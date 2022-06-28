Первоисточники. Как благодаря шведским архивам, удается отвергать фейки и восстанавливать настоящую историю Украины. 28 июня, 13:04 Партнерский проект depositphotos

В прошлом году в Киев впервые привезли важный исторический артефакт — оригинал Конституции Пилиппа Орлика, написанной более 300 лет назад. Все оригинальные документы, составлявшие ее и сохранившиеся до наших времен, находятся за пределами Украины. Ближайший к нам, написанный на древнеукраинском языке, находится где-то в московских архивах. К сожалению, из-за имперских привычек и настроений Москвы, он для нас недоступен. Поэтому в столицу Украины привозили экземпляр, написанный на латыни, который хранится в Государственном архиве Швеции. Какие еще исторические документы об Украине находятся в Стокгольме и других городах Швеции, как украинцы исследуют их и какие последствия это имеет для нашей государственности?

Истоки общности

Территории современных Украины и Швеции совмещают сотни лет общей истории. Можно было бы говорить и о тысячелетии. Существует даже легендарная версия происхождения княжеской династии Рюриковичей, согласно которой Рюрик и его потомки имели скандинавские корни, но на протяжении веков властвовали на славянских землях.

История современной Швеции ведет начало в конце первого тысячелетия новой эры. В это время началось объединение земель викингов, которые делились на шведских, датских и норвежских. Однако имели ли украинские князья что-нибудь общее именно со шведами? Эту версию начали активно формировать в начале 1600 года в самой Швеции. Есть современные исследования, подтверждающие близость между населением наших стран даже на генетическом уровне. Но все равно вопросов относительно времен Киевской Руси и эпохи викингов остается гораздо больше, чем ответов.

Письменные первоисточники

Середина второго тысячелетия изучена гораздо лучше. Именно потому, что в архивах современной Швеции хранится множество документов, связанных с событиями тех времен. В отличие от российских архивных учреждений, скрывающих детали становления их империи, скандинавы предоставляют свободный доступ к первоисточникам.

Йоханна Фрис Маркиевич (Johanna Fries Markiewicz), главная хранительница Национального архива Швеции, объясняет НВ, что согласно шведскому законодательству большинство документов доступны для общественности. «Мы являемся одним из старейших органов государственной власти страны. Первый архив был создан в 1618 году для хранения правительственных и судебных записей и перешел под контроль королевской канцелярии», — рассказывает Иоганна Фрис Маркиевич. 400 лет назад миссия архивов заключалась в том, чтобы контролировать граждан, например, по налогам. Но сейчас архивы работают для людей.

Швеция не участвовала в войнах на протяжении 200 лет и вместе с тем очень активно собирала и хранила исторические документы. «Это значит, что у нас огромные коллекции, которые интересны не только для нас, но и за рубежом», — объясняет Йоханна Фрис Маркиевич, которая занимается вопросами сохранения документов.

Украинка Марина Траттнер уже много лет живет в Швеции и изучает содержание исторических документов, касающихся долгих лет общей истории наших государств. «По состоянию на сегодняшний день, я успела исследовать документы с конца 1500-х годов и до наших дней. От событий, связанных с [князем Великого княжества Литовского, жившим с 1460 до 1530] Константином Острожским, и до советских времен. Всюду отчетливо прослеживается борьба за Украину. В шведских источниках описывают невероятные истории героев… Например, мы недавно нашли тысячи страниц документов в дипломатической переписке Швеции, Польши, Турции, Великобритании, Нидерландов и других архивах, описывающих битву у реки Прут в июле 1711 года, капитуляцию Петра I и независимость Украины», — рассказала исследовательница.

замок в Каменец-Подольском / Фото: depositphotos

Информация, представленная в этих источниках, кардинально изменяет большую часть наших представлений об этих событиях. Потому что они были первоначально сформированы пропагандой московитов и документами, которые Петр I собственноручно сфальсифицировал и пытался уничтожить. Советские учебники избегали даже описывать битву у реки Прут. Был также малоизвестен тот факт, что, например, российского царя Петра I его европейские современники описывают не как прогрессивного реформатора, а как варвара и не держащего своего слова человека. Его борьба за объединение православных земель была прикрытием попыток выйти на побережье Черного и Балтийского морей, стать европейским лидером и скрыть свое прошлое как царя примитивной азиатской страны Московии.

Часть доказательств этого мы нашли в библиотеке Carolina Rediviva шведского города Уппсала. Еще часть доказательств была найдена в книгах, и остальные — в дипломатической переписке в Государственном архиве Швеции", — говорит Траттнер.

То есть информация об этих давних временах в украинском контексте хранится во многих городах и местах Швеции. И это не только письменные документы, но, например, средневековые карты. Также можно упомянуть, что библиотека города Линчепинг в прошлом году передала для экспонирования в Украине гетманскую булаву, которая могла принадлежать гетманам Ивану Мазепе и Филиппу Орлику. Она стала дополнением к Конституции Пилиппа Орлика, которая приехала в Украину впервые за более чем 300 лет.

СПРАВКА. Конституция Пилиппа Орлика

Официальное название «Договоры и Постановление Прав и вольностей Войска Запорожского». Этот документ определял права и обязанности Войска Запорожского, то есть казацкого государства. Провозглашал независимость Гетманщины от России и Речи Посполитой и должен быть ратифицирован шведским королем Карлом XII в случае его победы в Северной войне.

Оригинал рукописи, написанный на латыни, хранится в Национальном архиве Швеции (фонд «Diplomatica Muscovitica», коллекция «Cosacica»).

Это свидетельствует о том, что Украина является страной со своей идентичностью и историей, несколько ином, чем то, на что претендует Россия. Задача архива — сделать доступными эти источники", — говорит Йоханна Фрис Маркиевич.

Поиск следов и последствия

Фонды шведских архивов с точки зрения украинской истории всегда вызывали интерес историков. К примеру, в 1898 году от имени Киевской Археографической Комиссии в Стокгольме работал историк Никандр Васильевич Молчановский. Тогда он выяснил, что в Швеции хранятся ценные архивные материалы, относящиеся к деятельности Богдана Хмельницкого. В ХХ веке с материалами шведских архивов работал украинский историк Богдан Кентржинский. Благодаря ему открылось много информации об отношениях между королем Швеции Карлом XII и гетманом Иваном Мазепой.

памятник Богдану Хмельницкому, Киев, Софиевская площадь / Фото: depositphotos

Однако в советское время исследование шведских архивов было ограничено, потому что это была буржуазная страна, посещение которой было затруднено. Кроме того, изложенная в оригиналах средневековых документов информация могла сильно навредить советским нарративам. После обретения Украиной независимости возникли и другие сложности. «Архивы Швеции — это 800 км книжных полок», — говорит Марина Траттнер. Она добавляет, что нужно научиться работать с таким объемом информации и владеть шведским, немецким, французским, латынью и другими языками 1600−1700-х годов, знать, где именно хранятся важные сведения о нашей истории. Это командная работа, и она требует экспертизы на высшем уровне.

Сегодня изучением вопросов, касающихся истории Украины, занимаются украинские и шведские историки, специалисты периода Османской Империи, специалисты из Кембриджа и Оксфорда, владеющие десятками языков. Благодаря этому работа идет быстро. «Мы находим документы, расчитываем их, дополнительно защищаем оригиналы, сканируем и выкладываем все в открытый доступ, чтобы документы могли исследовать историки всего мира», — говорит Траттнер.

В итоге появляется много новой информации не только о конкретных событиях прошлого, но и в целом о жизни Украины и украинцев того времени.

Кто такие украинцы средних веков

«Людей, проживавших на украинских землях того времени, считали европейцами, казаков — практически рыцарями, людьми, боровшимися за свою независимость при любых обстоятельствах», — рассказывает Марина Траттнер. Согласно ее наблюдениям, отрицательные характеристики преимущественно встречаются у историков, использовавших «московитские нарративы и источники».

Согласно документам, украинцы во многих периодах истории были союзниками шведов. Наши лидеры заключали союзы, направленные на обеспечение безопасности в регионе от Балтийского до Черного моря, а также на восстановление независимости Украины.

Шведский король Карл Х поддерживал Богдана Хмельницкого в борьбе против Польши. А Карл XII после Полтавской битвы помогал Ивану Мазепе и Филиппу Орлику завоевать независимость от Польши и Московии.

Король Швеции Карл XII / Фото: depositphotos

Обо всем этом можно прочесть не со страниц учебников с извращенными текстами, а в оригинале. Например, Иван Мазепа с точки зрения советской и российской истории s предатель, к которому достаточно негативное отношение. А вот в европейских источниках — это мудрый, хитрый, харизматичный и высокообразованный человек, производящий положительное впечатление на собеседников. К тому же, он боролся за независимую Украину. Похожие факты можно найти и о других гетманах.

Российское империалистическое описание востока и Украины царило очень долго. Чрезвычайно важно, чтобы такая демократическая страна как Украина могла написать собственную, правдивую историю", — уверена Фрис Маркиевич из Государственного архива Швеции.

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