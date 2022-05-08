«Сдает позиции». Россия перебрасывает войска из Сирии, чтобы «подбросить дров» в Украину — Подоляк

8 мая, 00:42
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Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия перебрасывает силы из Сирии в Украину.

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«Россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы КСИР [Корпусу стражей исламской революции], пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подбросить немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине. Все же идет „по плану“, да? Что ж, план был отличный. Надежный, как швейцарские часы», — написал Подоляк в своем Twitter.

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Израильский портал Debka со ссылкой на источники сообщал, что российские подразделения в Сирии собираются на авиабазах Хмеймим, Эль-Камышлы, Дайр-эз-Заур и Тияс и готовятся к переброске в Украину. По данным СМИ, ключевые базы россияне передают иранскому Корпусу стражей исламской революции и Хезболле.

Ранее высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил журналистам, что Россия может вербовать сирийских наемников для участия в агрессивной войне против Украины. По словам чиновника, сейчас российский диктатор Владимир Путин перебросил в Украину «почти 100% боевой мощи», которая была сосредоточена на границе перед началом полномасштабного вторжения.

Министерство обороны Великобритании в начале апреля сообщало, что Россия перебрасывает на Донбасс боевиков ЧВК Вагнера. По информации Пентагона, по состоянию на конец марта в Донецкой и Луганской областях Украины находились около 1000 «вагнеровцев».

Газета The Guardian 19 апреля писала, что Россия отправляет на Донбасс до 20 тысяч наемников из Сирии, Ливии и других стран. Европейский чиновник, с которым общалось издание, заявил, что оккупанты используют наемников как «пушечное мясо».

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 25100 человек личного состава, 1122 танка, 199 самолетов, 155 вертолетов, 341 беспилотник и не только.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Сирия Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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