«Зона безопасности». Эрдоган объявил о начале новой спецоперации в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)
Турция начала новую спецоперацию на сирийской границе. Анкара хочет создать «зону безопасности» глубиной 30 км.
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Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.
По его словам, Турция начинает новый этап борьбы с терроризмом. Целью операции является «освобождение» нескольких районов возле южной границы.
«Начинается новая фаза формирования (в Сирии) „зоны безопасности“ на 30 км вглубь от границы Турции. Мы очищаем от террористов Талль-Рыфат и Мюнбич», — сказал Эрдоган.
Он добавил, что после этого последуют и другие фазы по зачистке приграничных районов.
Ранее Эрдоган уже говорил о новых военных операциях Турции вдоль своих южных границ.
Анкара заявляется, что ее целью является борьба с террористическими организациями КРП (Курдская рабочая партия) и YPG (Отряды народной самообороны, входят в состав альянса Демократические силы Сирии).
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