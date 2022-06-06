«Спецоперация» Эрдогана в Сирии. Почему Россия молчит 6 июня, 23:10 Цей матеріал також доступний українською

Война в Украине и сопротивление украинцев российскому нападению создали ситуации, которые раньше были маловероятными

Сейчас, если следовать официальным заявлениям Эрдогана, Турция проводит в северных регионах Сирии «специальную операцию по противодействию курдским террористическим организациям». Если посмотреть на планы турецких вооруженных сил и сирийской национальной армии (действует аффилированно с турками), то речь идет о таких направлениях: с одной стороны, это зона безопасности вдоль северной границы. Еще в 2019 году Турция планировала это сделать. Но в силу обстоятельств до конца довести дело они не смогли и захватили лишь часть территорий, на которую претендовали на севере. Там 30-километровая зона. Большая часть была взята под контроль асадитами и россиянами. Это одно из направлений. А ближайшие планы у турок — Телль-Риф'ат и Манбидж — это города на правом берегу реки Евфрат. Они контролируются курдами, но не только ими, потому что там есть подразделения сирийской армии.

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Действительно, можно констатировать, что эта операция стала возможной после того, как россияне вывели свои войска из этого региона. А вот если посмотреть на карту, то можно увидеть, что в этом регионе есть четкая картина, особенно когда речь идет о северной части Сирии, то там видно, что часть территории — это договоренности, достигнутые между турками и россиянами о совместном контроле. И очевидно, что сейчас эти договоренности бездействуют, соответственно, турки чувствуют себя свободными от обязательств.

Большинство экспертов, военных обозревателей, считают, что россияне в этой ситуации не будут прилагать никаких усилий, чтобы помочь своим сирийским союзникам. В то же время сирийцы, как минимум, пытаются перебросить в эти регионы свои дополнительные войска, и здесь также есть интрига — насколько сирийцы готовы сопротивляться туркам.

То, что Эрдоган выступил препятствием для вступления Финляндии и Швеции связано с вот с чем. В свое время в 2019 году именно Финляндия и Швеция ввели санкции против Турции после ее вторжения в Сирию. Нынешняя поза Эрдогана — попытка отыграть эту ситуацию на фоне своего нового наступления на территорию Сирии.

У турок появляется окно возможностей

Война в Украине и сопротивление украинцев российскому нападению создали ситуации, которые раньше были маловероятными. Вот и эту ситуацию с наступлением турок трудно было представить еще год назад. Она тогда казалась патовой. Я понимаю намерения турок. Они желали конструктивно поменять этнический состав населения на севере Сирии. Их задача — заселить эту 30-километровую зону проживающими в Турции беженцами из Сирии и, таким образом, создать зону безопасности и разорвать континуум курдских поселений между курдами из Сирии и курдами из Турции. Это, судя по всему, ключевая задача.

Еще год назад эти планы были практически невыполнимы. А вот сейчас, когда россиянам нужны их ресурсы в Украине (есть неподтвержденная информация, что сирийцы и в Северодонецке воюют сейчас), видно, что россияне бросают все резервы на войну в Украине. И у турок появляется возможность.

Более того, выглядит так, что между турками и россиянами по этой сирийской операции есть четкая договоренность — россияне не вмешиваются. За это турки торгуют своим условным нейтралитетом.

Сейчас турки будут использовать любые возможности, чтобы усилить свои позиции. Мы наблюдаем за их активной посреднической работой по украинскому зерну. Также они пытаются продолжить работу по поиску урегулирования и использования Турции как места проведения переговоров. То есть турки активно пользуются своими преимуществами и тем, что России, по крайней мере, в этой ситуации, Турция нужна. Россия будет сейчас искать любые способы, чтобы не допустить увеличения антироссийского фронта. И в данном случае такие маневры Турции рассматриваются Москвой как определенная надежда на то, что этого можно достичь.

Известно, что турки будут вести переговоры до последнего момента, несмотря ни на что. Это нация, очень любящая вести переговоры и выторговать себе лучшие позиции. Не всегда это получается, можно и «обломаться», но сейчас туркам везет — конъюнктура складывается в их пользу.

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