Рубио: Подавляющая часть военной помощи США Украине не останавливалась и будет поступать по графику

Пауза в поставках отдельных видов вооружения для Украины была временным и техническим решением, которое не касается большинства военной помощи , предоставляемой Соединенными Штатами.

Об этом в четверг, 10 июля, заявил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Это решение было неправильно охарактеризовано. Это была пауза для пересмотра особого типа вооружения. И честно говоря это то, что логично нужно было сделать, особенно после привлечения наших сил для защиты Израиля и наших военных баз. Это был очень ограниченный пересмотр конкретных вооружений, чтобы убедиться, что на наших складах его достаточно», — сказал он.

Реклама

По его словам, передача оружия Украине происходит в соответствии с графиком, утвержденным Конгрессом, и большинство помощи не останавливалась.

Отвечая на вопрос, о каком именно оружии идет речь, госсекретарь отметил, что временное приостановление касалось преимущественно оборонительных систем и части наступательного вооружения, которые также использовались в последних конфликтах на Ближнем Востоке.

«И опять же, не потому, что есть дефицит, а потому, что целесообразно посмотреть достаточно ли у нас ее в запасах для всех наших обязательств по всему миру, как для защиты наших баз на Ближнем Востоке, так и для наших обязательств перед нашими индо-тихоокеанскими партнерами и любых других непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть. Но я бы сказал, что подавляющее большинство военной помощи, которую США предоставляют Украине, никогда не останавливалась и может продолжаться по тем же графикам, что и раньше», — сказал он.

Он также подчеркнул, что существует более широкий вопрос, который выходит за пределы временной паузы — это способность Запада, в частности США и Европы, поддерживать необходимые объемы оборонного производства.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается приверженным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Инфографика: NV

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение Украине, однако при этом должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», они обсудили возможности по ПВО и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

Читайте также: Джон Хербст Что происходит в Белом доме вокруг поставок оружия Украине

8 июля президент США подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

10 июля сообщалось, что Соединенные Штаты возобновили поставки отдельных видов вооружения Украине, включая 155-мм снаряды и высокоточные ракеты GMLRS.