Хлебный фронт. Как развивается экспорт зерна из Украины через западные границы и при чем здесь Швеция 17 июня, 17:06 Партнерский проект Цей матеріал також доступний українською depositphotos

Из-за блокады Россией украинских морских портов под угрозой оказался экспорт аграрной продукции, следствием чего может стать глобальный продовольственный кризис. Поэтому Украина активно развивает экспорт через западные границы.

Все сильнее звучат голоса о неотвратимости мирового продовольственного кризиса. Одна из главных причин этого — блокада морских портов Украины, устроенная Россией. Военно-морской флот страны-агрессора не дает возобновить торговое судоходство в украинском сегменте Черного моря. Азовские порты Мариуполь и Бердянск находятся в оккупации.

Почему это важно?

В прошлом году морским путем из Украины экспортировали более 51 млн тонн зерна на $12,5 млрд. Кроме того, украинские производители активно экспортировали подсолнечное масло и другую агропродукцию. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в черноморских портах находится более 20 млн тонн зерновых грузов, которые должны были попасть в разные страны земного шара и стать там душистой паляницей, лавашом или пирожным. С конца февраля 2022 года это направление поставок заблокировано.

Сегодня главный путь для вывоза зерна, растительного масла и других грузов из Украины — железной дорогой через западные границы нашей страны. Укрзализныця (УЗ) и частные компании с начала весны активно развивают это направление, которое пользуется повышенным спросом среди грузоотправителей. «В ноябре 2021 года УЗ вывезла 4,1 млн. зерна», — напоминает Александр Камышин, председатель правления Укрзализныци.

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В апреле этого года по железной дороге было экспортировано чуть более 640 тыс. тонн зерна. В мае экспорт по железной дороге через западную границу увеличился почти до 810 тыс. тонн зерновых грузов. «По моему мнению, этот показатель может увеличиться до 1 млн тонн», — говорит Юрий Щуклин, специалист по зерновой логистике. Он объясняет, что существует ряд ограничений, которые влияют на эту возможность: от разной ширины путей в Украине (1520 мм) и Европе (1435 мм) до наличия свободных вагонов-зерновозов у европейских перевозчиков.

1 млн тонн в месяц — это лишь 1/5 часть от довоенных объемов экспорта. Возможно ли их увеличить? Да, но в наращивании экспорта зерна через западные границы важно взаимодействие всех участников рынка. И каждый шаг в этом направлении имеет смысл и значение.

Конкретный пример

В начале июня в городе Чьерна-над-Тисоу (Словакия) после реконструкции заработал зерновой элеватор, к которому имеют доступ поезда из Украины. Его новые владельцы — украинская агрокомпания Grain Alliance со шведскими корнями.

Кто такие Grain Alliance

Группа компаний, созданная в 2009 году. На начало 2022 года имела в Украине 6 зерновых элеваторов суммарной мощностью хранения до 300 тыс. тонн.

Холдинг обрабатывает 57 тыс. га в Киевской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях. Выращивает зерновые и масличные культуры, держит более 1000 голов крупного рогатого скота.

В Grain Alliance задумались о расширении собственных мощностей по хранению зерна еще в конце 2021 года. Уже тогда целью компании являлись элеваторы на территории одной из стран Европейского Союза.

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Необходимость и дальновидность этого шага подтвердилась уже в начале 2022 года — сразу после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Поэтому в апреле 2022 года, согласно принятому ранее плану расширения элеваторных мощностей, Барышевская зерновая компания (входит в состав Grain Alliance) приобрела зернохранилище мощностью 20 тыс. тонн одновременного хранения. Оно находится в Словакии, практически на границе с Украиной.

«Элеватор, который мы приобрели, нуждался в ряде доработок, чтобы им можно было пользоваться для перевалки украинского зерна. Наши специалисты активно работали в направлении налаживания работы нового объекта. В начале июня проект запустили в действие», — рассказывает вице-президент, коммерческий директор Барышевской зерновой компании Grain Alliance Таир Мусаев.

Группа специалистов элеваторного хозяйства Барышевской зерновой компании быстро разобралась с особенностями технологий приема и хранения зерна, наладила и оптимизировала мощности оборудования. Украинское зерно уже поступает в зернохранилище, расположенное на границе Словакии и Украины.

«Реализация проекта стала возможной при тесном сотрудничестве с бизнес-кругами, центральными и местными органами власти Словакии. Надеемся, что восстановленный объект станет основой для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества Украины и Европейского Союза», — отмечает президент Барышевской зерновой компании Евгений Радовенюк.

Grain Alliance в первую очередь делает ставку на собственное зерно. Но в перспективе, после отладки и совершенствования системы, компания может оказывать помощь другим украинским агропроизводителям в вопросе экспорта урожая. «Война в Украине показала, что мы способны сплотиться и преодолеть острейшие угрозы. Что нет беды кого-то одного. Поэтому наши инвестиции в расширение нашего элеваторного хозяйства на территорию стран ЕС мы рассматриваем как стратегическую возможность помощи украинскому агросектору в целом», — отмечает Таир Мусаев.

В компании пока не раскрывают параметры работы своего железнодорожного терминала, но в конце мая чешский грузовой железнодорожный оператор CD Cargo заявил о погрузке в Словакии первого поезда грузом украинской кукурузы. Она направилась в немецкий порт Браке, а оттуда в Египет. Погрузка в вагоны чешской компании состоялась именно в Чьерна-над-Тисоу (Словакия).

Более широкий контекст

То, что украинская агрокомпания со шведскими корнями приобрела зерновой терминал возле границы для увеличения возможностей экспорта — не удивительно. НВ Бизнес известно, что другие инвесторы тоже работают в этом направлении.

Еще в начале апреля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер после визита в Киев заявил, что его страна будет помогать Украине с организацией транзита зерна на экспорт.

На днях Дмитрий Сеник, заместитель министра иностранных дел Украины сообщил, что Украина уже разработала два маршрута для экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса. Они проходят через Польшу и Румынию. Ведутся переговоры о создании третьего коридора через страны Балтии. «Эти маршруты не идеальны, потому что они создают определенные узкие места, но в то же время мы делаем все возможное, чтобы развивать эти маршруты», — сказал Сеник.

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Это сотрудничество важно для организации более эффективного экспорта зерна через иностранные морские порты. Украинские грузы в первую очередь едут в черноморские порты Румынии и балтийские порты Польши, страны Балтии и Германии. Оттуда уже попадают на традиционные для украинских аграриев рынки Северной Африки, Ближнего Востока, Азии и др. По подсчетам профильных специалистов, через порты стран Балтии ежемесячно можно экспортировать около 1 млн тонн зерна, Румынии — до 300 тыс. тонн, Польши и Германии — суммарно 700 тыс. тонн. То есть суммарно до 2 млн. тонн.

Но в мае УЗ смогла вывезти вдвое меньше. Эта цифра сильно не увеличится без существенной помощи соседних стран, в первую очередь Польши. Сможем получить [помощь] — сможем существенно увеличить объемы. Не сможем — рост будет 10−20% в месяц. И это тоже неплохо", — рассказывает Александр Камышин.

Чтобы увеличить объемы перевозок, необходимы определенные изменения. К примеру, разрешить украинским зерновозам проезжать по инфраструктуре Польши, а портовым терминалам Прибалтики, Польши, Румынии, Германии добавлять мощностей. «Чтобы из двух миллионов тонн их лимита они дошли до трех, четырех, пяти», — говорит председатель правления Укрзализныци.

Это позволит компенсировать временную потерю морских экспортных мощностей. Со временем вокруг западных железнодорожных переходов будут появляться все больше частных перевалочных терминалов.

Совместные действия всех участников рынка Украины и стран-соседей смогут спасти мир от агрессивных действий страны-захватчика на «хлебном фронте» и обеспечить спрос на продукты питания в отдаленных уголках мира. Но главная цель — разблокирование морских портов Украины.

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