Эрдоган предложил Путину провести переговоры с Украиной и ООН в Стамбуле

30 мая, 17:44
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал российскому диктатору Владимиру Путину, что готов организовать встречу представителей Украины, России и ООН в Стамбуле. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-службу Эрдогана.

Во время телефонного разговора с Путиным Эрдоган заявил, что необходимы шаги, которые минимизируют «негативные последствия войны» и «укрепят доверие». По его словам, Анкара готова сыграть роль в возможном механизме мониторинга, если стороны согласятся.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Путин Турция ООН Реджеп Тайип Эрдоган Переговоры с Россией Украина-Турция Россия-Турция Война России против Украины

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