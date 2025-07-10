Рубио: Подавляющая часть военной помощи США Украине не останавливалась и будет поступать по графику
Госсекретарь США Марко Рубио (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)
Пауза в поставках отдельных видов вооружения для Украины была временным и техническим решением, которое не касается большинства военной помощи, предоставляемой Соединенными Штатами.
Об этом в четверг, 10 июля, заявил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Это решение было неправильно охарактеризовано. Это была пауза для пересмотра особого типа вооружения. И честно говоря это то, что логично нужно было сделать, особенно после привлечения наших сил для защиты Израиля и наших военных баз. Это был очень ограниченный пересмотр конкретных вооружений, чтобы убедиться, что на наших складах его достаточно», — сказал он.
По его словам, передача оружия Украине происходит в соответствии с графиком, утвержденным Конгрессом, и большинство помощи не останавливалась.
Отвечая на вопрос, о каком именно оружии идет речь, госсекретарь отметил, что временное приостановление касалось преимущественно оборонительных систем и части наступательного вооружения, которые также использовались в последних конфликтах на Ближнем Востоке.
«И опять же, не потому, что есть дефицит, а потому, что целесообразно посмотреть достаточно ли у нас ее в запасах для всех наших обязательств по всему миру, как для защиты наших баз на Ближнем Востоке, так и для наших обязательств перед нашими индо-тихоокеанскими партнерами и любых других непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть. Но я бы сказал, что подавляющее большинство военной помощи, которую США предоставляют Украине, никогда не останавливалась и может продолжаться по тем же графикам, что и раньше», — сказал он.
Он также подчеркнул, что существует более широкий вопрос, который выходит за пределы временной паузы — это способность Запада, в частности США и Европы, поддерживать необходимые объемы оборонного производства.
Прекращение помощи США Украине — главное
1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.
Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается приверженным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.
Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.
3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение Украине, однако при этом должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.
4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».
Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», они обсудили возможности по ПВО и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.
В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».
8 июля президент США подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.
10 июля сообщалось, что Соединенные Штаты возобновили поставки отдельных видов вооружения Украине, включая 155-мм снаряды и высокоточные ракеты GMLRS.