудники компании активно занимаются волонтерской деятельностью, организовали и координировали поставки нескольких грузовиков гуманитарной помощи из-за границы, которые были успешно доставлены украинцам на Востоке Украины.

Какие планы у компании по работе на украинском рынке?

Мы планируем продолжать работу и как и ранее, исправно платить налоги. Мы помогали и армии, и людям. Сейчас наша основная задача заключается в том, чтобы выжить и победить. На начальных этапах войны к нам обращались за помощью и мы никому не отказывали. Сейчас таких просьб нет, и я связываю это больше с улучшением работы логистики и грамотным распределением ресурсов. Все это мы делаем просто так — нас никто не заставляет. Мы хотим жить в Украине и делаем все возможное, чтобы она победила.

Евгений Гайдуков, генеральный директор компании AstraZeneca, кластер Украина, Грузия, Молдова

Когда компания AstraZeneca пришла в Украину, какие проблемы украинцев необходимо было решать?

AstraZeneca — глобальная научно-ориентированная фармацевтическая компания, работающая на благо пациентов. Компания имеет диверсифицированный портфель лекарственных средств, в который входят препараты для применения при оказании первичной и специализированной медицинской помощи, а также препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний. Мы нацелены на лидерство в тех терапевтических областях, где считаем наш вклад наиболее значимым для пациентов: онкология, биофармацевтические препараты (включая сердечно-сосудистые заболевания, препараты для лечения нарушений обмена веществ и заболеваний в области нефрологии, иммунологии; респираторные заболевания), орфанные заболевания.

Лекарственные средства AstraZeneca представлены более чем в 100 странах мира, а инновационные препараты компании применяют миллионы пациентов по всему миру.

В Украине AstraZeneca работает с 2001 года, обеспечивая поставки жизненно необходимых лекарственных средств для пациентов, которые в них нуждаются. Мы инвестируем с целью создания определенной экосистемы в рамках сферы здравоохранения, тесно сотрудничая с медицинскими сообществами, проводя клинические исследования в Украине и улучшая осведомленность в вопросах медицинской науки и подходов к лечению заболеваний.

Способствовала ли компания поставкам вакцины против COVID-19 во время пандемии?

В 2021 году AstraZeneca взяла на себя роль лидера перемен, существенно повлияв на развитие пандемии COVID-19 в мире. В партнерстве с Оксфордским университетом мы ускорили разработку вакцины против COVID-19 и оперативно организовали цепи поставок вакцины во всем мире для обеспечения равного доступа к ней, поставляя вакцину на бесприбыльной основе в течение пандемии. На сегодняшний день вакцина получила одобрение для экстренного применения в более чем 70 странах мира на 6 континентах. Благодаря одобрению ВОЗ (WHO Emergency List) AstraZeneca ускорила доступ к вакцине в 142 странах, поставляя вакцину с применением механизма COVAX. Мы также заключили несколько лицензионных договоров для обеспечения равного доступа к вакцине против COVID-19 во всем мире. Подписание лицензионного договора с Институтом сыворотки Индии (Serum Institute of India — SII), одним из крупнейших партнеров AstraZeneca, позволило впервые поставить вакцину против COVID-19 в Украину уже в феврале 2021 года. С тех пор Украина получила около 4.5 миллионов доз вакцины AstraZeneca против COVID-19 для борьбы с эпидемией в стране, которые были поставлены с применением механизма COVAX и в качестве гуманитарной помощи от правительств разных стран.

Как компания помогала Украине и украинцам после начала российского вторжения?

Astra Zeneca хорошо известна в мире как фармацевтическая компания, которая в течение длительного времени своей деятельности дает эффективный ответ на вызовы в медицинской сфере, обеспечивая сохранение и улучшение жизни людей во всем мире. Мы остаемся верны нашей исторической миссии. Мы держим в особом фокусе оказание помощи нашим пациентам и сотрудникам компании. Cогласно нашей цели, как фармацевтической компании, — мы делаем все возможное, чтобы обеспечить беспрерывный доступ украинских пациентов к нашим жизненно необходимым лекарствам. Пациенты надеются на наши лекарственные средства, которые спасают жизнь. Еще более важным и срочным для Украины, чем обычно, является обеспечение работы производственно-сбытовой цепи, чтобы позволить объектам медицинской инфраструктуры и медицинским работникам оказывать существенную помощь пациентам. AstraZeneca продолжает оказывать гуманитарную поддержку Украине и соседним странам.

К настоящему времени мы взяли на себя обязательства предоставить взносы на сумму более $10 млн. Мы предоставили гуманитарную помощь Украине лекарственными средствами производства AstraZeneca стоимостью $3 млн, которые были переданы с привлечением нашего партнера по поставке гуманитарной помощи — международной некоммерческой организации Direct Relief — непосредственно Министерству здравоохранения Украины.

Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную поставку наших основных жизненно необходимых лекарств всем пациентам, которые в них нуждаются. Наша команда работает слаженно и без остановки, чтобы поддержать достаточные запасы лекарств на складах у дистрибьюторов, а также обеспечить, чтобы поставки лекарств из-за рубежа продолжались на постоянной основе. Мы наладили деятельность в рамках новой операционной модели, дополнительно поддержав стабильность поставок лекарственных средств компанией.

Мы подтверждаем отсутствие перебоев в работе программ поддержки пациентов. В частности, наши программы «ТерапияПЛЮС» и «КАРТА НАДЕЖДЫ» работают в стандартном режиме, обслуживая пациентов. Они помогают пациентам получить полезную информацию о заболеваниях, улучшая контроль заболеваний. Также, в рамках программ пациенты могут воспользоваться возможностью приобрести лекарства по сниженной стоимости во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Какие планы компании по работе на украинском рынке?

Компания AstraZeneca быстро развивает свою деятельность в Украине. Результаты работы компании ценят партнеры и пациенты — AstraZeneca поставляет высококачественные инновационные лекарственные средства, а также строго руководствуется стандартами этического поведения в своей деятельности. AstraZeneca продолжает прилагать усилия для улучшения доступа пациентов в Украине к качественной медицине и содействовать обмену научными знаниями среди украинского медицинского сообщества. Мы будем продолжать обеспечивать поставки в Украину наших основных лекарств, которые улучшают жизнь пациентов, а также поддерживать работу наших текущих программ поддержки пациентов.

Мы продолжаем инвестировать в «революционные» научные разработки, чтобы снова и снова создавать инновационные методы и средства лечения, которые будут содействовать достижению результатов по ранее неудовлетворенным медицинским потребностям.

Алла Шептицкая, генеральный директор представительства ELEKTA в Украине

Когда Elekta пришла в Украину, какие проблемы украинцев она помогает решить?

Шведская компания Elekta уже более десяти лет активно работает с украинскими медицинскими учреждениями, внедряя новейшие медицинские технологии в лечение онкологических заболеваний и патологий головного мозга.Медицинские линейные ускорители Elekta для облучения обеспечивают проведение радиохирургии и радиотерапии с высокой точностью подведения лечебной дозы. Украинские специалисты прошли многоэтапное обучение, которое проводила компания Elekta. На сегодняшний день они овладели почти всеми применяемыми в мире методиками облучения. Десять медицинских линейных ускорителей Elekta уже работают в разных городах Украины, предоставляя качественное лечение по международным протоколам. Официальным представителем шведской компании Elekta в Украине выступает компания БИОСЕНС, обеспечивающая обслуживание и бесперебойную работу медицинских линейных ускорителей.

Как компания помогала Украине и украинцам после начала российского вторжения?

Последние три месяца, с первых недель войны, глобальная сервисная поддержка компании Elekta, Global Help Desk, перевела все обращения и потребности украинских онкологических заведений в высокий уровень приоритетности. А компания БИОСЕНС работает в Украине для обеспечения стабильной работы линейных ускорителей, которые продолжают использоваться для лечения онкологических пациентов, несмотря на российское вторжение. Инженеры компании БИОСЕНС продолжают выезжать в онкологические заведения. За это время специалисты Олег Перунин и Олег Малуш совершили более 20 выездов на объекты, несмотря на регулярные сирены воздушной тревоги, комендантский час, отсутствие топлива. Они работают с пользователями оборудования, которые находятся в крайне напряженном состоянии. Украинские клиники получили самую большую поддержку со стороны сервисной команды Elekta. Отсутствие запасов в Украине означает длительный срок поставки запчастей, однако команды Elekta и БИОСЕНС прилагают все усилия, чтобы поддержать бесперебойную работу медицинских линейных ускорителей. И предоставляют запасные части и техническую поддержку во время полномасштабной российско-украинской войны.

Какие планы у компании по работе на украинском рынке?

С начала войны все должны были приспособиться к новым реалиям. Иностранные специалисты, по соображениям безопасности, не имели возможности приехать в Украину и все работы проводились сотрудниками БИОСЕНС при дистанционном привлечении специалистов Elekta. Теперь, основываясь на положительном опыте такого сотрудничества, началась активная подготовка украинских специалистов. В настоящее время проводятся тренинги, где медицинские специалисты могут учиться дистанционно, а инженеры — повысить свой квалификационный уровень. Такое сотрудничество уже дает свои положительные результаты и приводит к более тесной коммуникации между производителем, компанией Elekta, и конечными пользователями оборудования, а именно — украинскими онкологическими заведениями, гарантирует бесперебойную работу медицинских линейных ускорителей для лечения украинских онкопациентов и получения дополнительных знаний специалистами медицинских учреждений. Компания БИОСЕНС также планирует продолжать поддерживать медицинские учреждения, выполняя свою работу и обеспечивая качественное обслуживание.

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