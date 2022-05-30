Эрдоган предложил Путину провести переговоры с Украиной и ООН в Стамбуле
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал российскому диктатору Владимиру Путину, что готов организовать встречу представителей Украины, России и ООН в Стамбуле. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-службу Эрдогана.
Во время телефонного разговора с Путиным Эрдоган заявил, что необходимы шаги, которые минимизируют «негативные последствия войны» и «укрепят доверие». По его словам, Анкара готова сыграть роль в возможном механизме мониторинга, если стороны согласятся.
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