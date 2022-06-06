Мы должны помогать на всех уровнях — интервью с послом Швеции о гуманитарной, финансовой и военной поддержке Украины 6 июня, 17:27 Партнерский проект Цей матеріал також доступний українською Тобиас Тиберг, посол Швеции в Украине (Фото:предоставлено Посольством Швеции в Украине)

Швеция поддерживает Украину с первого дня российского вторжения. НВ пообщался с Тобиасом Тибергом, послом Королевства Швеция в Украине о поддержке, которую шведы оказывают украинцам.

Швеция — одна из немногих стран Европы и мира, которая с первых дней вторжения России на территорию Украины поддерживает нашу страну и ее граждан по многим направлениям: гуманитарному, финансовому и военному. НВ расспросил Тобиаса Тиберга, посла Королевства Швеция в Украине, о поддержке, которую шведы оказывают украинцам, особенности жизни внеблокового государства и чувствуют ли в Швеции «усталость от украинского вопроса».

— Где вас и других сотрудников посольства Швеции застала новость о начале войны?

— По состоянию на вечер 23 февраля наше посольство уже уменьшилось в размерах, из-за постепенно увеличивающейся угрозы. В Киеве оставалось всего три сотрудника. Когда мы получили информацию, что вторжение неизбежно, закрыли посольство, сели в машины и отправились во Львов.

— Как вы отреагировали на первые ракетные удары, которые показали серьезность агрессии? Ожидали ли вы такого масштаба?

— К сожалению, это не стало полной неожиданностью. США в течение недель и даже месяцев предупреждали европейские страны, в том числе Швецию, что нужно быть готовым к вторжению России в Украину. И развитие событий в начале вторжения оказалось очень похожим на прогнозы США, которые были как в публичных, так и в непубличных коммуникациях.

Но, очевидно, это был шок. Агрессивная страна атакует другую страну без причины или провокации.

— Как в правительстве Швеции появилось и развивалось понимание того, что нужно помогать Украине?

— Я считаю, что вторжение — это часть более широких процессов в вопросах безопасности между Россией и Украиной, которые развивались многие месяцы. Поэтому со стороны Швеции была готовность отреагировать на драматическое развитие ситуации, которое мы увидели в конце февраля.

Фото: предоставлено Посольством Швеции в Украине

Уже в первые дни или даже первые часы войны правительство Швеции оказало свою военную поддержку Украине.

— Чувствуете ли вы поддержку на уровне граждан Швеции?

— Без сомнения! В Швеции есть абсолютная поддержка Украины. Мы можем говорить как минимум о трех причинах, по которым граждане Швеции публично отреагировали на российское неспровоцированное незаконное вторжение в Украину.

В первую очередь это возмущение, которое стало реакцией на агрессивную диктатуру России. Она позволила ракетные удары и неспровоцированную агрессию в сторону соседней страны. Это мерзко. Поэтому народ Швеции поддержал солидарность с народом Украины.

Второй уровень — это то, что агрессия против Украины является попыткой установить имперский политический порядок со стороны России в Европе. Мы не можем разрешить успех такого поведения в Европе, это дестабилизирует безопасность всего континента.

И третий уровень — это неизвестность, где Россия остановится. Сегодня это Украина, а завтра это могут быть другие страны. Россия уже использует очень агрессивный язык, чтобы запугать страны Балтии и Польшу. Они используют военные угрозы даже в сторону Швеции и Финляндии, решивших присоединиться к НАТО.

Фото: предоставлено Посольством Швеции в Украине

Если мы не остановим Россию сегодня, то неизвестно, как далеко она может зайти. И это может прямо затронуть вопрос безопасности Швеции.

Поэтому реакция шведов была очень быстрой и очень широкой. Мы должны помогать Украине на всех уровнях.

— Многие страны ограничиваются гуманитарной помощью, но Швеция помогает по многим направлениям. Были ли со стороны вашего правительства приоритеты в оказании помощи?

— Если вы посмотрите на цифры, то поймете, что Швеция не предпочитает одни формы помощи другим.

К примеру, мы предоставили примерно 75 млн евро гуманитарной помощи. Финансовая помощь составила примерно 100 млн евро в форме предоставления гарантий или уплаты процентов по кредитам МВФ.

Уже оказанная военная помощь оценивается минимум в 120 млн евро. Возможно сумма больше, но недавно Правительство Швеции утвердило политику, согласно которой оно продолжает оказывать помощь, но не говорит, какая именно это помощь.

На прошлой неделе стало известно о четвертом пакете военной поддержки. Швеция отправит в Украину противокорабельные ракеты, противотанковые вооружения и 12,7 мм винтовки, включая боеприпасы. Также будет внесен финансовый взнос на нужды Вооруженных сил Украины. Этот пакет оценивается более чем в 95 миллионов евро.

— Включает ли гуманитарная помощь то, что Швеция делает для вынужденных переселенцев, выехавших из Украины в Швецию?

— Нет, это помощь только на территории Украины. Дополнительно Швеция должна направить 300 млн шведских крон (примерно 30 млн евро — НВ) в помощь переселенцам непосредственно в Швеции.

— Граждане Швеции оказывают волонтерскую гуманитарную помощь. Известны ли вам размеры и приоритеты этой помощи?

— Действительно, со стороны граждан Швеции оказывалось очень много разнообразной помощи, например в виде фандрайзинга. О большей части этой помощи мы ничего не знаем, потому что ее предоставляли без привлечения посольства. Но мы еженедельно получаем информационные запросы от людей и организаций Швеции, которые хотят поддержать Украину.

Фото: предоставлено Посольством Швеции в Украине

— Я с удивлением узнал, что Швеция помогает Украине с разминированием территорий. Как вы помогаете?

— У Швеции долгий опыт кооперации с Украиной в сфере разминирования территорий. До полномасштабного вторжения России наши усилия были сфокусированы на создании в Украине Агентства по разминированию территорий. Швеция также помогала Украине улучшать законодательство в этой области.

Это сотрудничество происходит не на пустом месте. Трагический факт, но Украина — одна из самых заминированных стран мира. Начиная с 2014 года Россия использовала в Украине огромное количество мин и другого оружия.

В настоящее время мы развиваем наше сотрудничество по разминированию, потому что к сожалению уровень минирования украинских территорий Россией растет экспоненциально.

— Откуда такой опыт в Швеции? Вы мирная страна…

— У меня нет точного ответа, но могу предположить, что несколько факторов повлияли на появление этой компетенции. Во-первых, Швеция на протяжении более 200 лет не была членом военных альянсов. Мы не надеялись на внешнюю поддержку борьбы с иностранными военными угрозами. Именно поэтому Швеция построила более разветвленные военные мощности, чем другие страны аналогичного размера, но входящие в альянсы. По этой же причине Швеция имеет оборонно-промышленный комплекс, непропорционально большой по сравнению с другими странами.

Во-вторых, Швеция сильно вовлечена во всевозможные миротворческие миссии по всему миру: от Афганистана и Сомали до Ирака и Мали. Поэтому наши вооруженные силы имеют большой опыт работы в заминированных местностях.

И третье — это результат политического решения. Внутри Вооруженных сил Швеции есть агентство, которое называется SWEDEC (Swedish EOD and Demining Centre — НВ), являющееся центром компетенции в борьбе со всеми аспектами разминирования территорий.

Фото: предоставлено Посольством Швеции в Украине

— Вы находитесь в Украине, поэтому видите все наши нужды изнутри. Можете ли вы влиять или как-то корректировать направления государственной помощи?

— В последнее время все действия посольства, так или иначе, направлены на борьбу с немотивированной незаконной агрессией России против Украины.

Когда мы немного адаптировались к новым реалиям, решили усилить наши отношения с теми, кого уже знаем или с кем уже работали в прошлом.

Одно из таких направлений — это свобода медиа. Ухудшение состояния украинской экономики в результате российского вторжения привело к уменьшению активности рекламодателей и сокращению маркетинговых бюджетов. Поэтому поддержка свободных и независимых медиа в Украине стала одним из направлений, инициированных посольством.

Фото: предоставлено Посольством Швеции в Украине

Другой пример. Швеция долгие годы поддерживала реформу децентрализации в Украине. Это был топ-приоритет для нас. Мы видим, что сегодня Украина защищается на всех уровнях: от правительства до сельских общин и муниципалитетов. Поэтому мы верим в успех этой реформы и даже теперь работаем в этом направлении вместе с партнерами. Мы хотим понять их потребности и то, как мы можем помочь им.

— Поэтому вы посетили Большую Дымерку в Киевской области?

— Да, этим визитом мы хотим напомнить о важности работы общин и местного самоуправления в Украине и продемонстрировать нашу поддержку.

Фото: предоставлено Посольством Швеции в Украине

С более практической точки зрения мы изучали запросы общин: в чем они нуждаются и как адаптируются к новым реалиям. Для Швеции очень важно понять, как именно война повлияла на украинские муниципалитеты, чтобы продолжить поддержку по этому направлению.

— Мы все хотим, чтобы российское вторжение закончилось как можно скорее поражением России. Но уже начинают появляться тезисы об усталости Европы от «украинского вопроса». Поэтому у меня возможно не очень дипломатичный вопрос: есть ли у Швеции это чувство усталости?

— Я не вижу признаков того, что Швеция устала от ситуации в Украине. Недавно Швеция анонсировала новый пакет военной помощи Украине и это лучше всего демонстрирует, что наш уровень вовлечения остается высоким.

Мы должны помнить, что российская агрессия против Украины — расширение действий, которые начались в феврале 2014 года. Когда Россия оккупировала Крым и Донбасс.

Европа — общий континент для Швеции и Украины, поэтому эти события касаются непосредственно нашей безопасности. Мы не можем терять интерес к Украине. Если это произойдет, это будет очень досадная ошибка для Швеции.

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