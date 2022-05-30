Дискуссия о членстве в НАТО. Швеция может снять запрет на поставку военной техники в Турцию — СМИ 30 мая, 13:07 Цей матеріал також доступний українською Швеция планирует вступить в НАТО (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Швеция может снять запрет на поставку вооружения и военной техники в Турцию — это одно из требований турецких властей для вступления страны в НАТО, сообщает Expressen.

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Издание пишет, что шведские компании могут снова начать продавать оружие в Турцию — оно должно быть проверено с учетом «обстоятельств сегодняшнего дня».

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«Обсуждение членства Швеции в НАТО относится к числу аспектов, которые могут повлиять на этот процесс», — сказал руководитель инспекции стратегической продукции Швеции (ISP) Карл Эвертссон.

По его словам, Турция ранее не была крупным покупателем, шведских боеприпасов.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Турция увидела «положительное отношение к возможности отмены санкций против экспорта оружия» и что это «позитивное развитие событий».



18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с Ниинисте 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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