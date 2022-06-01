«Зона безопасности». Эрдоган объявил о начале новой спецоперации в Сирии 1 июня, 16:53 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Турция начала новую спецоперацию на сирийской границе. Анкара хочет создать «зону безопасности» глубиной 30 км.

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Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

По его словам, Турция начинает новый этап борьбы с терроризмом. Целью операции является «освобождение» нескольких районов возле южной границы.

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«Начинается новая фаза формирования (в Сирии) „зоны безопасности“ на 30 км вглубь от границы Турции. Мы очищаем от террористов Талль-Рыфат и Мюнбич», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что после этого последуют и другие фазы по зачистке приграничных районов.

Ранее Эрдоган уже говорил о новых военных операциях Турции вдоль своих южных границ.

Анкара заявляется, что ее целью является борьба с террористическими организациями КРП (Курдская рабочая партия) и YPG (Отряды народной самообороны, входят в состав альянса Демократические силы Сирии).

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