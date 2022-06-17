Зеленый элемент безопасности. Как экономика Швеции становится «зеленой» и почему эти процессы приобретают безопасное значение 17 июня, 17:38 Партнерский проект Цей матеріал також доступний українською depositphotos

Швеция очень уверенно внедряет зеленые технологии в энергетике и промышленности. Таким образом, страна может не только достичь климатической нейтральности быстрее других, но и обезопасить себя от внешних факторов и недружественных шагов со стороны других государств.

Одной из главных задач для современного мира есть постепенный отказ от ископаемых источников энергии: угля, нефти, природного газа и т. д. Полным ходом разрабатываются новые технологии энергообеспечения, внедряемые в разных сферах экономики.

«Европейские цели по сокращению выбросов парниковых газов являются наиболее амбициозными планами среди анонсированных в мире. Инициатива „Fit-for-55“ имеет целью снижение выбросов по крайней мере на 55% от уровня 1990 года, тогда как большинство других стран ориентируются на 25−35%», — рассказывает Александр Сирык, CEO консалтинговой компании Metals Consulting Int. (MCI, Германия).

До недавнего времени главной целью Европейского Союза было достижение климатической нейтральности к 2050 году. Но эти процессы приобретают новое значение для безопасности после российского военного вторжения на территорию Украины и действия России, которые можно расценивать как газовый шантаж Европы. Страны ЕС, до сих пор имеющие огромную зависимость от российских нефти и газа, внимательно изучают опыт тех, кто действует с опережением этого графика. Одной из таких стран является Швеция, где зеленые инновации уже достаточно заметны во многих сферах экономики. А у некоторых из них даже являются ключевыми.

Энергия воды, ветра и солнца

В 2021 году доля возобновляемых источников энергии в структуре генерации электроэнергии Швеции достигла почти 60%. Еще около 30% снабжают атомные станции. Путь к такой структуре был очень длинным. Но в последние годы роль энергии природы растет фантастическими темпами. Последняя угольная электростанция в Швеции была закрыта в 2020 году — это на 2 года раньше, чем планировалось.

Первые попытки «озеленить» шведскую энергетику появились еще в далеком 1973 году. Тогда во время нефтяного кризиса, вызванного эмбарго против арабских государств, стоимость «черного золота» выросла в несколько раз. Швеция тогда сильно зависела от нефти на нефтепродукты, поэтому в ответ на это страна приняла программу развития атомной энергетики. Планировали построить четыре АЭС с 24 реакторами. Со временем этот проект утратил актуальность. С 2020 года в стране работает всего 6 реакторов. А главный акцент в электроэнергетике сделан на малые гидроэлектростанции и биотопливо.

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В последние годы в стране все активнее развивается ветрогенерация. Здесь строят огромные офшорные ВЭС — то есть станции морского базирования, ветряные мельницы которых устанавливают на дне моря. В феврале этого года Хашаяр Фарманбар, министр энергетики и цифровизации Швеции заявил об открытии новых морских зон, на которых можно разместить ветроэлектростанции, способные производить 20−30 ТВт*час. в год. «Мы делаем дальнейшие шаги, чтобы общее производство электроэнергии из моря соответствовало 120 ТВт*ч. Это почти столько же электроэнергии, сколько сегодня потребляет вся Швеция в год. У нас должно быть много электричества, дешевого электричества, быстро», — заявил Фарманбар.

Ожидается, что в ближайшие годы потребление электроэнергии в Швеции вырастет в результате электрификации промышленности и транспорта. Какие для этого основания?

Зеленая металлургия

Промышленность и металлургия были, есть и еще долго будут крупным потребителем электроэнергии. Но очень часто это энергия ископаемых ресурсов. Кроме того, металлургия — это достаточно «грязный» процесс с точки зрения воздействия на окружающую среду.

«Учитывая, что доля металлургии в выбросах промышленности превышает 20%, от сектора ожидается существенная трансформация», — рассказывает Александр Сирык. По его словам, в краткосрочной перспективе быстрые улучшения можно добиться так называемой оптимизацией состава входного сырья (например, больше использовать металлолом) и дополняющими технологиями, которые совершенствуют уже существующие процессы. Но в перспективе 10−15 лет цели климатической политики требуют более широкого использования альтернативных технологий металлургического производства, а также синергических механизмов улавливания углерода и избегания выбросов.

«Шведские металлурги нацеливаются на быстрый процесс трансформации своего производства и лидируют во внедрении современных технологий. Производитель стали SSAB, поставщик железорудного сырья LKAB и энергетическая компания Vattenfall совместно реализуют пилотный проект HYBRIT, который в перспективе 2024−2025 гг. должен выйти на промышленные масштабы производства (около 1 млн тонн восстановленного железа) и позволить выплавлять SSAB сталь без использования ископаемых источников топлива», — говорит CEO MCI. Главным источником энергии для этой стали является углерод.

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Прогресс привлекает также других инвесторов, планирующих и амбициозные и масштабные металлургические проекты. Это H2 Green Steel ( H2GS) от Vargas Holding, в котором предполагается поэтапный выход на производство 5 млн тонн «зеленой» стали в год до 2030 года. В мае этого года в LKAB заявили о готовности ускорить свои планы по производству губчатого железа с использованием водорода вместо окатышей.

Инвестиционные проекты находят активную поддержку возможных покупателей. SSAB уже имеет договоры на поставку «зеленой» продукции Cargotec, Mercedes-Benz AG, а также совместно разрабатывает новые марки климатически-нейтральной продукции из Volvo Cars и Faurecia. Другой игрок шведской металлургии — компания OVAKO также договаривается о поставках экологического стального проката Volvo и другим игрокам в промышленности. В H2 Green Steel недавно рассказали, что уже имеют контракты на поставку 1,5 млн. тонн своей будущей продукции.

А первую партию стали HYBRIT минувшей осенью уже шведский производитель автомобилей — Volvo.

Мобильность без выхлопов

Мы уже упоминали о биотопливо, рассказывая об электроэнергии в Швеции. Но это касается и автомобилей, которые активно переводят на биодизель. Его доля в транспортном секторе страны насчитывает почти 20% — это значительный рост за последние 15 лет. Но впереди — электрическая революция.

Шведские производители транспорта не стоят в стороне от этого процесса. Более того, они задают тренды! Эта скандинавская страна в первую очередь известна благодаря автомобильному бренду Volvo. С 1999 года Volvo Cars (легковой транспорт) и Volvo Trucks (грузовой транспорт и автобусы) — юридически отдельные компании. Но они обе уверенно двигаются по направлению перехода на использование электрической тяги.

«Volvo Trucks одним из первых в мире предложил серийные електрогрузовики. А проиводитель легковых автомобилей Volvo Cars переводить весь свой модельный ряд на электротягу», — рассказывает Евгений Муджири, главный редактор сайта AutoGeek. Он добавляет, что производственные процессы Volvo Cars должны стать в целом климатически-нейтральными, то есть довести до нуля выбросы углерода.

Первые гибридные легковые автомобили от шведского производителя появились в 2012 году. Это был совместный проект с местной энергетической компанией Vattenfall, занимавшейся разработкой систем зарядки. В 2019 году компания представила первую полностью электрическую машину и анонсировала постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания до 2030 года. Уже в 2025 году доля шведских легковушек на электрической тяге должна составить 50%.

Компания даже создала собственный исследовательский центр по разработке электродвигателей в китайском Шанхае, дополнившем лабораторию в Гетеборге.

Volvo Trucks также двигается по направлению к климатической нейтральности. В апреле 2019 года она стала одним из первых мировых производителей грузовиков, представляющих полностью электрическую версию одной из своих моделей. Это был Volvo FL Electric — автомобиль для развоза грузов по городу. А в апреле 2021 года компания объявила о возможности размещения предварительных заказов на всю линейку грузовиков с электротягой. В том числе Volvo FH Electric, который можно использовать для международных перевозок. Его полная масса достигает 44 тонн, а дальность пробега на одной зарядке — до 300 км. Серийное производство должно начаться во второй половине 2022 года.

«Все больше транспортных компаний понимают, что им нужно ориентироваться на электрификацию уже сейчас, думая об окружающей среде и конкуренции, чтобы удовлетворить требования клиентов в сфере устойчивого развития транспорта», — уверен Роджер Альм, президент Volvo Trucks.

Даже из этих маленьких историй понятно, что Швеция находится на передовых позициях в мире в сфере декарбонизации. И, что интересно, разные секторы шведской экономики тесно сотрудничают между собой для более «зеленого» будущего страны, Европы и мира. Именно шведский опыт может стать базой для других стран ЕС, которые все начали отказываться от российских нефти и газа, которые начали становиться «энергетическим оружием» агрессора.

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